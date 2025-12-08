Clip xe buýt vượt đèn đỏ khi đồng hồ còn 32 giây 08/12/2025 21:27

(PLO)- Dù đèn đỏ còn 32 giây nhưng tài xế xe buýt tuyến 69, TP.HCM vẫn điều khiển phóng qua giao lộ đông đúc khiến nhiều người chứng kiến "thót tim".

Tối 8-12, đại diện Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã nắm thông tin và đang phối hợp xác minh clip xe buýt vượt đèn đỏ được lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, chiều cùng ngày, một đoạn clip ghi lại cảnh xe buýt tuyến số 69 (lộ trình Công viên 23/9 - KCN Tân Bình) lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn, hướng từ đường Tân Kỳ Tân Quý về đường Lê Đức Anh (Quốc lộ 1 cũ).

Khi đến giao lộ Nguyễn Đỗ Cung - Lê Trọng Tấn thuộc phường Tây Thạnh (quận Tân Phú cũ), đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu đỏ và hiển thị thời gian chờ còn 32 giây.

Chiếc xe buýt vượt đèn đỏ ngay giao lộ có nhiều phương tiện đang di chuyển. Ảnh cắt từ clip

Lúc này, trong khi các phương tiện khác đều dừng lại đúng quy định thì chiếc xe buýt vẫn giữ tốc độ cao, ngang nhiên vượt đèn đỏ qua ngã tư. Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 55 ngày 8-12.

Theo hình ảnh từ clip, thời điểm trên mật độ phương tiện qua lại giao lộ khá đông đúc. Hành vi phóng nhanh, không chấp hành tín hiệu đèn của tài xế xe buýt tạo ra tình huống nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất đang phối hợp với đơn vị quản lý tuyến xe buýt để mời tài xế lên làm việc, xử lý theo quy định.