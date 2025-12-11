TP.HCM: Chủ đất bị bắt vì cho đổ gần 2.900 tấn xà bần 11/12/2025 17:28

(PLO)- Công an TP.HCM đã khởi tố và bắt tạm giam chủ đất liên quan đến việc gần 2.900 tấn chất thải bị đổ và chôn lấp trái phép tại phường An Khánh.

Ngày 11-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Đỗ Hồng Trinh (57 tuổi) về tội gây ô nhiễm môi trường, liên quan đến vụ đổ thải và chôn lấp chất thải trái phép với khối lượng gần 2.900 tấn tại khu đất trống số 5/4 đường 11, khu phố 1, phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ).

TP.HCM: Phát hiện gần 2.900 tấn chất thải bị đổ và chôn lấp trái phép tại phường An Khánh.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, trong lúc tuần tra, Tổ 363 Công an phường An Khánh phát hiện một người tên TXT chạy xe ba gác chở khoảng 420 kg chất thải (lá cây, cành cây tươi) chuẩn bị đổ xuống khu đất trống số 5/4 đường 11, khu phố 1, phường An Khánh.

Không lâu sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện một người khác chạy xe máy chở khoảng 120 kg chất thải gồm lá cây, thùng xốp và rác sinh hoạt đến cùng khu đất trên để đổ nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, cả hai khai được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê vận chuyển chất thải đến đây với giá 200.000 – 400.000 đồng/lượt. Khu đất nơi các đối tượng đổ chất thải thuộc quản lý của bà Trinh. Bà Trinh là người thu tiền để cho đổ và chôn lấp trái phép.

Điều tra mở rộng, Công an phường xác định bà Trinh đã cho người khác đổ và chôn lấp chất thải trái phép từ tháng 10-2024 đến khi bị phát hiện, thu lợi bất chính khoảng 120 triệu đồng.

Kết quả giám định cho thấy diện tích đất bị đổ thải hơn 2.019 m²; diện tích chôn lấp thực tế hơn 1.824 m²; tổng khối lượng chất thải chôn lấp trái phép khoảng 2.870 tấn. Hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và trật tự quản lý đô thị.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Theo Công an TP.HCM, việc kịp thời phát hiện vụ việc thể hiện vai trò chủ động của lực lượng Công an cơ sở trong phòng ngừa vi phạm về môi trường.

Thời gian tới, Công an Thành phố tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đổ thải và chôn lấp chất thải trái phép, góp phần bảo vệ trật tự đô thị và an ninh sinh thái.