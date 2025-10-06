Xuất khẩu nông sản bứt phá ngoạn mục trong 9 tháng năm 2025 06/10/2025 16:25

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ NN&MT ngày 6-10, ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết, xuất khẩu nông sản tiếp tục ghi nhận mức tăng đáng kể.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 9 ước đạt 6,35 tỉ USD, tăng 11,8% so với tháng 9-2024, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 9 tháng của năm 2025 đạt 52,31 tỉ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến chia sẻ tại họp báo. Ảnh: AH

Có được kết quả này là nhờ giá trị xuất khẩu các mặt hàng đều tăng, như nông sản tăng gần 17% (đạt 28,5 tỉ USD), lâm sản tăng 7,4% (đạt 13,4 tỉ USD), thuỷ sản tăng 12,3% (đạt 8,12 tỉ USD)…

Theo Bộ NN&MT, trong số các nhóm hàng này, nổi bật là xuất khẩu cà phê với mức tăng hơn 11% (đạt gần 7 tỉ USD sau 9 tháng). Năm nay, giá trị xuất khẩu cà phê sang thị trường Đức tăng khá mạnh, lên tới gần 90%; thị trường Italia cũng tăng gần 48%; thị trường Tây Ban Nha tăng gần 60%.

Với cao su, giá trị xuất khẩu cũng tăng gần 11% so với cùng kỳ. Lý do nhờ giá cao su xuất khẩu bình quân 9 tháng năm 2025 ước đạt 1764,6 USD/tấn, tăng 10,9%. Hàng rau quả cũng tăng hơn 10% so với cùng kỳ, đạt 6,22 tỉ USD. Năm nay, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc và Hàn Quốc giảm, nhưng xuất sang Hoa Kỳ (tỉ trọng 7,5%) lại tăng gần 50%.

Giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cũng ước đạt 1,4 tỉ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 12,52 tỉ USD; tăng 7,1% so với cùng kỳ.

“Cán cân thương mại nông lâm thuỷ sản Việt Nam 9 tháng năm 2025 ước đạt thặng dư 15,93 tỉ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước” - ông Long thông tin.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Trong những tháng qua, mặc dù ngành nông nghiệp đối diện nhiều thách thức từ thiên tai, dịch bệnh nhưng xuất khẩu nông sản vẫn duy trì đà tăng cao. Cơ cấu thị trường có chuyển biến tích cực.

Kết quả trên có được là nhờ sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự điều hành linh hoạt của Bộ NN&MT. Đặc biệt là sự vào cuộc của chính quyền địa phương hai cấp, sự chủ động của các doanh nghiệp, người dân…

Theo Thứ trưởng, nếu duy trì mức tăng trưởng giá trị xuất khẩu bình quân như những tháng qua thì xuất khẩu nông sản cuối năm 2025 có thể đạt 67 tỉ USD. Nếu thuận lợi hơn, con số trên có thể đạt đến hơn 70 tỉ USD. Đây là tín hiệu đáng mừng và là động lực để toàn ngành tiếp tục củng cố sản xuất, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa thị trường trong thời gian tới.