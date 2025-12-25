Xuất nhập khẩu Việt Nam phá kỷ lục, cán mốc 900 tỉ đô 25/12/2025 16:47

(PLO)- Xuất nhập khẩu Việt Nam dự kiến cán mốc 900 tỉ đô vào ngày mai (26-12). Việc cán mốc kim ngạch mới giúp Việt Nam gia nhập nhóm 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất trên phạm vi toàn cầu.

Xuất nhập khẩu chinh phục mốc 900 tỉ đô

Báo cáo mới nhất từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho hay tổng trị giá xuất nhập khẩu dự kiến đạt 900 tỉ USD vào khoảng thời gian từ ngày 22 đến 26-12. Như vậy đây là lần đầu tiên xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam cán mốc 900 tỉ USD.

Ước tính cả năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 920 tỉ USD, tăng 133,07 tỉ USD so với năm trước.

Trong đó, trị giá xuất khẩu là gần 450 tỉ USD, tăng 68,42 tỉ USD; và trị giá nhập khẩu là hơn 470 tỉ USD, tăng 64,65 tỉ USD.

"Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mốc 900 tỉ USD là kết quả nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai các giải pháp tích cực nhằm phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ khơi thông hoạt động xuất nhập khẩu", Cục Hải quan khẳng định.

Ước tính cả năm 2025, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 920 tỉ USD. Ảnh: Cục Hải quan

Trước đó, lần đầu tiên xuất nhập khẩu của Việt Nam cán mốc 100 tỷ USD khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2007 và liên tiếp chinh phục các cột mốc mới: 200 tỉ USD năm 2011; 300 tỉ USD năm 2015; 400 tỉ USD năm 2017; 500 tỉ USD năm 2019; 700 tỉ USD năm 2022… Tính chung, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 năm (2015-2024) đã đạt 5.520 tỷ USD. Với việc cán mốc kim ngạch mới, Việt Nam đã gia nhập nhóm 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất trên phạm vi toàn cầu. Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hiện nay, Việt Nam xếp thứ 21 về xuất khẩu và xếp thứ 20 về nhập khẩu trên toàn cầu. Tăng 11 bậc về xuất khẩu và 12 bậc về nhập khẩu so với thứ hạng của 10 năm trước. Ngoài ra, cán cân thương mại hàng hóa cũng ghi nhận thặng dư liên tiếp 10 năm, đưa Việt Nam vào vị thế xuất siêu ổn định hơn với con số thặng dư thương mại hàng hóa đạt trên 20 tỉ USD liên tiếp trong 3 năm gần đây. Năm 2025, dự kiến thặng dư thương mại đạt 21,2 tỉ USD.

36 mặt hàng xuất khẩu tỉ đô trong năm 2025

Năm 2025, cả nước ước tính có 36/45 nhóm hàng có trị giá xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD. Trong đó có 8 nhóm hàng đạt trị giá trên 10 tỉ USD với tổng trị giá ước tính đạt 319 tỉ USD, chiếm 68% trị giá xuất khẩu của cả nước.

Nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng trị giá xuất khẩu của cả nước, ước đạt khoảng 400 tỉ USD, tăng 16,6% so với năm trước

Chiều ngược lại, có tới 49/53 nhóm hàng hóa nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỉ USD. Trong đó có 8 nhóm hàng đạt trị giá trên 10 tỉ USD với tổng trị giá ước tính đạt 281 tỉ USD.

Các nhóm hàng nhập khẩu phổ biến là máy vi tính, điện thoại, linh kiện, máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu dệt may da giày, sắt thép, kim loại...