Người đàn ông đạp xe tập thể dục thì tử vong trên cầu Bình Lợi, nghi bị đột tử 09/12/2025 08:33

(PLO)- Công an điều tra vụ người đàn ông đi xe đạp tử vong trên dốc cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, TP.HCM, giao thông bị ùn ứ.

Sáng 9-12, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong toả hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông đi xe đạp tử vong dốc cầu Bình Lợi, TP.HCM.

VIDEO: Người đàn ông đi xe đạp tử vong trên dốc cầu Bình Lợi, nghi bị đột tử.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 5 giờ cùng ngày, người dân lưu thông qua khu vực dốc cầu Bình Lợi hướng từ Linh Xuân đi sân bay Tân Sơn Nhất nghe tiếng động mạnh, chạy lại thì thấy ông TVH (68 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP.HCM) nằm bất động. Kiểm tra thì phát hiện ông H đã tử vong, nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường người đàn ông đi xe đạp tử vong trên dốc cầu Bình Lợi. Ảnh: PHẠM HẢI

Ghi nhận tại hiện trường, thi thể ông H nằm cạnh chiếc xe đạp. Con gái ông H cho biết, khoảng 10 năm nay, ông H thường dậy sớm để đạp xe tập thể dục, hôm nay không may xảy ra vụ việc.

Một người dân gần khu vực cũng cho biết, lúc phát hiện ông H ngã xuống, lại kiểm tra thì phát hiện ông H đã ngưng tim, bên ngoài chỉ bị trầy xước nhẹ nên nghi bị đột tử.

Vụ việc xảy ra vào sáng sớm, lượng phương tiện di chuyển qua khu vực đông. Ảnh: PHẠM HẢI

Vụ việc xảy ra vào sáng sớm khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, một đoạn đường Phạm Văn Đồng xe di chuyển chậm.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: PHẠM HẢI