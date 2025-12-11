Cục CSGT tước phù hiệu, phạt nhiều tài xế xe khách trên các tuyến cao tốc phía Nam 11/12/2025 05:12

(PLO)- Trong bốn giờ kiểm tra, Đội 6, Cục CSGT đã kiểm tra 150 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và xử lý 14 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt gần 98 triệu đồng.

Ngày 10-12, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (C08), Bộ Công an cho biết đơn vị thực hiện kế hoạch ra quân xử lý xe khách vi phạm trên cao tốc.

Cục CSGT Xử lý hàng chục xe khách trên tuyến cao tốc phía Nam. Ảnh C08

Theo đó, thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam, từ 12 giờ đến 16 giờ ngày 10-12-2025, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã tổ chức kiểm tra hoạt động vận tải hành khách trên tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo – Cam Lâm – Nha Trang – Vân Phong.

Cục CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về kinh doanh vận tải hành khách. Ảnh C08

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 14 trường hợp vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện kinh doanh vận tải và an toàn đối với hành khách.

Cụ thể, một xe khách không chạy đúng hành trình bị xử phạt 700.000 đồng, tài xế bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe; chủ xe bị phạt 11 triệu đồng và bị tước phù hiệu trong hai tháng.

Hai xe khách có kích thước khoang hành lý không đúng thiết kế bị xử phạt 1,5 triệu đồng đối với mỗi tài xế; chủ xe bị phạt 22 triệu đồng/xe và bị tước giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong hai tháng.

CSGT làm việc với tài xế vi phạm trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Ảnh C08

Lực lượng kiểm tra cũng phát hiện ba xe khách vận chuyển hành khách theo hợp đồng nhưng không có hợp đồng vận tải hợp lệ. Các tài xế bị phạt 1,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe; chủ xe bị phạt 11 triệu đồng/xe và bị tước phù hiệu trong hai tháng.

Ngoài ra, một xe khách chở hàng hóa trong khoang hành khách bị phạt 700.000 đồng; một tài xế không thắt dây an toàn khi xe đang lưu thông bị phạt 900.000 đồng.

Tổng số tiền xử phạt trong bốn giờ kiểm tra là 97,8 triệu đồng. Lực lượng CSGT đã tước bốn phù hiệu và hai giấy chứng nhận kiểm định theo quy định.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và quyền lợi của người dân.