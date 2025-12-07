TP.HCM siết chặt PCCC, xử lý ‘chuồng cọp’ sau nhiều vụ cháy 07/12/2025 18:45

(PLO)- Sau vụ cháy quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo khiến 4 người tử vong, UBND TP.HCM yêu cầu kiểm tra, xử lý dứt điểm các công trình cơi nới, “chuồng cọp” và cơ sở vi phạm PCCC để bảo đảm an toàn cho người dân.

Ngày 7-12, sau vụ cháy quán bún ốc tại số 227 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) khiến 4 người tử vong, UBND TP.HCM yêu cầu các địa phương rà soát, kiểm tra từng nhà, xử lý dứt điểm các công trình cơi nới, lắp “chuồng cọp” để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo đó, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký công văn gửi các sở, ban, ngành và UBND 168 xã, phường, đặc khu, nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, đặc biệt nhà ở kết hợp kinh doanh, nơi có nhiều hàng hóa dễ cháy, bảng quảng cáo hoặc lối thoát nạn bị che chắn.

Thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm Công điện 236/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường PCCC - CNCH, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Các đơn vị phải rà soát nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nguy cơ cháy nổ, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, chữa cháy cho cán bộ, người dân.

UBND cấp xã được yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước về PCCC, không “khoán trắng” nhiệm vụ cho công an. Địa phương phải rà soát, thống kê tình trạng nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm; hướng dẫn chủ hộ thực hiện yêu cầu kỹ thuật khi xây dựng theo TCVN 13967:2024 “Nhà ở riêng lẻ - yêu cầu chung về thiết kế”.

Đồng thời, các khu vực không đảm bảo hạ tầng giao thông, nguồn nước chữa cháy phải được khảo sát và báo cáo về thành phố; phối hợp Công an TP đẩy nhanh lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy.

Thành phố yêu cầu hoàn thành kiểm tra nhà ở kết hợp kinh doanh trước ngày 31-12-2025, ưu tiên các cơ sở có nguy cơ cao như công trình có “chuồng cọp”, biển quảng cáo gây cản trở thoát nạn; nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy; công trình có tầng hầm, bán hầm chưa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, đặc biệt khu vực sạc xe dùng pin lithium-ion.

Hiện trường vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo sáng 5-12 khiến 4 người tử vong. Ảnh: PHẠM HẢI

Các cơ sở không đảm bảo an toàn phải tạm dừng hoạt động cho đến khi khắc phục. Các địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” và củng cố lực lượng chữa cháy cơ sở theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Thành phố cũng yêu cầu UBND phường Cầu Ông Lãnh tiếp tục tổ chức thăm hỏi ân cần, chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất giúp gia đình người bị nạn trong vụ cháy quán ăn sáng 5-12 nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống.

Công an TP.HCM được giao tổng rà soát và kiểm tra PCCC đối với nhà ở kết hợp kinh doanh; xử lý dứt điểm tình trạng cơi nới, lắp dựng “chuồng cọp”, chiếm dụng lối thoát nạn, vi phạm khoảng cách an toàn phòng cháy; tăng cường tuyên truyền kỹ năng chữa cháy, thoát nạn trên các phương tiện truyền thông.

Công an TP cũng sẽ điều tra và xử lý các vụ cháy theo Điều 313 BLHS và Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐTP, đồng thời khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại 227 Trần Hưng Đạo, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có).

Sở Xây dựng được giao phối hợp với địa phương và Công an TP kiểm tra PCCC đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đồng thời tham mưu giải pháp xử lý các cơ sở không bảo đảm an toàn.

Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời, kiểm tra an toàn hệ thống điện, kỹ thuật lắp đặt biển quảng cáo và phối hợp xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, lối thoát nạn và khoảng cách an toàn PCCC trên địa bàn thành phố.