TAND TP Hà Nội giải quyết 100% các vụ án trọng điểm trong năm 2025 10/12/2025 17:28

(PLO)- TAND TP Hà Nội đã giải quyết 100% các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Thành uỷ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi chỉ đạo.

Ngày 10-12, TAND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án nhân dân hai cấp TP Hà Nội năm 2026.

Thụ lý 8.709 vụ việc trong năm 2025

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Kỳ, Chánh án TAND TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn Hà Nội diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm kinh tế - tham nhũng; tội phạm công nghệ cao; tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại và khiếu kiện hành chính gia tăng nhanh về số lượng, đa dạng về hình thức.

Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Chánh án TAND TP Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Nam Anh

Điều này tạo áp lực rất lớn đối với TAND hai cấp trong yêu cầu: giữ vững kỷ cương, kỷ luật xét xử; nâng cao chất lượng tranh tụng; đảm bảo đúng tiến độ, giảm án tồn…

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2025, TAND hai cấp TP Hà Nội thụ lý 8.709 vụ với 18.648 bị cáo án hình sự. Đến cuối năm, đã giải quyết 8.670 vụ với 18.380 bị cáo, đạt tỷ lệ trên 99%.

Đáng lưu ý việc lừa đảo trên không gian mạng ngày càng nhiều, phức tạp, thủ đoạn tinh vi, phạm vi rộng với số bị hại lớn.

Tòa án 2 cấp đã giải quyết 100% các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Thành uỷ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi chỉ đạo, tiêu biểu như vụ án liên quan dự án Sài Gòn Đại Ninh; vụ án xảy ra tại Dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (Bình Thuận); vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, vụ án Tập đoàn Thuận An…

Về chuyển đổi số, TAND TP Hà Nội đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tiểu ban giúp việc về chuyển đổi số; xây dựng và triển khai các kế hoạch, quy chế, quy trình về chuyển đổi số trong hai cấp.

Triển khai đến 100% cán bộ, công chức sử dụng đồng bộ các phần mềm nghiệp vụ như Hệ thống quản lý Tòa án, phần mềm quản lý văn bản điều hành, thống kê và các phần mềm liên quan khác. Việc sử dụng các phần mềm đảm bảo yêu cầu: “Đúng, đủ, sạch, sống” góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ công tác xét xử.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nam Anh

Tiếp tục triển khai mô hình hành chính tư pháp “một cửa”, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến như đăng ký cấp sao bản án, nộp đơn khởi kiện, nộp án phí trực tuyến… Đã tiếp 21.558 lượt công dân.

Tổ chức xét xử 808 vụ án theo hình thức trực tuyến, trong đó TAND TP Hà Nội xét xử 48 vụ, TAND khu vực xét xử 760 vụ. Tổ chức 1.976 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 12 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến.

Về việc triển khai làm sạch dữ liệu hôn nhân gia đình theo đợt cao điểm 90 ngày đêm, các đơn vị đã scan số hóa xong 159.798 hồ sơ. Trong đó, TAND cấp huyện: 155.019 hồ sơ; Tòa án thành phố: 4.779 hồ sơ, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận các kết quả của ngành Tòa án TP trong năm 2025. Trong hai nhiệm kỳ vừa qua, TAND hai cấp TP Hà Nội đã rút ra những bài học quý báu góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời chỉ ra những lằn ranh đỏ về luật pháp, giải quyết bức xúc của nhân dân, của xã hội; góp phần đưa Hà Nội phát triển, văn minh, hiện đại, không có lực cản.

Về vấn đề chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, thời gian tới, 3 cơ quan tố tụng của thành phố cần có sự phối hợp, trao đổi, đưa ra lộ trình thực hiện và báo cáo với các cấp lãnh đạo để có những phương hướng, chỉ đạo kịp thời. Cùng với đó, thành phố xác định, vấn đề chuyển đổi số là một trục trọng tâm trong mô hình tăng trưởng mới, do đó thành phố cũng sẽ có trách nhiệm hỗ trợ xác đáng cho các đơn vị.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nam Anh

Năm nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND Tối cao, cho biết năm 2025, ngành Tòa án đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong cuộc cách mạng tinh gọn, tổ chức bộ máy, chuyển từ mô hình TAND bốn cấp thành TAND ba cấp, hình thành mô hình TAND khu vực với nhiều yêu cầu mới về chất lượng, đặc biệt là các thẩm quyền mới.

Trong bối cảnh đó, Chánh án Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm như yêu cầu TAND hai cấp TP Hà Nội cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc giải quyết các vụ án theo tháng, theo quý; cần rà soát, giải quyết triệt để các vụ án bị tồn đọng kéo dài ngay trong quý 2 của năm công tác này.

Chủ động, tập trung làm tốt công tác tự đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, công chức.

Tập trung đầu tư nguồn lực về nhân sự, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệp vụ cho TAND khu vực.

Đồng thời, chú trọng nhiệm vụ chuyển đổi số, tập trung đầu tư phát triển cơ sở dữ liệu. Đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong cải cách tư pháp, giản lược các thủ tục hành chính tư pháp và là biện pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của TAND hai cấp trong năm 2026 và những năm tiếp theo.