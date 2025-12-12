CSGT TP.HCM đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết và các sự kiện lớn

Sáng 12-12, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM tổ chức Lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm phục vụ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện lớn đầu năm 2026.
Cao điểm ra quân kéo dài từ ngày 15-12-2025 đến 16-3-2026.
Triển khai đồng bộ, quyết liệt
Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó Trưởng phòng CSGT, yêu cầu các đơn vị thực hiện cao điểm với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về TTATGT trên địa bàn.
Lực lượng CSGT được quán triệt phương châm: “Đâu dân cần CSGT có, đâu dân khó có CSGT”, thể hiện tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, chấp hành nghiêm quy trình công tác và điều lệnh Công an nhân dân; giữ vững cảnh giác, bảo đảm an toàn trong khi thi hành nhiệm vụ; hỗ trợ, giúp đỡ người dân khi cần thiết.
Phòng CSGT yêu cầu các đội/trạm bố trí lực lượng trực và ứng trực đủ quân số, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh theo chỉ đạo của cấp trên. Các đơn vị đồng thời rà soát phương tiện, thiết bị kỹ thuật để chủ động tăng cường nhiệm vụ bảo đảm TTATGT.
Trong đợt cao điểm, lực lượng CSGT sẽ huy động tối đa phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
Công tác xử lý sẽ kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn.
Ngăn chặn đua xe, tội phạm trên các tuyến giao thông
Phòng CSGT cho biết sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và công an địa phương nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông.
Đặc biệt, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.
Đơn vị đã xây dựng phương án phân tuyến, phân luồng, tổ chức chỉ huy điều khiển giao thông phục vụ các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ; các lễ hội và sự kiện lớn năm 2026.
Phòng CSGT cũng phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế thăm, làm việc tại TP.HCM.
Trong đợt cao điểm, công tác tuyên truyền sẽ đẩy mạnh trên báo, đài, mạng xã hội và các nền tảng số, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn và ùn tắc giao thông.
Bên cạnh đó, lực lượng CSGT sẽ kịp thời thông tin gương người tốt, việc tốt và những hình ảnh đẹp trong quá trình làm nhiệm vụ.
Phòng CSGT sẽ thông báo công khai trên các kênh VOH, VOV, mạng xã hội và các nền tảng số về phương án phân luồng, tuyến đường cấm, thời gian cấm và các loại phương tiện hạn chế để người dân chủ động lựa chọn lộ trình.
Sáng 12-12, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đợt cao điểm kéo dài từ ngày 15-12-2025 đến 16-3-2026, gắn với phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy đánh giá năm 2025, lực lượng Công an TP đã giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm ANTT, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và các hoạt động đối ngoại của thành phố.
Theo ông Bảy, năm 2026 là năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, đồng thời diễn ra nhiều sự kiện trọng đại như Đại hội Đảng toàn quốc XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Bối cảnh này đặt ra yêu cầu rất cao đối với lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT.
Đợt cao điểm dịp Tết Bính Ngọ 2026 được xác định là bước tạo đà quan trọng giúp kéo giảm tội phạm, bảo đảm môi trường an toàn cho người dân, du khách và nhà đầu tư.
Lãnh đạo TP nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị và sự đồng hành của người dân.