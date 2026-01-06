CSGT TP.HCM xử phạt nam thanh niên buông hai tay, dùng điện thoại khi chạy xe mô tô 06/01/2026 16:33

(PLO)- CSGT TP.HCM đã mời làm việc, lập biên bản xử phạt đối với nam thanh niên buông hai tay, dùng điện thoại khi chạy xe mô tô trên đường.

Chiều 6-1, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Dĩ An mời nam thanh niên điều khiển mô tô buông hai tay, nghe điện thoại trong clip lan truyền trên mạng xã hội lên làm việc.

Đội CSGT Rạch Chiếc làm việc với nam thanh niên vi phạm sau khi xác minh clip chạy xe buông hai tay, nghe điện thoại gây nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: XUÂN MINH

Tại cơ quan công an, người vi phạm xuất trình giấy tờ mang tên NTT (28 tuổi, quê Khánh Hòa).

Qua xác minh hình ảnh trong clip, lực lượng CSGT lập biên bản nhiều lỗi vi phạm đối với nam thanh niên này, gồm: Buông hai tay khi điều khiển xe; đi vào đường cấm; sử dụng điện thoại khi lái xe; sử dụng pô không có hệ thống giảm thanh; gắn biển số không đúng quy định (biển số bị che lấp).

CSGT lập biên bản nhiều lỗi vi phạm đối với nam thanh niên. Ảnh: XUÂN MINH

Tại cơ quan Công an, NTT đã thừa nhận hành vi vi phạm. T cho biết, clip được quay vào năm 2023, trên đường T điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, BKS: 85C1-432XX từ nhà trọ đến nơi làm việc tại Khu hành chính Dĩ An, phường Dĩ An, TP.HCM. Sáng 6-1-2026, T chỉnh sửa lại clip và đăng tải lên trang cá nhân, clip được lan truyền trên mạng xã hội sau đó. Thời điểm làm việc với lực lượng chức năng, T xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện.

CSGT ngay sau đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với T và cam kết không tái phạm.

CSGT xác định mô tô gắn biển số bị che lấp, không đúng quy định. Ảnh: XUÂN MINH

Theo CSGT, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao nên áp dụng hình thức xử phạt nghiêm khắc, trong đó có tịch thu phương tiện nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Riêng hành vi buông hai tay khi điều khiển mô tô theo quy định sẽ bị tịch thu xe.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên chạy mô tô buông cả hai tay, vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại trên tuyến đường đông phương tiện, gây bức xúc dư luận.