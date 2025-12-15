TP.HCM: Xe máy nối đuôi nhau chạy ngược chiều trên đường lớn 15/12/2025 10:37

(PLO)- Tại TP.HCM, vào giờ cao điểm, nhiều tuyến đường từ trung tâm đến vùng ven thường xuyên xuất hiện tình trạng xe máy nối đuôi chạy ngược chiều, băng ngang đường ray tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến đường lớn ở TP.HCM, xe máy ngang nhiên chạy ngược chiều, thậm chí hình thành những “làn riêng” dành cho người vi phạm. Không ít trường hợp sẵn sàng băng cắt trước đầu các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao, bất chấp nguy hiểm cho bản thân và người khác.

Hàng loạt xe máy nối đuôi nhau chạy ngược chiều trên đường Đặng Thùy Trâm hướng ra Phạm Văn Đồng, bất chấp nguy hiểm và biển báo cấm. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại đường Đặng Thùy Trâm (phường Bình Lợi), hướng ra đường Phạm Văn Đồng, hàng dài xe máy nối đuôi nhau chạy ngược chiều để tiết kiệm thời gian di chuyển. Đáng chú ý, tại khu vực đường Phạm Văn Đồng đoạn cắt ngang tuyến đường sắt Bắc – Nam (phường Hạnh Thông), nhiều người dân còn băng ngang qua đường ray tàu hỏa để sang làn đối diện, dù tại đây đã có biển báo cấm.

Nhiều người chạy ngược chiều với tốc độ cao. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi chạy ngược chiều (đi ngược chiều hoặc vào đường một chiều có biển “Cấm đi ngược chiều”) sẽ bị xử phạt hành chính rất nghiêm, cụ thể:

Mức phạt đối với người điều khiển xe máy:

Đi ngược chiều (không gây tai nạn): phạt tiền từ 4 – 6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên GPLX.

Đi ngược chiều gây tai nạn: mức phạt cao hơn (từ 10 – 14 triệu đồng) và trừ 10 điểm GPLX.

Mức phạt đối với người điều khiển ô tô

Đi ngược chiều (không gây tai nạn): phạt tiền từ 18 – 20 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX.

Đi ngược chiều gây tai nạn: phạt tiền từ 20 – 22 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.

Đi ngược chiều trên đường cao tốc: phạt tiền từ 30 – 40 triệu đồng) và trừ 10 điểm GPLX.

Việc băng ngang đường ray tàu hỏa tại khu vực này được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm. Tại đường Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, nhiều người thậm chí dừng chờ ngay giữa đường ray để sang đường, trong khi các phương tiện khác vẫn lưu thông với tốc độ cao. Chỉ trong khoảng 10 phút ghi nhận, có đến hàng chục lượt xe máy băng ngang, cắt mặt các phương tiện đang di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng.

Người điều khiển xe máy băng ngang đường ray dù đã có biển báo cấm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi tàu hỏa di chuyển với tốc độ cao. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo quy định, hành vi đi vào đường có biển báo cấm sẽ bị xử phạt từ 2 – 3 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 10 – 14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nhiều ý kiến cho rằng, để chấm dứt tình trạng xe máy chạy ngược chiều, băng đường ray, ngoài việc tăng cường tuần tra, xử phạt, lực lượng chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời lắp đặt hệ thống camera AI phạt nguội tại các “điểm nóng” thường xuyên xảy ra vi phạm.

Bên cạnh đó, việc khảo sát, điều chỉnh tổ chức giao thông tại những khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm, bố trí các điểm quay đầu xe hợp lý cũng được xem là giải pháp cần thiết nhằm hạn chế tình trạng người dân cố tình chạy ngược chiều để rút ngắn lộ trình.

Một làn đường bị biến thành lối đi riêng cho xe chạy ngược chiều, làm giao thông hỗn loạn. Nhiều người dân phản ánh tình trạng này diễn ra thường xuyên nhưng chưa được xử lý triệt để. Ảnh: PHẠM HẢI

Người đi xe máy ngang nhiên chạy ngược chiều để “tiết kiệm thời gian”. Ảnh: PHẠM HẢI

Người tham gia giao thông bất chấp nguy hiểm, lao nhanh qua đường ray trong khi hệ thống cảnh báo đã được lắp đặt đầy đủ. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều tài xế chở khách, shiper, cũng phất lờ biển cấm. Ảnh: PHẠM HẢI

Biển báo cấm bị phớt lờ, người dân vẫn liều lĩnh băng qua đường ray để rút ngắn quãng đường di chuyển. Ảnh: PHẠM HẢI