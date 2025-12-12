CSGT TP.HCM đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết và các sự kiện lớn 12/12/2025 13:37

(PLO)- Trong đợt cao điểm, CSGT TP.HCM sẽ huy động tối đa phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

CSGT TP.HCM đồng loạt ra quân ngăn đua xe, kiểm soát các điểm nóng trên địa bàn TP.HCM.

Sáng 12-12, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM tổ chức Lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm phục vụ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện lớn đầu năm 2026.

Cao điểm ra quân kéo dài từ ngày 15-12-2025 đến 16-3-2026.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó Trưởng phòng CSGT, yêu cầu các đơn vị thực hiện cao điểm với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về TTATGT trên địa bàn.

Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.

Lực lượng CSGT được quán triệt phương châm: “Đâu dân cần CSGT có, đâu dân khó có CSGT”, thể hiện tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, chấp hành nghiêm quy trình công tác và điều lệnh Công an nhân dân; giữ vững cảnh giác, bảo đảm an toàn trong khi thi hành nhiệm vụ; hỗ trợ, giúp đỡ người dân khi cần thiết.

Phòng CSGT yêu cầu các đội/trạm bố trí lực lượng trực và ứng trực đủ quân số, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh theo chỉ đạo của cấp trên. Các đơn vị đồng thời rà soát phương tiện, thiết bị kỹ thuật để chủ động tăng cường nhiệm vụ bảo đảm TTATGT.

CSGT trang bị vũ khí, phương tiện, kĩ thuật nghiệp vụ trong buổi ra quân.

Trong đợt cao điểm, lực lượng CSGT sẽ huy động tối đa phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Công tác xử lý sẽ kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Các tổ tuần tra của CSGT được bố trí tại những khu vực từng xảy ra đua xe trái phép, nhằm chủ động phòng ngừa và kịp thời trấn áp hành vi vi phạm, bảo đảm an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Ngăn chặn đua xe, tội phạm trên các tuyến giao thông

Phòng CSGT cho biết sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và công an địa phương nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông.

Đặc biệt, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Tại buổi ra quân, cán bộ, chiến sĩ được quán triệt nhiệm vụ, yêu cầu siết chặt kiểm tra xử lý vi phạm, đặc biệt tập trung vào các hành vi gây ồn, chạy tốc độ cao, lạng lách và tụ tập chuẩn bị đua xe trên các tuyến cửa ngõ Thành phố.

Đơn vị đã xây dựng phương án phân tuyến, phân luồng, tổ chức chỉ huy điều khiển giao thông phục vụ các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ; các lễ hội và sự kiện lớn năm 2026.

Lực lượng CSGT TP.HCM triển khai đội hình tuần tra hỗn hợp trên nhiều tuyến đường trọng điểm, tăng cường phát hiện và xử lý các nhóm tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng dịp cuối năm và Tết Bính Ngọ 2026.

Phòng CSGT cũng phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế thăm, làm việc tại TP.HCM.

Trong đợt cao điểm, công tác tuyên truyền sẽ đẩy mạnh trên báo, đài, mạng xã hội và các nền tảng số, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn và ùn tắc giao thông.

Trong lễ ra quân, Công an TP.HCM nhấn mạnh quyết tâm kéo giảm tội phạm, đặc biệt các hành vi đua xe trái phép và chạy xe gây rối, nhằm tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ Tết Bính Ngọ và các sự kiện lớn năm 2026.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT sẽ kịp thời thông tin gương người tốt, việc tốt và những hình ảnh đẹp trong quá trình làm nhiệm vụ.

Phòng CSGT sẽ thông báo công khai trên các kênh VOH, VOV, mạng xã hội và các nền tảng số về phương án phân luồng, tuyến đường cấm, thời gian cấm và các loại phương tiện hạn chế để người dân chủ động lựa chọn lộ trình.

CSGT phối hợp công an địa phương kiểm tra phương tiện nghi vấn thay đổi kết cấu, độ pô, nhằm ngăn chặn nguy cơ tham gia đua xe trái phép và bảo đảm trật tự, an toàn cho khu dân cư vào khung giờ cao điểm.