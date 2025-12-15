Công an phường đến từng nhà trọ, khách sạn trong ngày đầu áp dụng Nghị định 282/2025 15/12/2025 17:34

(PLO)- Ngày đầu Nghị định 282/2025 có hiệu lực, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) đã đến các nhà trọ, khách sạn trên địa bàn để tuyên truyền, nhắc nhở người dân và chủ cơ sở thực hiện đúng quy định về khai báo lưu trú, đăng ký tạm trú.

VIDEO: Ngày đầu Nghị định 282/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội chính thức có hiệu lực.

Ngày 15-12, ngày đầu Nghị định 282/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội chính thức có hiệu lực, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) đã trực tiếp đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn để tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về đăng ký, quản lý cư trú.

Công an phường đến từng nhà trọ, khách sạn trong ngày đầu áp dụng Nghị định 282/2025. Ảnh: PHẠM HẢI

Công an phường đến từng nhà trọ, khách sạn hướng dẫn đăng ký lưu trú

Chiều cùng ngày, cán bộ Công an phường Thủ Đức đã đến từng khu nhà trọ, khách sạn, cơ sở lưu trú để phổ biến các quy định mới, đặc biệt là điều 10 của Nghị định 282/2025 liên quan đến trách nhiệm khai báo lưu trú, đăng ký tạm trú.

Tại nhà trọ của bà Trần Ngọc Dung (57 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) trên đường Hữu Nghị, Đại úy Phạm Trung Trực, cán bộ Cảnh sát khu vực, đã tuyên truyền và nhắc nhở chủ nhà trọ khi có người đến thuê như công nhân, sinh viên phải nhanh chóng khai báo lưu trú tại trụ sở Công an phường hoặc liên hệ Cảnh sát khu vực phụ trách.

Bà Trần Ngọc Dung (57 tuổi, ngụ phường Thủ Đức), chủ nhà trọ được Cán bộ Công an Thủ Đức phổ biến, tuyên truyền chi tiết về Nghị định 282/2025 về việc đăng kí, quản lý cư trú. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo đại úy Trực, việc khai báo lưu trú kịp thời nhằm góp phần phòng ngừa, phát hiện các đối tượng xấu, tội phạm lợi dụng nhà trọ để ẩn náu, qua đó đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối với trường hợp người thuê trọ lưu trú trên 30 ngày, chủ nhà trọ có trách nhiệm đăng ký tạm trú cho người thuê trước thời hạn này. Nếu không thực hiện khai báo lưu trú, đăng ký tạm trú theo quy định và bị cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện, chủ cơ sở sẽ bị phạt tiền 750.000 đồng theo điểm a, khoản 1, điều 10 Nghị định 282/2025.

Sau khi được tuyên truyền, bà Dung cho biết đã nắm rõ các quy định mới và sẽ thực hiện đầy đủ để tránh vi phạm.

Cán bộ Công an phường Thủ Đức trực tiếp đến các khu nhà trọ, khách sạn trên địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện đúng quy định khai báo lưu trú, đăng ký tạm trú theo Nghị định 282/2025 vừa chính thức có hiệu lực. Ảnh: PHẠM HẢI

Cùng ngày, tại khách sạn Ngôi Sao 39 trên đường Nguyễn Văn Bá, Đại úy Phạm Trung Trực cũng trực tiếp tuyên truyền cho bà Nguyễn Thị Yên Hà, Phó quản lý khách sạn, về trách nhiệm thông báo lưu trú khi có khách đến thuê phòng.

Cán bộ công an cho biết, theo Nghị định 282/2025, hành vi không thông báo lưu trú sẽ bị xử phạt nghiêm. Cụ thể, không thông báo lưu trú từ 1 đến 3 người bị phạt 3 triệu đồng; từ 4 đến 8 người bị phạt 6 triệu đồng; từ 9 người trở lên bị phạt 10 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Yên Hà, Phó quản lý khách sạn Ngôi Sao 39 cũng được tổ công tác hướng dẫn, giải thích về Nghị định 282/2025 vừa được áp dụng. Ảnh: PHẠM HẢI

Sau khi được giải thích, bà Nguyễn Thị Yên Hà, Phó quản lý khách sạn Ngôi Sao 39, cho biết đã quán triệt lại cho toàn bộ nhân viên nắm rõ các quy định mới và thực hiện nghiêm túc.

“Hôm nay là ngày đầu áp dụng Nghị định 282/2025, được Công an phường Thủ Đức đến tuyên truyền, khách sạn sẽ chấp hành đúng quy định pháp luật, thực hiện đăng ký lưu trú ngay khi khách đến để góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương”, bà Hà chia sẻ.

Không đăng ký cư trú theo quy định sẽ bị phạt

Nghị định 282/2025 cũng siết chặt việc xử phạt các hành vi vi phạm quy định về cư trú. Theo đó, phạt tiền từ 2-4 triệu đồng đối với các hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch giấy tờ cư trú; mua bán, cho thuê, cho mượn giấy tờ cư trú để thực hiện hành vi trái pháp luật; không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú khi đã đủ điều kiện; cơ sở lưu trú không thông báo lưu trú từ 1 đến 3 người.

Mức phạt từ 4-8 triệu đồng áp dụng đối với các hành vi cho người khác đăng ký cư trú để vụ lợi; không thông báo lưu trú từ 4 đến 8 người; cản trở quyền tự do cư trú hoặc không chấp hành việc kiểm tra cư trú của cơ quan chức năng.

Nghị định 282/2025 của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 15-12, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm khai báo lưu trú, đăng ký tạm trú và các mức xử phạt đối với cá nhân, cơ sở lưu trú vi phạm quy định về quản lý cư trú. Ảnh: PHẠM HẢI

Đối với hành vi làm giả hoặc sử dụng thông tin cư trú giả trên ứng dụng định danh quốc gia, cung cấp thông tin sai sự thật để đăng ký thường trú, tạm trú, mức phạt từ 8-12 triệu đồng.

Ngoài ra, Nghị định 282/2025 còn bổ sung chế tài xử phạt các vi phạm liên quan đến lý lịch tư pháp. Cụ thể, phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi gian dối khi lập tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp; từ 5-7 triệu đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung phiếu.

Các hành vi nghiêm trọng hơn như sử dụng phiếu lý lịch tư pháp của người khác trái pháp luật, xâm phạm đời tư; sử dụng giấy tờ của người khác để xin cấp phiếu; truy cập trái phép, phá hoại dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử… sẽ bị phạt từ 7-10 triệu đồng.