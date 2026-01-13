Agribank làm đầu mối thu xếp 25.453 tỉ đồng cho dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô 13/01/2026 12:34

(PLO)- Ngày 12-1, Agribank cùng các ngân hàng thương mại MB, BIDV, MBV và Công ty Cổ phần đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn đối với dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đảm bảo đủ nguồn vốn triển khai dự án trọng điểm quốc gia.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hồ Đức Phớc - UVTW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên; đồng chí Mai Thị Thu Vân - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương; lãnh đạo Thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh; đại diện chủ đầu tư, các cổ đông góp vốn và các ngân hàng thương mại tài trợ dự án.

Dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài ước tính 113,52 km, đi qua địa bàn Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia.

Khi hoàn thành, Dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực góp phần giảm tải cho khu vực nội đô, kết nối các khu đô thị, công nghiệp, logistics và liên thông với các cao tốc hướng tâm, hình thành hệ thống hạ tầng giao thông liên hoàn mang tính “xương sống” cho toàn khu vực.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi lễ.

Với tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng, dự án được chia thành 3 dự án thành phần chính, trong đó Dự án thành phần 3 - Đầu tư xây dựng đường cao tốc được thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP, có tổng mức đầu tư hơn 53.553tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn của dự án thành phần 3 bao gồm 44% vốn ngân sách Nhà nước và 56% vốn do nhà đầu tư huy động. Tổng vốn do nhà đầu tư huy động của dự án là 29.944 tỷ đồng. Khoản vay thu xếp là 25.453 tỷ đồng, với sự tham gia chủ lực của các ngân hàng thương mại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV).

Trong đó, Agribank cam kết cung ứng 15.453 tỷ đồng, chiếm tới 60% tổng giá trị hợp đồng tín dụng. Ngoài ra Bảo hiểm Agribank là công ty bảo hiểm đứng đầu liên danh, bảo vệ toàn diện cho dự án thành phần 3, góp phần quản trị rủi ro trong quá trình triển khai dự án, bảo vệ vốn của các ngân hàng thương mại và đồng hành củng cố niềm tin để chủ đầu tư triển khai vượt tiến độ.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank nhấn mạnh: “Sự hợp tác giữa Agribank và các ngân hàng thương mại không chỉ dừng lại ở việc đồng tài trợ nguồn vốn, mà còn là sự hội tụ và bổ trợ lẫn nhau về năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị rủi ro, sự am hiểu sâu sắc đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm chung của hệ thống ngân hàng đối với các công trình trọng điểm”.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - UVTW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ bày tỏ tin tưởng với uy tín, kinh nghiệm của các chủ đầu tư và các ngân hàng thương mại tham gia tài trợ vốn, Dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ với chất lượng cao nhất, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội Vùng Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Tổng giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng (thứ hai từ trái qua) cùng các ngân hàng thương mại ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn đối với Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Agribank và các ngân hàng tham gia tài trợ vốn đối với tiến trình triển khai một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, mang tầm vóc chiến lược lâu dài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội, Vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; thể hiện sinh động sự đồng hành chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao độ của hệ thống ngân hàng cùng với Đảng, Nhà nước và các địa phương trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững.

Sự kiện càng có ý nghĩa sâu sắc hơn khi được tổ chức trong những ngày đầu năm 2026 - thời điểm khởi đầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước, diễn ra trong không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện khát vọng, quyết tâm và niềm tin vào tương lai phát triển phồn vinh của dân tộc.