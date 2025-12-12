Hơn 150 tài xế được CSGT hướng dẫn kỹ năng phòng tránh điểm mù của xe tải 12/12/2025 17:20

(PLO)- CSGT TP.HCM tổ chức buổi tuyên truyền chuyên đề về kỹ năng nhận diện và phòng tránh điểm mù, thu hút hơn 150 tài xế xe tải và xe buýt tham dự.

Chiều 12-12, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (Becamex BCE), Đội CSGT Bình Triệu, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức buổi tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ cho hơn 150 tài xế xe tải và xe buýt.

Hơn 150 tài xế xe tải và xe buýt tham dự buổi tuyên truyền về kỹ năng kiểm soát tốc độ, khoảng cách và quan sát điểm mù. Ảnh: PHẠM HẢI

Đại uý Lê Ngọc Sơn, cán bộ Đội CSGT Bình Triệu, Phòng CSGT cho biết, thời gian gần đây tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, trong đó các vụ liên quan xe tải chiếm tỷ lệ cao.

Nguyên nhân chủ yếu do lỗi chủ quan như thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, chuyển hướng, chuyển làn thiếu kiểm soát, dừng đỗ sai quy định, không tuân thủ quy tắc ở nơi giao nhau.

Hơn 150 tài xế được CSGT hướng dẫn kỹ năng tránh điểm mù xe tải. Ảnh: PHẠM HẢI

Trước thực tế này, đơn vị đã xây dựng chuyên đề tuyên truyền chuyên sâu về kỹ năng nhận diện và phòng tránh điểm mù trên xe tải, yếu tố trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Tại buổi tập huấn, lực lượng CSGT trình chiếu hình ảnh, video thực tế về các vùng điểm mù, phân tích những tình huống va chạm thường gặp khi tài xế không quan sát đầy đủ và hướng dẫn các giải pháp xử lý an toàn.

Nhiều nội dung thiết thực được truyền đạt như: Nhận biết vùng khuất tầm nhìn ở trước, sau, hai bên thân xe; quy tắc quan sát toàn diện trước khi di chuyển; kỹ năng kiểm soát tốc độ và khoảng cách tại điểm giao cắt; sử dụng gương chiếu hậu hiệu quả; hạn chế chuyển hướng đột ngột; phòng ngừa va chạm với xe máy và người đi bộ trong khu vực đông dân cư.

Buổi tập huấn diễn ra với nhiều hình ảnh, video minh họa, giúp các tài xế tiếp thu nhanh và áp dụng hiệu quả vào công việc hằng ngày. Ảnh: LÊ ÁNH

Qua hệ thống hình ảnh, video minh họa do CSGT chuẩn bị, các tài xế dễ dàng tiếp thu và áp dụng vào thực tế. Nhiều tài xế đánh giá cao nội dung sát nghề và đặc biệt hữu ích với nhóm xe tải di chuyển đường dài.

Tài xế chăm chú theo dõi video minh họa về những tình huống tai nạn xảy ra khi thiếu quan sát điểm mù, được CSGT phân tích tại buổi tập huấn. Ảnh: LÊ ÁNH

Đại diện Đội CSGT Bình Triệu cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các doanh nghiệp trên địa bàn để mở rộng chương trình tuyên truyền chuyên sâu, góp phần nâng cao kỹ năng lái xe an toàn, kiềm chế tai nạn và xây dựng môi trường giao thông văn minh.