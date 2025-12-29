Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vai trò dẫn đầu về đồng hành và hỗ trợ khách hàng năm 2025 29/12/2025 14:22

(PLO)- Tháng 12-2025, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt chính thức được vinh danh với giải thưởng “Best Insurance Customer Care & Support Vietnam 2025” – Doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu Việt Nam về đồng hành và hỗ trợ khách hàng 2025, do Global Banking & Finance Awards trao tặng.

Global Banking & Finance Awards là hệ thống giải thưởng thường niên do Tạp chí Global Banking & Finance Review (London, Vương quốc Anh) tổ chức, nhằm tôn vinh các tổ chức tài chính có chiến lược phát triển hiệu quả, đổi mới bền vững và cam kết cao đối với khách hàng. Quy trình đánh giá được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia phân tích thị trường quốc tế, bảo đảm tính khách quan và phản ánh đúng những dấu ấn nổi bật trên thị trường tài chính toàn cầu.

Tại lễ trao giải năm 2025, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt được vinh danh ở một hạng mục dành riêng cho doanh nghiệp thể hiện rõ vai trò đồng hành cùng khách hàng. Giải thưởng ghi nhận nỗ lực nhất quán của Bảo hiểm Bảo Việt trong việc cung cấp các giải pháp bảo hiểm thiết thực, kịp thời và hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai và rủi ro ngày càng diễn biến phức tạp.

Trong năm 2025, khi Việt Nam liên tục đối mặt với các hiện tượng thiên tai cực đoan, Bảo hiểm Bảo Việt đã chủ động triển khai lực lượng nghiệp vụ tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng. Hệ thống hỗ trợ khách hàng 24/7 được duy trì, các tổ công tác hiện trường được tăng cường nhằm rút ngắn thời gian giám định và chi trả bồi thường, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để cập nhật thông tin và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng mạng lưới giám định tại nhiều địa bàn trọng điểm, nâng cao năng lực xử lý sự cố và chất lượng dịch vụ. Hiện Bảo hiểm Bảo Việt giữ vị trí dẫn đầu thị phần ở nhiều nghiệp vụ bảo hiểm chủ lực, khẳng định vai trò doanh nghiệp bảo hiểm quốc gia đồng hành dài hạn cùng khách hàng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.