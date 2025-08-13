Bộ Công Thương đề xuất siết quản lý nhập khẩu ô tô biếu, tặng 13/08/2025 18:43

(PLO)- Bộ Công Thương cho biết ô tô nhập khẩu dưới hình thức quà tặng, biếu sẽ phải thuộc chủng loại, nhãn hiệu, hãng sản xuất được cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo Nghị định 116/2017.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo quyết định của Thủ tướng quy định việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển. Theo đó, Bộ đề xuất quy định thêm điều kiện nhập khẩu với các loại xe thuộc diện này.

Cụ thể, ô tô nhập khẩu dưới hình thức quà tặng, biếu, tài sản di chuyển sẽ phải thuộc chủng loại, nhãn hiệu, hãng sản xuất được cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo Nghị định 116/2017. Việc nhập khẩu cũng phải do đầu mối là các doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định 116/2017.

Bộ Công Thương cho biết, biện pháp quản lý này phát huy tác dụng hạn chế nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng để đảm bảo an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông.

Ô tô nhập khẩu, tạm nhập khẩu (không phân biệt mục đích thương mại hay phi thương mại) cần được bảo hành, bảo dưỡng đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại cơ sở bảo hành, bảo dưỡng trên lãnh thổ Việt Nam, đáp ứng các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của Việt Nam.

Ngoài ra, việc tổ chức, cá nhân nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô theo hình thức quà tặng, quà biếu, tài sản di chuyển thông qua ủy quyền cho doanh nghiệp đã được cấp giấy phép sẽ được thực hiện nhanh chóng, minh bạch do các doanh nghiệp được cấp giấy phép đã quen với trình tự, thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu.

Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp nhập khẩu phải bổ sung giấy tờ, tài liệu chứng minh ô tô nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển; văn bản của tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu cho doanh nghiệp nhập khẩu.

Theo Bộ Công Thương, quy định các tài liệu như trên để phục vụ cơ quan hải quan trong quá trình thông quan xác định được mục đích nhập khẩu, tạm nhập khẩu của ô tô cũng như doanh nghiệp được quyền nhập khẩu; vừa không hạn chế quyền nhập khẩu, số lượng nhập khẩu của doanh nghiệp, vừa góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước, thống kê lượng xe ô tô nhập khẩu phi thương mại.

“Việc hạn chế lượng xe nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng và tổ chức, các nhân nhập khẩu ô tô theo diện tài sản di chuyển vào Việt Nam cần được quản lý chặt chẽ. Tránh trường hợp lợi dụng các tổ chức, cá nhân di chuyển địa điểm công tác, làm việc, học tập… về Việt Nam được mang theo tài sản di chuyển để kinh doanh.

Việc quy định biện pháp quản lý đối với ô tô nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại nhằm hạn chế sự gia tăng đột biến lượng xe ô tô nhập khẩu trong bối cảnh đây là hàng hóa không khuyến khích nhập khẩu. Đồng thời hạn chế tình trạng gian lận, né tránh các quy định của Nghị định số 116/2017 để nhập khẩu xe ô tô nhằm mục đích kinh doanh” - Bộ Công Thương cho hay.

Theo dự thảo, các điều kiện trên sẽ không áp dụng với xe nhập, tạm nhập để nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển sản phẩm, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng, xe sử dụng trong nội bộ cơ quan, tổ chức liên quan; ô tô nhập khẩu theo diện hàng mẫu, không tham gia giao thông.