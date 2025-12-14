Phát hiện thi thể nam giới có hình xăm ‘cá chép bên hoa sen’ trên sông Sài Gòn 14/12/2025 17:25

(PLO)- Công an TP.HCM đang điều tra vụ phát hiện thi thể một nam giới trôi trên sông Sài Gòn, trên người có nhiều hình xăm, trong đó có hình xăm cá chép bên hoa sen ở lưng.

Trưa 14-12, nhân viên cảng ICD Phước Long, trên đường số 1, phường Thủ Đức (TP.HCM), phát hiện thi thể một nam giới trôi trên sông Sài Gòn, tấp vào khu vực tàu thuyền đang neo đậu, nên trình báo cơ quan chức năng.

Phát hiện thi thể nam giới có hình xăm ‘cá chép bên hoa sen’ trên sông Sài Gòn.

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ, trong lúc làm việc tại cảng ICD Phước Long, một số nhân viên tá hỏa khi phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn, dạt vào khu vực cảng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, đưa thi thể lên bờ để phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm tra, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, mặc quần jean ống dài, áo thun dài tay. Trên lưng và vai trái nạn nhân có hình xăm “cá chép bên hoa sen”, hai cánh tay đều có hình xăm hoa văn. Nạn nhân được xác định trong độ tuổi khoảng 30–35.

Thi thể có hình xăm cá chép bên hoa sen phía sau lưng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh danh tính nạn nhân và nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo, ai là thân nhân của nạn nhân hoặc có thông tin liên quan, đề nghị liên hệ điều tra viên Nguyễn Chí Công, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM, số điện thoại 0937.349.345 để phối hợp giải quyết.