Lý do Việt Nam trở thành quán quân tăng trưởng ở châu Á 13/01/2026 11:58

(PLO)- Tăng trưởng của Việt Nam tăng đến 8% vào năm 2025, trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Trong báo cáo mới phát hành, Ngân hàng HSBC cho biết Việt Nam đã vượt qua cơn bão thuế quan và chứng minh sự kiên cường của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng GDP đáng ngạc nhiên, cao tới 8% cho cả năm 2025.

Với tăng trưởng cao thứ hai trong vòng 15 năm đổ lại, kết quả này đưa Việt Nam trở thành quán quân tăng trưởng năm 2025, không chỉ trong ASEAN mà còn trên toàn châu Á.

Theo HSBC, mặc dù năm 2025 liên tục chứng kiến những cú sốc thuế quan, thương mại của Việt Nam vẫn phát triển mạnh mẽ, đạt mức cao kỷ lục 928 tỉ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này có thể xuất phát từ tác động mạnh của việc đẩy nhanh đơn hàng đặt trước nhưng đây chỉ là một phần của câu chuyện.

Tác động của việc đẩy nhanh đơn hàng đặt trước sang thị trường Mỹ đã dần giảm bớt, nhưng trong trường hợp của Việt Nam, tăng trưởng xuất khẩu vẫn mạnh mẽ hơn nhiều so với các nước khác với tốc độ tăng 30% so với cùng kỳ tính theo bình quân 3 tháng.

Một nguyên nhân khác đến từ việc xuất khẩu những sản phẩm phù hợp. Trong đó, xuất khẩu điện tử của Việt Nam hiện chiếm 35% tổng kim ngạch xuất khẩu, nhảy vọt từ mức chỉ 5% của năm 2010.

Bên cạnh việc chọn đúng sản phẩm để xuất khẩu, Việt Nam đã giành được thị phần lớn hơn tại thị trường Mỹ. Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ năm 2025 đã tăng vọt gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Sự vững vàng của lĩnh vực trong nước cũng đang hỗ trợ tốt cho nền kinh tế Việt Nam. Tiêu dùng cá nhân tăng 8% nhờ tệp người tiêu dùng lớn, còn đầu tư tăng tốc lên gần 9% trong năm 2025. Thúc đẩy phát triển hạ tầng vẫn là chiến lược truyền thống mà Việt Nam sử dụng.

Về lĩnh vực du lịch, Việt Nam đã đón lượng khách du lịch kỷ lục hơn 21 triệu lượt, tạo ra doanh thu du lịch trị giá 40 tỉ USD, tương đương 7% GDP.