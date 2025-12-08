CSGT tịch thu xe máy của nhóm thiếu niên 14 tuổi bốc đầu quay clip 08/12/2025 22:11

(PLO)- Quay clip cảnh bốc đầu xe máy trên đường Song Hành Quốc lộ 22, TP.HCM rồi đăng lên mạng xã hội, nhóm thiếu niên 14 tuổi đã bị Đội CSGT An Sương mời lên làm việc, tịch thu phương tiện.

Ngày 8-12, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08)- Công an TP.HCM cho biết Đội CSGT An Sương vừa lập hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy bằng một bánh (bốc đầu) và quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 7-12, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT An Sương phát hiện một clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe máy thực hiện hành vi bốc đầu đầy nguy hiểm.

Qua rà soát, đơn vị xác định vị trí xảy ra vụ việc trên đường Song Hành Quốc lộ 22 (thuộc địa bàn xã Hóc Môn, TP.HCM). Ban chỉ huy Đội CSGT An Sương lập tức chỉ đạo xác minh, tra cứu phương tiện và mời những người liên quan lên làm việc.

Cảnh sát nhanh chóng xác minh, mời làm việc với thiếu niên điều khiển xe máy bốc đầu. Ảnh: CA

Đến tối cùng ngày, bốn thanh thiếu niên đã có mặt tại trụ sở công an. Qua làm việc, công an xác định vụ việc diễn ra vào khoảng 22 giờ ngày 5-12.

Cụ thể, NPĐ (14 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) điều khiển xe máy biển số 53R8-66XX chở theo LTN (14 tuổi) lưu thông trên đường Song Hành Quốc lộ 22, hướng từ đường Bà Triệu về đường Lê Thị Hà. Khi vừa qua giao lộ Bà Triệu, Đ đã thực hiện hành vi bốc đầu xe như nội dung clip phản ánh.

Mở rộng xác minh, công an xác định nhóm đi cùng hỗ trợ quay phim gồm NMQ (19 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) điều khiển xe máy 59E1-324.XX chở theo ĐHP (15 tuổi). P là người ngồi sau dùng điện thoại quay lại cảnh Đ "biểu diễn" để đăng lên mạng xã hội. Đáng chú ý, qua kiểm tra, Q không xuất trình được giấy phép lái xe.

Đội CSGT An Sương lập hồ sơ, xử lý nhóm thanh, thiếu niên vi phạm. Ảnh: CA

Căn cứ mức độ vi phạm, Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với NPĐ về hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh và người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô. Hình thức xử phạt áp dụng là tịch thu phương tiện.

Riêng NMQ bị lập biên bản về hành vi không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển.

Đại diện Đội CSGT An Sương cho biết vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng. Đơn vị khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm quản lý con em, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông để tránh hậu quả đáng tiếc.