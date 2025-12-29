Nhiều loại hoa mới lạ ra thị trường sớm, đón sức mua Tết Dương lịch 29/12/2025 18:43

(PLO)- Nhiều sản phẩm hoa mới như gừng vũ nữ, nghệ sen... được tung ra thị trường sớm, đón Tết Dương lịch và mong muốn tạo sức hút cho người dùng vào dịp cuối năm.

Để đón sức mua vào dịp Tết Dương lịch, nhiều nhà vườn và hộ nông dân đã tung ra thị trường các loại hoa kiểng độc đáo tại Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 (Đồng Tháp), mong muốn được người tiêu dùng đón nhận vào dịp Tết tới đây.

Trưng bày hơn 100 chậu hoa nghệ sen (hay còn gọi là Tulip Thái) tại Trung tâm Thương Mại Hoa Kiểng Đồng Tháp, anh Trần Nguyễn Minh Quân, chủ gian hàng cho biết: "Khách hàng đang rất thích thú với sản phẩm này bởi màu sắc tươi tắn và lần đầu xuất hiện trên thị trường hoa Tết".

Hoa nghệ sen chào thị trường Tết Dương lịch và kỳ vọng sẽ được người tiêu dùng TP.HCM đón nhận vào dịp Tết Nguyên đán tới đây. Ảnh: THU HÀ

Anh Quân cho biết, đây là sản phẩm mới được trung tâm cây giống tại đây cấy mô thành công trong năm nay và bán lại cho nhà vườn để phân phối dịp Tết. Sản phẩm có đặc tính bền màu, hoa tươi lâu nên khách hàng rất thích thú.

Hoa nghệ sen có hai màu đỏ và vàng, thu hút sự quan tâm của người dùng. Ảnh: THU HÀ

"Tùy vào kích cỡ của cây mà mỗi chậu bán ra từ 80.000 - 120.000 đồng và được đón nhận khá tích cực. Hy vọng trong Tết Nguyên đán tới đây, sản phẩm sẽ tiếp tục được đón nhận, nhất là tại TP.HCM" - anh Quân nói.

Hoa nghệ sen được người dân tham quan quan tâm để mua sắm. Ảnh: THU HÀ

Tương tự, ông Sáu, một người bán khác tại triển lãm cũng tung ra thị trường 80 chậu hoa nghệ sen để bán thử và dò thị trường.

"Đáng mừng, sản phẩm này được nhiều du khách thích và mua. Dự kiến Tết, chúng tôi sẽ mang lên TP.HCM bán dịp tại Bến Bình Đông hoặc các điểm bán hoa khác ở TP"- ông Sáu nói.

Với dịp Tết Dương lịch này, ông Sáu cho biết đã bắt đầu gửi 50 chậu hoa nghệ sen cho các điểm bán hoa tại đường Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ tại TP.HCM.

​Ngoài nghệ sen, triển lãm còn xuất hiện những chậu hoa Phượng hoàng (còn gọi là gừng vũ nữ). Với kết cấu hoa khá đặc biệt, loại cây này thu hút nhiều sự chú ý và mua sắm của du khách.

Gừng vũ nữ với kết cấu hoa đặc sắc thu hút người tiêu dùng quan tâm. Hiện giá bán mỗi chậu là 80.000 đồng. Ảnh: THU HÀ

Bên cạnh đó, các sản phẩm hoa để bàn như hoa Tử La Lan với ba màu đỏ, tím, hồng giá từ 50.000 đồng/chậu và cải hoa hồng (50.000 đồng/chậu) cũng được đón nhận tích cực.

Hoa Tử La Lan và cải hoa hồng được bán tại hội chợ. Ảnh: THU HÀ

"Hoa Tử La Lan vốn xuất hiện nhiều trên thị trường nhưng ít được bán vào dịp Tết. Vì thế, năm nay chúng tôi quyết định đưa ra thị trường. Đặc điểm của loại cây này cho hoa liên tục, độ bền tốt, giá cả lại rẻ, phù hợp trưng bàn khách, nên mong được đón nhận từ người dùng" - chủ gian hàng bày tỏ.

Tại triển lãm, nhiều sản phẩm khác như hoa giấy, hoa lan, cúc mâm xôi cũng được trưng bày, kỳ vọng đón sức mua sớm.