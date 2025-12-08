Lời kể của chiến sĩ PCCC cứu nữ sinh trước mũi xe container mất lái 08/12/2025 21:24

(PLO)- Chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM, đã dũng cảm lao ra cứu nữ sinh Võ Thu Trâm khỏi mũi xe container mất lái trong lúc đơn vị đang hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại Đắk Lắk.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền bức thư cảm ơn xúc động của em Võ Thu Trâm (học sinh lớp 12A2 Trường THPT Nguyễn Khuyến, xã Xuân Đài, Đắk Lắk) gửi đến chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, người đã kịp thời kéo em ra khỏi mũi xe container mất lái đang lao tới tại dốc Quýt, xã Xuân Thọ, trưa 25-11.

VIDEO: Chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM cứu nữ sinh trước mũi xe container mất lái.

Chỉ có vài giây để quyết định

Trao đổi với phóng viên PLO, chiến sĩ Nguyễn Mai Thi (21 tuổi, ngụ TP.HCM), thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 19 (PC07), Công an TP.HCM, bảo trong khoảnh khắc sinh tử ấy anh chỉ có vài giây để quyết định.

“Lúc phát hiện em Trâm và chiếc container đang lao xuống rất nhanh, trong đầu em chỉ kịp nghĩ phải lao tới ngay. Bản năng và trách nhiệm của một chiến sĩ khiến em phải phản xạ lập tức, kéo nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm”- chiến sĩ Thi kể lại.

Thời điểm đó, các phương tiện chuyên dụng và cán bộ, chiến sĩ thuộc PC07 đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ gây ra.

Lúc này, chiến sĩ Thi được phân công đứng phía trước để ra tín hiệu cảnh báo các phương tiện cùng chiều nhận biết khu vực có vật cản, giúp người dân di chuyển an toàn. Tuy nhiên, diễn biến sự cố quá nhanh khiến tình huống trở nên nguy hiểm ngoài dự đoán.

Sau khi kéo được nữ sinh Trâm ra khỏi đầu xe container, anh Thi lập tức chạy lại vị trí đồng đội thì nhận ra Trung tá Nguyễn Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội PCCC và CNCH khu vực 19, đã bị chiếc container tông trúng cột điện khiến cột đèn đổ đè lên người.

“Biết em Trâm đã an toàn, em chạy đến chỗ anh Minh ngay. Khi đó mọi người cố gắng tìm phương tiện đưa anh đi cấp cứu, rồi lại quay về hỗ trợ người dân hoàn thành nhiệm vụ”- anh Thi nói.

Đội công tác đang trong hành trình 12 ngày hỗ trợ người dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão lũ, với chiến sĩ Mai Thi, khoảnh khắc ngày 25-11 là điều khó quên trong cuộc đời anh.

"Chậm phản xạ một chút, người ân hận suốt đời sẽ là em"



Anh Thi chia sẻ bản thân mới vào ngành được gần hai năm, nhưng luôn tâm niệm: Làm việc gì cũng phải đặt an toàn của người dân lên trước. Đặc biệt khi thiên tai vừa xảy ra, em càng phải làm tốt hơn nhiệm vụ của mình.

“Nếu lúc đó, em chậm phản xạ một chút, người ân hận suốt đời sẽ là em. Đây là trách nhiệm, là tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân, nhất là khi đang khoác trên mình trang phục Cảnh sát PCCC và CNCH”- anh Thi tâm sự.

Sau sự việc, khi đọc được bức tâm thư Trâm gửi về đơn vị, anh Thi cho biết rất xúc động và vui vì “đã góp được một phần nhỏ cho xã hội”.

Trong tâm thư, nữ sinh kể lại thời điểm khoảng 13 giờ 5 phút ngày 25-11, khi đang lái xe máy xuống dốc thì thấy xe chữa cháy bật tín hiệu khẩn cấp và một chiến sĩ đang điều tiết giao thông.

Khi còn cách khoảng 3 m, chiến sĩ bất ngờ lao tới kéo em ra khỏi làn xe. Ngay lập tức, chiếc container phía sau lao tới, tông vào lề đường và đâm gãy trụ đèn chiếu sáng.

Cú tông khiến Trung tá Nguyễn Quang Minh bị đa chấn thương và phải nhập viện cấp cứu. Chiếc container chỉ dừng lại sau khi tiếp tục lao thêm gần 100 m.

“Nhờ anh chiến sĩ kịp thời bế và kéo cháu ra khỏi vùng nguy hiểm mà cháu thoát nạn. Nếu không có anh, cháu không biết giờ mình còn có mặt trên cuộc đời này hay không” – Thu Trâm viết trong thư cảm ơn.

Sau sự việc, Trâm mới biết người cứu mình là chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, thành viên đoàn công tác của Đội PCCC và CNCH khu vực 19, Công an TP.HCM, được điều động đến hỗ trợ người dân vùng lũ dọn dẹp, khắc phục hậu quả và trao quà cứu trợ tại các xã, phường phía Đông Đắk Lắk.