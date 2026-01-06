CSGT TP.HCM quyết liệt xử lý xe độ chế trong cao điểm Tết 06/01/2026 06:00

(PLO)- Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM xác định xe độ chế, thay đổi kết cấu là nhóm vi phạm trọng tâm cần tập trung xử lý nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn giao thông.

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, Phòng PC08 cho biết đang triển khai nhiều giải pháp nhằm xử lý triệt để xe độ chế, thay đổi kết cấu để bảo đảm an toàn giao thông dịp cao điểm Tết.

CSGT TP.HCM quyết liệt xử lý xe độ chế, xe tự chế trong cao điểm Tết Nguyên đán. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo PC08, trong năm 2025, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 980.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Trong đó, đơn vị tập trung mạnh vào xe độ chế và các hành vi nguy hiểm như lạng lách, đánh võng, buông hai tay khi đang chạy xe. Dịp cận Tết, công tác này tiếp tục được siết chặt bằng nhiều giải pháp đồng bộ.

Hơn 980.000 trường hợp vi phạm bị xử lý trong năm 2025

Phòng PC08 xác định công tác bảo đảm TTATGT là then chốt. Ngay từ đầu năm 2025, toàn lực lượng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bám sát khẩu hiệu hành động của Công an TP.HCM là: “Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng lực lượng Công an TP.HCM thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Cụ thể, CSGT đã phát hiện, xử lý hơn 980.000 trường hợp vi phạm trên toàn thành phố. Qua đó, lực lượng chức năng tạm giữ 1.385 ô tô, 239.760 mô tô, 6.057 xe ba, bốn bánh; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 58.111 trường hợp và trừ điểm 87.059 trường hợp.

Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08), Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Dĩ An kiểm tra tiệm sửa xe trên địa bàn, phát hiện cơ sở nghi độ chế, sản xuất và kinh doanh phụ tùng phục vụ việc “độ xe”. Ảnh: PHẠM HẢI

Đáng chú ý, CSGT đã xử lý 1.399 trường hợp xe độ chế, thay đổi kết cấu; 292 phương tiện không kiểm định hoặc quá hạn; 8 trường hợp lạng lách, đánh võng; 10 trường hợp nẹt pô, rú ga, quệt chân chống xuống đường.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT đã xác minh, xử lý 35 vụ việc vi phạm từ phản ánh trên mạng xã hội. Đơn vị cũng phối hợp điều tra, khởi tố 2 vụ án gây rối trật tự công cộng với 34 bị can liên quan đến các nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe.

Siết chặt quản lý học sinh, thanh thiếu niên vi phạm

Theo PC08, tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng xe độ chế, chạy tốc độ cao, gây rối trật tự là một trong những khó khăn hiện nay.

Trong năm 2025, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 8.000 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm. Đơn vị đã gửi thông báo đến các trường học, đồng thời yêu cầu phụ huynh cam kết không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông; đồng thời phối hợp nhà trường và phụ huynh tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Thời gian tới, Phòng PC08 tiếp tục tăng cường kiểm soát khu vực quanh trường học nhằm hình thành ý thức chấp hành pháp luật từ sớm cho lứa tuổi học sinh.

Tập trung 6 nhóm hành vi nguy hiểm trong cao điểm Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán, CSGT TP.HCM tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, khép kín địa bàn để tập trung xử lý 6 nhóm hành vi vi phạm chính.

Mức phạt và chế tài theo Nghị định 168/2024 Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ đầu năm 2025), nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông bị tăng mức phạt tiền và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung nghiêm khắc: + Nhóm hành vi buông cả hai tay; dùng chân điều khiển xe; nằm trên yên xe; thay đổi người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau hoặc bịt mắt điều khiển xe sẽ bị phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng và tịch thu phương tiện ngay lần đầu vi phạm. Nhóm hành vi lạng lách, đánh võng: Phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng. Tái phạm sẽ bị tịch thu phương tiện. + Nhóm hành vi độ chế, thay đổi kết cấu: Tịch thu phương tiện đối với các trường hợp: Tự ý cắt, hàn, đục lại số khung, số máy; tẩy xóa hoặc sửa chữa thông số trên khung, máy không đúng quy định. Sử dụng giấy đăng ký xe, biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ tài sản.

Thứ nhất là vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Việc kiểm tra được duy trì thường xuyên, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", nhất là ban đêm và rạng sáng.

Thứ hai là vi phạm liên quan đến học sinh và người giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thứ ba là vi phạm tốc độ, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ, cao tốc, đường vành đai và các trục giao thông chính.

Thứ tư là vi phạm quá tải, quá khổ, cơi nới thùng xe gây hư hỏng hạ tầng.

Thứ năm là vi phạm của xe kinh doanh vận tải hành khách về điều kiện kinh doanh, thiết bị giám sát hành trình.

Thứ sáu là xe ba bánh, bốn bánh tự chế không bảo đảm an toàn kỹ thuật tại các khu dân cư, khu công nghiệp.

Phòng PC08 cho biết sẽ triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ nhằm xử lý triệt để hành vi buông tay lái, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép. Các đội, trạm trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phát huy vai trò của người dân trong việc cung cấp thông tin tố giác.

Xử lý mạnh hành vi lạng lách, đánh võng

CSGT cũng phối hợp với công an địa bàn giáp ranh, nắm tình hình các tuyến đường thường xuyên xảy ra tụ tập để có phương án phòng chống đua xe. Đơn vị sẽ quản lý chặt các đối tượng sử dụng xe độ và kiểm tra nghiêm các cơ sở sửa chữa chuyên “độ, chế” xe.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngoài tuần tra trực tiếp, lực lượng CSGT đẩy mạnh ứng dụng camera giám sát, camera AI để phát hiện, xử lý vi phạm. Phòng PC08 đề nghị người dân kịp thời cung cấp thông tin để giữ bình yên đường phố dịp Tết.