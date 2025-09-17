Camera ghi cảnh xe bồn vượt đèn đỏ tại giao lộ ở TP.HCM 17/09/2025 11:14

(PLO)- Clip ghi lại cảnh xe bồn vượt đèn đỏ tại giao lộ ở TP.HCM khiến nhiều người bức xúc, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Ngày 17-9, mạng xã hội lan truyền clip 17 giây ghi lại cảnh một xe bồn trộn bê tông vượt đèn đỏ tại giao lộ đường Bình Mỹ - Hà Duy Phiên, xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi cũ).

Thời điểm đó, đèn giao thông hiển thị màu đỏ còn 33 giây nhưng xe bồn vẫn cố tình bật đèn xi nhan để băng qua rồi rẽ trái.

Lúc này, có nhiều phương tiện đang lưu thông rẽ ngay trước đầu chiếc xe bồn. Một số xe đi đúng luật phải chựng lại nhường đường.

Hình ảnh chiếc xe bồn băng qua giao lộ bất chấp các phương tiện khác khi đèn đỏ đang nhảy số ở 33 xuống 32 giây. Ảnh cắt từ clip

Clip nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Phần lớn ý kiến bức xúc trước việc tài xế xe bồn coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông, đồng thời kêu gọi cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.

Liên quan vụ việc, Trạm CSGT Tây Bắc thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đang xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.