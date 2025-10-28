Vàng nhẫn 9999 lao dốc, mất tới 12 triệu đồng chỉ trong một tuần 28/10/2025 15:26

Đầu giờ chiều 28-10, thị trường vàng trong nước tiếp tục chứng kiến đà giảm mạnh chưa từng thấy kể từ đầu năm. Cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn 9999 đều bị điều chỉnh giảm sâu so với phiên sáng. Đây là chuỗi ngày lao dốc liên tiếp sau khi lập đỉnh lịch sử cách đây chỉ một tuần.

​Sau cơn sốt, vàng nhẫn hạ nhiệt nhanh chưa từng thấy

​Cụ thể, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. Mức này giảm 3,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua. Mức giảm này mạnh hơn gấp đôi so với biên độ điều chỉnh trong phiên sáng, chỉ khoảng 1,7 triệu đồng/lượng.

​Với vàng nhẫn 9999, doanh nghiệp này cũng giảm 3,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 141,9 - 144,4 triệu đồng/lượng.

​So với một tuần trước, thời điểm giá vàng trong nước lập đỉnh, đến nay giá vàng miếng SJC giảm khoảng 9,6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 mang thương hiệu này cũng giảm 9,2 triệu đồng/lượng.

​Đáng chú ý, Công ty Bảo Tín Minh Châu từng niêm yết giá vàng nhẫn 9999 lên mức kỷ lục 157,5 - 160,5 triệu đồng/lượng cách đây một tuần. Đến nay, doanh nghiệp này đã điều chỉnh giảm 12 triệu đồng/lượng, xuống còn 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 giảm từ 10-12 triệu đồng sau một tuần. Ảnh: T.L

Diễn biến giảm sâu này cho thấy thị trường vàng đang đảo chiều mạnh sau giai đoạn tăng nóng. Tình hình này diễn ra trong bối cảnh tỉ giá USD trong nước duy trì xu hướng tăng và chênh lệch giá vàng nội ngoại vẫn ở mức rất cao.

​Ngay khi giá vàng trong nước hạ nhiệt, nguồn cung trên thị trường bắt đầu dồi dào hơn. SJC lập tức nới hạn mức, cho phép mỗi khách mua tối đa 5 phân thay vì 3 phân như tuần trước. Tuy nhiên, việc mua vàng nhẫn 9999 vẫn phải đăng ký theo số thứ tự trong ngày. Với vàng miếng SJC, doanh nghiệp đã mở lại kênh bán trực tiếp nhưng lượng hàng vẫn nhỏ giọt, chỉ đáp ứng khi có khách hỏi mua.

​Thị trường vàng thế giới giảm hơn 450 USD so với đỉnh gần nhất

​Giá vàng thế giới giao ngay hiện chỉ còn 3.926 USD/ounce, giảm 53 USD/ounce so với một ngày trước. Mức này cũng giảm 450 USD/ounce so với đỉnh gần nhất.

​Sau đợt bán tháo mạnh hồi tuần trước, thị trường vàng thế giới tiếp tục chịu sức ép mới khi giá giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

​Giới phân tích vẫn đánh giá vàng đang trong chu kỳ tăng dài hạn. Song nhiều chuyên gia cảnh báo đà điều chỉnh giảm có thể còn kéo dài khi tâm lý chốt lời gia tăng.

​Theo các nhà phân tích, đà giảm của vàng lần này xuất phát từ thông tin Mỹ và Trung Quốc đạt được khuôn khổ đàm phán thương mại mới. Thông tin này giúp hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị, vốn là yếu tố từng đẩy giá vàng tăng mạnh.

​Chốt phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.000 USD/ounce, giảm hơn 2% trong ngày, tiếp mức giảm 3% của tuần trước. Đây là chuỗi giảm mạnh nhất trong nhiều năm, khi kim loại quý này không thể phục hồi từ đợt điều chỉnh trước đó.

​Chuyên gia kinh tế, ông Fawad Razaqzada của City Index và FOREX.com, cho rằng việc vàng tiếp tục lao dốc trùng thời điểm chỉ số S&P 500 đạt đỉnh lịch sử 6.858 điểm. Điều này phản ánh tâm lý rủi ro của giới đầu tư đã quay trở lại.

​Ông nhận định: "Giá vàng giảm khi niềm tin thị trường cải thiện nhờ triển vọng đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Khi chứng khoán lập kỷ lục mới, nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn như vàng tự nhiên suy yếu".

​Dù vậy, ông Razaqzada cho rằng mốc 4.000 USD/ounce vẫn là "ranh giới tâm lý" quan trọng. Ông nói: "Nếu giá trượt sâu và duy trì dưới mốc này nhiều ngày, làn sóng bán thanh lý có thể tiếp tục lan rộng. Ngược lại, nếu vàng phục hồi quanh mức này, lực mua bắt đáy sẽ quay lại thị trường".

​Trong khi đó, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, cho rằng vàng có thể đang bước vào giai đoạn củng cố tự nhiên sau chu kỳ tăng kéo dài. Ông nhận định, mức đỉnh về giá vàng của năm có thể đã được thiết lập. Thị trường cần thêm thời gian điều chỉnh trước khi bước vào một nhịp tăng mới. Nhịp tăng này nhiều khả năng vào năm 2026, khi chu kỳ tích lũy hoàn tất.

​Bà Chantelle Schieven, Trưởng phòng nghiên cứu tại Capitalight, lại cho rằng đợt giảm hiện nay chỉ là sự điều chỉnh lành mạnh trong xu hướng tăng dài hạn. Bà nhận định: "Đây không phải là một đợt bán tháo mang tính cấu trúc. Vàng vẫn có nền tảng vững chắc nhờ rủi ro vĩ mô và chính sách toàn cầu còn nhiều bất định".