Đề xuất 6 loại sàn giao dịch hàng hoá trong Trung tâm tài chính quốc tế 13/08/2025

(PLO)- Theo dự thảo Nghị định do Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ là nơi tập trung nhiều loại hình sàn giao dịch đặc thù. Đơn cử như sàn giao dịch hàng hóa và phái sinh hàng hóa; sàn giao dịch tín chỉ các-bon; sàn giao dịch sản phẩm văn hóa nghệ thuật...

Ngày 13-8, tại TP Đà Nẵng, Bộ Công Thương tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa, phân phối hàng hóa, dịch vụ, sàn giao dịch hàng hóa và hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Nhiều loại hình sàn giao dịch đặc thù

Dự thảo Nghị định gồm 06 chương với 27 điều, quy định các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại và đầu tư trong Trung tâm tài chính quốc tế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch và phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Trong dự thảo này, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ là nơi tập trung nhiều loại hình sàn giao dịch đặc thù và nền tảng giao dịch. Dự kiến sẽ có các sàn giao dịch hàng hóa và phái sinh hàng hóa; sàn giao dịch tín chỉ các-bon; sàn giao dịch sản phẩm văn hóa, nghệ thuật; sàn giao dịch kim loại quý hiếm; sàn giao dịch sản phẩm tài chính xanh; sàn giao dịch chuyên biệt; các loại hình nền tảng giao dịch mới khác theo nhu cầu phát triển.

Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tại Đà Nẵng ngày 13-8.

Cụ thể, với sàn giao dịch sản phẩm văn hoá, nghệ thuật, dự thảo nêu rõ sản phẩm văn hóa, nghệ thuật chỉ được phép giao dịch, niêm yết trên sàn giao dịch khi có hồ sơ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Sàn giao dịch tổ chức kiểm tra, xác minh xuất xứ, đối chiếu thông tin với các dữ liệu quản lý văn hóa trong nước và quốc tế trước khi cho phép giao dịch nhằm tránh giao dịch tài sản thuộc diện tranh chấp, bị truy nã. Mọi giao dịch, chuyển nhượng sản phẩm văn hóa, nghệ thuật qua biên giới phải thực hiện đầy đủ thủ tục khai báo, cấp phép, lưu trữ hồ sơ theo các quy định pháp luật về di sản văn hóa, xuất nhập khẩu và điều ước quốc tế liên quan.

Sàn giao dịch có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ giao dịch đủ thời hạn theo quy định, bảo đảm minh bạch, ngăn ngừa thất thoát, buôn lậu hoặc hợp pháp hóa tài sản trái phép.

Chính sách sẽ có nhiều đột phá, vượt trội

Với sàn giao dịch kim loại quý hiếm, sàn này được phép hoạt động khi có quy trình quản lý hoạt động thanh toán, lưu ký, chuyển giao tài sản thông qua các tổ chức tài chính, ngân hàng lưu ký đáp ứng chuẩn mực an toàn theo quy định pháp luật.

Đối với giao dịch có giá trị lớn hoặc đối với lô hàng kim loại quý hiếm, sàn giao dịch và các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch có trách nhiệm thực hiện việc xác minh nguồn gốc, xuất xứ của kim loại quý hiếm; thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật; đồng thời báo cáo, cập nhật thông tin về giao dịch theo chế độ báo cáo do Trung tâm Tài chính quốc tế quy định.

Sàn giao dịch phải thiết lập các biện pháp, quy trình phòng chống rửa tiền, buôn lậu, gian lận đối với giao dịch kim loại quý; rà soát, báo cáo giao dịch bất thường và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý.

Với sàn giao dịch sản phẩm tài chính xanh, việc niêm yết, giao dịch sản phẩm tài chính xanh chỉ thực hiện đối với sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí môi trường do Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định trên cơ sở tham khảo thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế. Sàn giao dịch có trách nhiệm công khai, minh bạch báo cáo kiểm toán độc lập về tính chất “xanh”, quy trình thẩm định và dòng vốn đầu tư của sản phẩm giao dịch.

Khi phát hiện sản phẩm không đáp ứng tiêu chí “xanh” hoặc có dấu hiệu sai phạm, sàn giao dịch phải tạm dừng giao dịch, đình chỉ niêm yết và thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Với sàn giao dịch chuyên biệt, nền tảng giao dịch số mới, được vận hành chính thức sau khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm (sandbox) theo hướng dẫn của cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành.

Nền tảng, sàn giao dịch chỉ được phép vận hành chính thức khi đáp ứng yêu cầu về bảo mật, an toàn thông tin, được cấp phép theo đúng quy trình kiểm định của cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình hoạt động, nếu phát hiện nguy cơ rủi ro hệ thống, vi phạm quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế có thẩm quyền đình chỉ ngay nền tảng, sàn giao dịch và báo cáo cơ quan chức năng để xử lý kịp thời…

Theo Bộ Công Thương, dự thảo đã đưa ra hàng loạt chính sách có tính đột phá, vượt trội so với pháp luật hiện hành nhằm tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, cạnh tranh quốc tế.

Đơn cử, với chính sách thương mại và xuất nhập khẩu đặc biệt: Thông quan nhanh trong tối đa 8 giờ, sử dụng công nghệ AI, blockchain; miễn kiểm tra chuyên ngành, áp dụng quản lý rủi ro quốc tế; luân chuyển hàng hóa tự do trong nội bộ trung tâm tài chính quốc tế không cần thủ tục hải quan mỗi lần (trừ những hàng hoá cấm)...

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được phép giao dịch bằng ngoại tệ chuyển đổi đối với các hàng hoá được niêm yết trên sàn giao dịch, sở giao dịch hàng hoá; cho phép mở tài khoản tại nước ngoài, không bắt buộc xin phép trước mà chỉ báo cáo định kỳ…