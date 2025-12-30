Tuyên án kẻ dùng kéo đâm công an vì xin bỏ qua lỗi vi phạm không được 30/12/2025 16:41

(PLO)- Không đội mũ bảo hiểm, xin bỏ qua lỗi vi phạm không được và bị lập biên bản, Đạt dùng kéo đâm bị thương trung úy công an.

TAND Khu vực 2 – Lâm Đồng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Đạt (38 tuổi, ngụ phường Xuân Hương Đà Lạt) 42 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Đạt là người đã dùng kéo đâm bị thương trung úy công an hồi tháng 8-2025.

Phiên tòa xét xử Lê Văn Đạt.

Theo cáo trạng, vào khoảng 10 giờ ngày 11-8-2025, tổ công tác của Công an xã Đơn Dương gồm 5 người do Thiếu tá Nguyễn Duy Hùng làm Tổ trưởng cùng các thành viên tiến hành tuần tra đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị trên các tuyến đường nội thị, liên thôn, liên xã thuộc địa bàn xã.

Đến khoảng 12h20p cùng ngày, khi ông Nguyễn Thành Trí thành viên tổ kiểm tra điều khiển xe mô tô chở Trung úy Nguyễn Quốc Bảo đang tuần tra tại các tuyến đường thuộc thôn Lạc Nghiệp, xã Đơn Dương thì phát hiện Lê Văn Đạt điều khiển xe mô tô 92H1-236.95 lưu thông ngược chiều không đội mũ bảo hiểm.

Khi dừng xe kiểm tra, Lê Văn Đạt không xuất trình được giấy tờ có liên quan nên Trung úy Bảo lập biên bản vi phạm hành chính. Lúc này, Đạt năn nỉ, xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được nên Đạt bức xúc dùng tay hất ngã xe mô tô của mình rồi liên tục chửi bới.

Sau đó, Đạt chạy đến trước quầy bán trái cây gần đó lấy một cây kéo đuổi theo tấn công đâm vào vai trái Trung úy Nguyễn Quốc Bảo và Trung úy Bảo chạy được khoảng 10m thì té ngã. Đạt quá giang xe máy rời khỏi hiện trường, bỏ trốn.

Tại phiên tòa, dù Đạt đã thể hiện sự ăn năn, hối lỗi, nhưng HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm và cần xử lý nghiêm.

Đạt có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản vẫn chưa được xóa án tích.