8 Nghị định bị bãi bỏ từ hôm nay 30/12/2025 15:56

(PLO)- Nghị định 285/2025 có hiệu lực từ ngày 30-12-2025, bãi bỏ 8 nghị định và một phần của 2 nghị định khác.

Nghị định 285/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 30-12-2025, quy định bãi bỏ toàn bộ các Nghị định sau:

1. Nghị định 35/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

2. Nghị định 105/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

3. Nghị định 35/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

4. Nghị định 27/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết.

5. Nghị định 119/2010/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

6. Nghị định 137/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

7. Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

8. Nghị định 63/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công nghiệp an ninh.

Ngoài ra, Nghị định 285/2025/NĐ-CP cũng quy định bãi bỏ một phần các nghị định sau:

Bãi bỏ khoản 1 Điều 12 Nghị định 65/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu.

Bãi bỏ Chương III Nghị định 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.