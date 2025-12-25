Vì sao giá vàng miếng SJC 'chợ đen' lùi về sát giá thực? 25/12/2025 09:41

(PLO)- Trái ngược giai đoạn sốt trước đây, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do hiện đã về sát giá niêm yết, có lúc thấp hơn.

Sau chuỗi tăng nóng và lập đỉnh lịch sử, giá vàng thế giới đảo chiều kéo theo vàng miếng SJC trong nước hạ nhiệt. Khi chênh lệch thu hẹp, lãi suất ngân hàng tăng cao, thị trường vàng dần trở lại trạng thái cân bằng.

Giá vàng miếng SJC quay đầu

Ngày 25-12, giá vàng thế giới đảo chiều sau khi lập kỷ lục mới trên ngưỡng 4.500 USD/ounce do nhà đầu tư chốt lời và đồng USD hồi phục.

Theo đó, giá kim loại quý trên thị trường quốc tế rơi từ đỉnh 4.520 USD/ounce xuống còn 4.478 USD/ounce, giảm khoảng 50 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 142,5 triệu đồng (chưa bao gồm thuế, phí).

Cùng chiều, ngay khi mở cửa phiên giao dịch, Công ty SJC giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng SJC rời khỏi vùng đỉnh, xuống còn 156,8-158,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 vẫn được doanh nghiệp này giữ nguyên ở mức 152,6-155,6 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với giá đóng cửa chiều qua.

Trên thị trường tự do, vàng miếng SJC đang được giao dịch phổ biến ở mức 157,8-159,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đã về sát giá niêm yết chính thức.

Khi giá vàng đang ở mức đỉnh của đỉnh, phần lớn người mua vàng miếng SJC hiện nay là vì có nhu cầu thực. Ảnh: T.L

Lý giải hiện tượng này, ông Trần Duy Phương, chuyên gia ngành vàng cho rằng thị trường trầm lắng không chỉ do giá cao mà còn chịu tác động từ chính sách và dòng tiền.

"Khi vàng liên tục lập đỉnh lịch sử trong thời gian quá ngắn, khả năng điều chỉnh giảm càng rõ nét. Điều này khiến cả nhà đầu tư mới lẫn dòng tiền đầu cơ ngắn hạn đều chùn bước", ông Phương nói.

Theo ông Phương, thị trường đang cân bằng cung cầu, nhu cầu mua và bán gần như tương đương. Diễn biến này trái ngược hoàn toàn với lực mua áp đảo hồi đầu tháng 10. Tâm lý "mua bằng mọi giá" của nhà đầu tư đã hạ nhiệt rõ rệt.

Một yếu tố bước ngoặt là chênh lệch giá giữa hai thị trường đã thu hẹp đáng kể. Trước đây, mức vênh từng lên tới 5-7 triệu đồng/lượng, thậm chí 10 triệu đồng, kích thích việc xếp hàng mua bán hưởng chênh lệch. Hiện nay, giá thị trường tự do đã về ngang bằng, thậm chí thấp hơn giá niêm yết khiến động lực đầu cơ biến mất.

Trong bối cảnh đó, người mua vàng miếng SJC hiện tại chủ yếu là nhóm có nhu cầu thực, không chạy theo sóng giá. Thị trường đang quay trở lại trạng thái ổn định, chọn lọc hơn.

Nguồn cung kỳ vọng tăng, dòng tiền chảy về ngân hàng

Ông Phương cho biết thêm triển vọng nguồn cung đang tạo áp lực điều chỉnh cho thị trường. Nghị định 232/2025 sửa đổi Nghị định 24/2012 đã bãi bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, mở rộng quyền tham gia cho doanh nghiệp và ngân hàng.

Dù tác động chưa thể hiện ngay, yếu tố kỳ vọng cũng đủ làm giảm sức hấp dẫn của việc tích trữ vàng miếng SJC ở vùng giá cao. Ngoài ra, những nhà đầu cơ mua được vùng giá thấp đang tranh thủ chốt lời vì lo ngại giá đỉnh sẽ sớm biến mất.

Cùng thời điểm, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tại một số ngân hàng đã tăng lên vùng 7–8%/năm, thu hút dòng tiền nhàn rỗi. Khi giá vàng tiềm ẩn rủi ro đảo chiều, kênh tiền gửi trở thành lựa chọn an toàn cho chiến lược phòng thủ.

Ông Phương nhận định sự hội tụ của các yếu tố trên đang kéo thị trường vàng miếng trở lại trạng thái cân bằng. Giá vàng quá cao, kỳ vọng nguồn cung cải thiện và lãi suất ngân hàng hấp dẫn đã triệt tiêu động lực đầu cơ.

"Trong điều kiện thiếu vắng các cú hích đủ mạnh, vàng nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy hoặc điều chỉnh thay vì tăng dựng đứng. Điều này giúp thiết lập mặt bằng giá ổn định, bền vững hơn cho chu kỳ tiếp theo", ông Phương nêu quan điểm.