An ninh trật tự

Người đàn ông đạp xe tập thể dục thì tử vong trên cầu Bình Lợi, nghi bị đột tử

(PLO)- Công an điều tra vụ người đàn ông đi xe đạp tử vong trên dốc cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, TP.HCM, giao thông bị ùn ứ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Sáng 9-12, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong toả hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông đi xe đạp tử vong dốc cầu Bình Lợi, TP.HCM.

VIDEO: Người đàn ông đi xe đạp tử vong trên dốc cầu Bình Lợi, nghi bị đột tử.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 5 giờ cùng ngày, người dân lưu thông qua khu vực dốc cầu Bình Lợi hướng từ Linh Xuân đi sân bay Tân Sơn Nhất nghe tiếng động mạnh, chạy lại thì thấy ông TVH (68 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP.HCM) nằm bất động. Kiểm tra thì phát hiện ông H đã tử vong, nên trình báo cơ quan chức năng.

z7307051735622_1b29bae0124067d889a91fb3ab363baa.jpg
Hiện trường người đàn ông đi xe đạp tử vong trên dốc cầu Bình Lợi. Ảnh: PHẠM HẢI

Ghi nhận tại hiện trường, thi thể ông H nằm cạnh chiếc xe đạp. Con gái ông H cho biết, khoảng 10 năm nay, ông H thường dậy sớm để đạp xe tập thể dục, hôm nay không may xảy ra vụ việc.

Một người dân gần khu vực cũng cho biết, lúc phát hiện ông H ngã xuống, lại kiểm tra thì phát hiện ông H đã ngưng tim, bên ngoài chỉ bị trầy xước nhẹ nên nghi bị đột tử.

z7307052071934_a3626f2a88e64c5b95036728d675e41c.jpg
Vụ việc xảy ra vào sáng sớm, lượng phương tiện di chuyển qua khu vực đông. Ảnh: PHẠM HẢI

Vụ việc xảy ra vào sáng sớm khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, một đoạn đường Phạm Văn Đồng xe di chuyển chậm.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

z7307052077679_a27cdcc7f0e9ac877e497cc0acdc7a8f.jpg
Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: PHẠM HẢI
z7307052053709_29a23582898aae9c97a69bbd62e921a8.jpg
z7307052056870_95bcd621cda805aec76d509257968894.jpg
Ảnh hưởng của vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Ảnh: PHẠM HẢI
PHẠM HẢI
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#người đàn ông #tử vong #đột quỵ #xe đạp #cầu Bình Lợi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm