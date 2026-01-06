CSGT TP.HCM quyết liệt xử lý xe độ chế trong cao điểm Tết

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, Phòng PC08 cho biết đang triển khai nhiều giải pháp nhằm xử lý triệt để xe độ chế, thay đổi kết cấu để bảo đảm an toàn giao thông dịp cao điểm Tết.
Theo PC08, trong năm 2025, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 980.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Trong đó, đơn vị tập trung mạnh vào xe độ chế và các hành vi nguy hiểm như lạng lách, đánh võng, buông hai tay khi đang chạy xe. Dịp cận Tết, công tác này tiếp tục được siết chặt bằng nhiều giải pháp đồng bộ.
Hơn 980.000 trường hợp vi phạm bị xử lý trong năm 2025
Phòng PC08 xác định công tác bảo đảm TTATGT là then chốt. Ngay từ đầu năm 2025, toàn lực lượng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bám sát khẩu hiệu hành động của Công an TP.HCM là: “Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng lực lượng Công an TP.HCM thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.
Cụ thể, CSGT đã phát hiện, xử lý hơn 980.000 trường hợp vi phạm trên toàn thành phố. Qua đó, lực lượng chức năng tạm giữ 1.385 ô tô, 239.760 mô tô, 6.057 xe ba, bốn bánh; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 58.111 trường hợp và trừ điểm 87.059 trường hợp.
Đáng chú ý, CSGT đã xử lý 1.399 trường hợp xe độ chế, thay đổi kết cấu; 292 phương tiện không kiểm định hoặc quá hạn; 8 trường hợp lạng lách, đánh võng; 10 trường hợp nẹt pô, rú ga, quệt chân chống xuống đường.
Bên cạnh đó, Phòng CSGT đã xác minh, xử lý 35 vụ việc vi phạm từ phản ánh trên mạng xã hội. Đơn vị cũng phối hợp điều tra, khởi tố 2 vụ án gây rối trật tự công cộng với 34 bị can liên quan đến các nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe.
Siết chặt quản lý học sinh, thanh thiếu niên vi phạm
Theo PC08, tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng xe độ chế, chạy tốc độ cao, gây rối trật tự là một trong những khó khăn hiện nay.
Trong năm 2025, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 8.000 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm. Đơn vị đã gửi thông báo đến các trường học, đồng thời yêu cầu phụ huynh cam kết không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.
Thời gian tới, Phòng PC08 tiếp tục tăng cường kiểm soát khu vực quanh trường học nhằm hình thành ý thức chấp hành pháp luật từ sớm cho lứa tuổi học sinh.
Tập trung 6 nhóm hành vi nguy hiểm trong cao điểm Tết
Trong dịp Tết Nguyên đán, CSGT TP.HCM tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, khép kín địa bàn để tập trung xử lý 6 nhóm hành vi vi phạm chính.
Mức phạt và chế tài theo Nghị định 168/2024
Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ đầu năm 2025), nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông bị tăng mức phạt tiền và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung nghiêm khắc:
+ Nhóm hành vi buông cả hai tay; dùng chân điều khiển xe; nằm trên yên xe; thay đổi người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau hoặc bịt mắt điều khiển xe sẽ bị phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng và tịch thu phương tiện ngay lần đầu vi phạm.
Nhóm hành vi lạng lách, đánh võng: Phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng. Tái phạm sẽ bị tịch thu phương tiện.
+ Nhóm hành vi độ chế, thay đổi kết cấu: Tịch thu phương tiện đối với các trường hợp: Tự ý cắt, hàn, đục lại số khung, số máy; tẩy xóa hoặc sửa chữa thông số trên khung, máy không đúng quy định.
Sử dụng giấy đăng ký xe, biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ tài sản.
Thứ nhất là vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Việc kiểm tra được duy trì thường xuyên, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", nhất là ban đêm và rạng sáng.
Thứ hai là vi phạm liên quan đến học sinh và người giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Thứ ba là vi phạm tốc độ, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ, cao tốc, đường vành đai và các trục giao thông chính.
Thứ tư là vi phạm quá tải, quá khổ, cơi nới thùng xe gây hư hỏng hạ tầng.
Thứ năm là vi phạm của xe kinh doanh vận tải hành khách về điều kiện kinh doanh, thiết bị giám sát hành trình.
Thứ sáu là xe ba bánh, bốn bánh tự chế không bảo đảm an toàn kỹ thuật tại các khu dân cư, khu công nghiệp.
Phòng PC08 cho biết sẽ triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ nhằm xử lý triệt để hành vi buông tay lái, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép. Các đội, trạm trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phát huy vai trò của người dân trong việc cung cấp thông tin tố giác.
Xử lý mạnh hành vi lạng lách, đánh võng
CSGT cũng phối hợp với công an địa bàn giáp ranh, nắm tình hình các tuyến đường thường xuyên xảy ra tụ tập để có phương án phòng chống đua xe. Đơn vị sẽ quản lý chặt các đối tượng sử dụng xe độ và kiểm tra nghiêm các cơ sở sửa chữa chuyên “độ, chế” xe.
Ngoài tuần tra trực tiếp, lực lượng CSGT đẩy mạnh ứng dụng camera giám sát, camera AI để phát hiện, xử lý vi phạm. Phòng PC08 đề nghị người dân kịp thời cung cấp thông tin để giữ bình yên đường phố dịp Tết.
Tịch thu xe vi phạm: Chế tài mạnh tay cho hành vi liều lĩnh
Nghị định 168/2024 chính thức đi vào đời sống với những chế tài mạnh chưa từng có. Đáng chú ý nhất là việc mở rộng danh mục các hành vi bị tịch thu phương tiện – một "án tử" về kinh tế đối với những quái xế và cả những người coi thường kỷ cương giao thông.
Trước đây, khi nhắc đến "tịch thu xe", người dân thường chỉ nghĩ đến các hành vi nghiêm trọng như đua xe trái phép hoặc xe tang vật trong các vụ án hình sự. Những lỗi như lạng lách, đánh võng hay buông tay lái thường chỉ dừng lại ở mức phạt tiền kèm tạm giữ xe có thời hạn. Tuy nhiên, quan điểm này đã lỗi thời kể từ đầu năm 2025.
Điểm mới gây rúng động dư luận chính là việc luật hóa hình thức tịch thu xe đối với những hành vi biểu diễn, xiếc xe trên đường. Cụ thể, thay vì chỉ phạt tiền, lực lượng chức năng sẽ tịch thu vĩnh viễn xe máy nếu người điều khiển buông cả hai tay, dùng chân lái xe, nằm trên yên xe hoặc thay đổi người điều khiển khi xe đang chạy.
Đây là những hành vi vốn xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội dưới dạng các video "làm xiếc". Trước đây, mức phạt tiền chưa đủ sức răn đe khiến nhiều thanh thiếu niên sẵn sàng nộp phạt để rồi tiếp tục tái diễn. Việc tịch thu phương tiện đánh trực tiếp vào sở hữu cá nhân, loại bỏ hoàn toàn công cụ vi phạm, cho thấy quyết tâm "làm sạch" đường phố của cơ quan quản lý.
Một thay đổi mang tính răn đe cực cao khác là quy định tịch thu xe đối với hành vi tái phạm lạng lách, đánh võng. Đối với cả ô tô và xe máy, nếu bị bắt quả tang lần thứ hai cho cùng một hành vi gây nguy hiểm này, người vi phạm sẽ mất trắng phương tiện.
Nghị định 168/2024 đã nâng mức phạt tiền lên tới 40-50 triệu đồng đối với ô tô lạng lách. Sự kết hợp giữa phạt tiền "khủng" và tịch thu xe tạo thành gọng kìm pháp lý, buộc người lái xe phải cân nhắc giữa một phút ngẫu hứng và khối tài sản hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng.
Luật mới cũng khơi thông những bế tắc trong xử lý xe độ chế. Việc tự ý cắt, hàn, đục sửa số khung số máy hoặc sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ không do cơ quan thẩm quyền cấp mà không chứng minh được nguồn gốc sẽ dẫn đến kết cục bị tịch thu. Điều này chấm dứt thời kỳ các lò độ xe hoạt động công khai, biến những chiếc xe dân dụng thành "cỗ máy tốc độ" gây khiếp sợ trên đường phố.
Sự thay đổi về quy định tịch thu xe không đơn thuần là tăng mức phạt, mà là sự thay đổi tư duy quản lý: Chuyển từ "xử phạt hành vi" sang "loại bỏ công cụ gây nguy hiểm". Tài sản cá nhân luôn được pháp luật bảo hộ, nhưng khi tài sản đó trở thành công cụ đe dọa sinh mạng của cộng đồng, việc tước bỏ quyền sở hữu là sự trừng phạt công bằng và cần thiết.
Hy vọng rằng, sức nóng từ những chiếc xe bị tịch thu sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh đủ lớn để mỗi người cầm lái tự giác thượng tôn pháp luật.