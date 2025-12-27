Bị bắt ở Hà Nội sau 16 năm trốn truy nã 27/12/2025 19:44

(PLO)- Bị can Triệu Quang Thành đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ sau 16 năm trốn truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chiều 27-12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) đã bắt giữ Triệu Quang Thành (49 tuổi, thường trú phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) sau 16 năm trốn truy nã.

Triệu Quang Thành đã bị bắt sau nhiều năm trốn truy nã. Ảnh: CA

Theo hồ sơ, ngày 18-5-2009, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can Thành về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thời điểm đó Thành mới 33 tuổi và đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 16-7-2009, Thành bị cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Mới đây, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Đông Ngạc đã phát hiện Thành xuất hiện trên địa bàn phường. Ngày 26-12, tổ công tác của Công an phường Đông Ngạc đã bắt giữ thành công Thành khi Thành đang đi tại khu vực ngõ 123 đường Thụy Phương, TP Hà Nội.

Công an phường Đông Ngạc đã lập hồ sơ bàn giao Thành cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý.