Ông Nguyễn Đình Tùng làm Chủ tịch Hội Nông sản sạch TP.HCM 29/12/2025 15:00

Ngày 29-12, Đại hội đại biểu Hội Sản phẩm Nông sản Sạch TP.HCM (CAPA) nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 18 thành viên.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT Vina T&T Group, được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch CAPA. Ban Chấp hành cũng bầu ra 6 Phó Chủ tịch và 11 Ủy viên.

Chuyển dịch từ bề nổi sang giá trị thực

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Tùng, tân Chủ tịch CAPA nhìn nhận nông nghiệp sạch không chỉ dừng lại ở khâu sản xuất mà còn là câu chuyện của niềm tin thị trường.

"Thị trường nông sản hiện nay cũng giống như thị trường bất động sản, niềm tin chính là tài sản lớn nhất", ông Tùng nói.

Ông Tùng nhấn mạnh thành công của CAPA nhiệm kỳ này sẽ không đo đếm bằng số lượng sự kiện bề nổi. Thước đo chính xác nhất là sự hài lòng và cơ hội phát triển thực tế mang lại cho hội viên.

Ông Nguyễn Đình Tùng, tân Chủ tịch Hội Sản phẩm Nông sản Sạch TP.HCM (CAPA). Ảnh: QH

Ban Chấp hành mới xác định nguyên tắc hoạt động dựa trên tinh thần trách nhiệm, minh bạch. Theo kế hoạch hành động năm 2026, CAPA phấn đấu trở thành bệ đỡ về năng lực quản trị và kết nối cho hội viên.

Cụ thể, hội sẽ triển khai các chương trình tham quan, học tập mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Nhật Bản, Hàn Quốc. Đồng thời, đơn vị sẽ xúc tiến thương mại tại thị trường Malaysia nhằm nâng tầm năng lực hội viên.

Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh văn phòng Bộ NN&MT (giữa, áo vest) và ông Dương Đức Trọng, Phó giám đốc Sở NN&MT TP.HCM (giữa, áo trắng) chúc mừng Ban chấp hành Hội Sản phẩm Nông sản Sạch TP.HCM (CAPA). Ảnh: QH

Cầu nối chính sách

Tham dự đại hội, ông Lê Viết Bình, Phó Chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách phía Nam đã đánh giá cao tư duy kinh tế nông nghiệp của Ban Chấp hành mới.

Dưới góc nhìn quản lý, ông Bình nhận định TP.HCM không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn là trung tâm logistics, chế biến sâu và đầu mối xuất khẩu quan trọng.

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông và logistics đang được thúc đẩy, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường kỳ vọng CAPA sẽ phát huy vai trò cầu nối, kiến nghị cơ chế chính sách. Đồng thời, hội cần dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp tuân thủ các chuẩn mực về truy xuất nguồn gốc và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách phía Nam. Ảnh:QH

Ông Bình cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc liên kết chuỗi giá trị và ứng dụng khoa học công nghệ để bắt kịp xu hướng phát triển xanh, bền vững.

Ngay sau đại hội, CAPA đã ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác, mở ra không gian xúc tiến thương mại. Qua đó, doanh nghiệp hội viên có thể tiếp cận trực diện với nhà mua hàng quốc tế, khẳng định vị thế nông sản sạch TP.HCM.