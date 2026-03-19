Giá vàng SJC 'bay' gần 5 triệu đồng nhưng vẫn cao hơn thế giới hơn 24 triệu 19/03/2026 10:11

(PLO)- Giá vàng trong nước lao dốc mạnh theo đà giảm của thế giới, trong khi chênh lệch bị đẩy lên mức rất cao, phản ánh áp lực từ lãi suất, USD và tâm lý thị trường đang đảo chiều rõ rệt.

Mở cửa phiên sáng 19-3, giá vàng miếng SJC giảm mạnh tới 4,6 triệu đồng/lượng theo đà lao dốc của thị trường quốc tế.

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 24 triệu đồng

Lúc 8h30 sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) giảm ngay 4,6 triệu đồng mỗi lượng đối với cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999.

Theo đó, vàng miếng SJC niêm yết ở mức 175,4 triệu đồng/lượng (mua) và 178,4 triệu đồng/lượng (bán), vàng nhẫn 9999 tại SJC còn 175,1 – 178,1 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Sacombank-SBJ, giá vàng nhẫn được điều chỉnh giảm 4 triệu đồng, xuống 169,3 – 172,3 triệu đồng/lượng.

Còn tại Công ty Mi Hồng, vàng nhẫn 9999 giảm 2,6 triệu đồng ở cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua, xuống 176,4 – 178,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.855 USD/ounce, nhích thêm 35 USD/ounce sau khi rơi xuống quanh ngưỡng 4.820 USD/ounce.

Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá kim loại quý trên thị trường quốc tế tương đương 154,1 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 24,4 triệu đồng, mức chênh lệch cao hiếm có.

Giá vàng thế giới suy yếu trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và giá dầu leo thang, qua đó làm gia tăng áp lực lạm phát và đẩy lợi suất thực đi lên. Môi trường này khiến chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản không sinh lãi như vàng, bạc gia tăng, kéo theo sức hấp dẫn suy giảm rõ rệt trên thị trường.

Giá vàng trong nước và thế giới giảm mạnh. Ảnh: T.L

Áp lực lãi suất và USD khiến vàng suy yếu, rủi ro còn kéo dài

Theo các chuyên gia, một “cơn bão hoàn hảo” đang dần hội tụ trên thị trường vàng khi các tín hiệu kỹ thuật tiêu cực kết hợp với những thay đổi căn bản trong môi trường vĩ mô, làm lu mờ vai trò trú ẩn truyền thống của kim loại quý. Điều đáng nói, diễn biến này xảy ra ngay trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang khi Mỹ và Israel tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh mốc 5.000 USD/ounce của vàng đã chính thức bị xuyên thủng trong phiên đêm qua. Sự phá vỡ này nhanh chóng kéo giá vàng xuống đáy thấp nhất trong vòng sáu tuần, kích hoạt làn sóng bán tháo trên diện rộng.

Hiện giá vàng giao ngay lùi về quanh 4.850 – 4.880 USD/ounce, giảm hơn 2% chỉ trong một ngày, mức điều chỉnh đủ lớn để khiến nhiều nhà đầu tư thất vọng, nhất là khi vàng không còn giữ được sức hút trú ẩn trong bối cảnh bất ổn leo thang.

Tuy nhiên, áp lực lên vàng không chỉ đến từ yếu tố kỹ thuật. Theo ông Hansen, thị trường đang phải đối mặt với những lực cản mang tính nền tảng. Xung đột địa chính trị đã đẩy giá năng lượng, đặc biệt là dầu và các sản phẩm lọc dầu như diesel tăng vọt, qua đó làm gia tăng kỳ vọng lạm phát đúng vào thời điểm các ngân hàng trung ương vẫn duy trì sự thận trọng với việc nới lỏng chính sách.

Hệ quả là triển vọng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn bị thu hẹp đáng kể, thậm chí thị trường bắt đầu nghiêng về kịch bản lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Điều này trực tiếp nâng đỡ lợi suất thực, yếu tố vốn được xem là “khắc tinh” của các tài sản không sinh lãi như vàng.

Không dừng lại ở đó, dòng tiền trú ẩn cũng đang có dấu hiệu dịch chuyển sang các tài sản định giá bằng USD, khiến vàng mất dần lợi thế cạnh tranh trong vai trò nơi ẩn náu an toàn.

Những lo ngại này càng trở nên rõ nét khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuẩn bị khép lại cuộc họp chính sách. Dù giữ nguyên lãi suất đúng như dự đoán trước đó, thị trường lại lo ngại Fed sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao với thời gian lâu hơn dự kiến. Công cụ FedWatch cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất trong mùa hè gần như bị loại bỏ.

Việc giá vàng rơi xuống dưới các mốc quan trọng đã kích hoạt hoạt động bán theo xu hướng, trong khi tâm lý thận trọng khiến nhà đầu tư giảm các khoản đầu tư rủi ro để giữ tiền mặt, làm đà giảm càng mạnh hơn.

Về triển vọng ngắn hạn, ông Hansen cho rằng vùng hỗ trợ gần nhất của vàng nằm quanh 4.840 USD/ounce. Nếu mốc này bị xuyên thủng, giá có thể tiếp tục lùi sâu về khu vực 4.660 USD/ounce, mở ra rủi ro điều chỉnh sâu hơn trong bối cảnh các yếu tố bất lợi vẫn đang chiếm ưu thế.