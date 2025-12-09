Tiểu thương chợ Phạm Văn Hai cam kết 'bán đúng giá niêm yết' 09/12/2025 15:48

(PLO)- Phường Tân Sơn Hòa phát động “Shopping Season 2025” tại chợ Phạm Văn Hai, đẩy mạnh ưu đãi mua sắm và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.

VIDEO: Đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt tại chợ truyền thống Phạm Văn Hai.

Sáng 9-12, UBND phường Tân Sơn Hòa tổ chức lễ phát động Chương trình khuyến mại tập trung, Mùa mua sắm “Shopping Season 2025” tại chợ Phạm Văn Hai, đồng thời triển khai chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động thương mại.

UBND phường Tân Sơn Hòa tổ chức lễ phát động Chương trình khuyến mại tập trung, Mùa mua sắm “Shopping Season 2025” tại chợ Phạm Văn Hai. Ảnh: PHẠM HẢI

Đi chợ không tiền mặt, điểm nhấn của Shopping Season 2025

Theo UBND phường Tân Sơn Hòa, chương trình hưởng ứng Kế hoạch 3693/KH-UBND của UBND TP.HCM về tổ chức “Shopping Season 2025”, diễn ra xuyên suốt từ ngày 1-12 đến 31-12-2025. Hoạt động nhằm tạo không khí mua sắm sôi động dịp cuối năm, hỗ trợ hộ kinh doanh và thúc đẩy thói quen thanh toán số trong cộng đồng.

Năm nay, phường phối hợp với các ngân hàng ACB, VietinBank, Techcombank và BIDV tổ chức tư vấn mở tài khoản, hướng dẫn thanh toán điện tử, quét mã QR, sử dụng thẻ ngân hàng, ví điện tử…

Việc mở rộng điểm chấp nhận thanh toán hiện đại được đánh giá là bước tiến quan trọng trong mục tiêu xây dựng chợ Phạm Văn Hai trở thành mô hình chợ văn minh, tiện lợi và an toàn cho người tiêu dùng.

Ông Trần Minh Vũ, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHẠM HẢI

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Vũ, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa, cho biết chương trình Khuyến mại tập trung – Mùa mua sắm “Shopping Season 2025” là hoạt động quan trọng nhằm kích cầu tiêu dùng cuối năm, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong thương mại truyền thống.

“Chúng tôi kỳ vọng Shopping Season 2025 sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, tiểu thương và người tiêu dùng; góp phần đưa phường Tân Sơn Hòa trở thành điểm đến mua sắm sôi động, hiện đại của TP.HCM”- ông Vũ nhấn mạnh.

Tiểu thương cam kết đồng hành

Đại diện tiểu thương chợ Phạm Văn Hai, bà Lê Thị Xoan cho biết các thương nhân rất phấn khởi khi được tham gia chương trình. Bà Xoan khẳng định tiểu thương sẽ chủ động triển khai giảm giá, tặng quà tri ân khách hàng và tăng cường áp dụng thanh toán điện tử để nâng cao trải nghiệm mua sắm.

“Chúng tôi cam kết xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, văn minh, bán đúng giá niêm yết, góp phần đưa chợ Phạm Văn Hai trở thành điểm đến tin cậy cho người dân” - bà Xoan nói.

Nhiều gian hàng được treo bảng giảm giá cùng hưởng ứng lễ phát động. Ảnh: PHẠM HẢI

Chợ Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Hòa là một trong những chợ truyền thống sầm uất của TP.HCM.

Chợ hoạt động gần như 24/24, thu hút đông đảo người dân và khách vãng lai nhờ sự đa dạng hàng hóa và không khí mua bán nhộn nhịp. Bên cạnh vai trò cung ứng hàng hóa thiết yếu, chợ còn là điểm đến ẩm thực được yêu thích, đặc biệt vào buổi tối.

Sau khi được quy hoạch lại, chợ Phạm Văn Hai ngày nay trở thành địa điểm mua sắm tiết kiệm, đa dạng và giàu bản sắc, phản ánh rõ nét đời sống thương mại đặc trưng của đô thị Sài Gòn.