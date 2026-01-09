Lý giải kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ 09/01/2026 17:28

(PLO)- Nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng vượt trội trong năm 2025 dù gặp nhiều khó khăn.

Trong báo cáo mới phát hành, ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu Ngân hàng UOB Singapore, cho biết trong quý IV-2025, GDP thực tế của Việt Nam tăng mạnh 8,46% so với cùng kỳ năm 2024 và cao hơn mức 8,25% của quý III-2025.

Động lực chính cho sự bứt phá trong quý IV-2025 tiếp tục đến từ hoạt động xuất khẩu, tăng 19% so với cùng kỳ và tăng 17% cho cả năm, bất chấp thách thức từ thuế quan.

Sản xuất chế biến và chế tạo cũng ghi nhận mức tăng mạnh, đạt 11,3% trong quý IV-2025, nhanh hơn mức 10% cùng kỳ năm 2024, đưa tăng trưởng cả năm lên 10,5%.

"Tính chung cả năm 2025, GDP của Việt Nam tăng 8%, cao hơn dự báo 7,7% của chúng tôi", ông Suan Teck Kin nói.

Theo vị chuyên gia Ngân hàng UOB, nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng vượt trội trong năm 2025, dù chịu áp lực từ thuế quan của Mỹ. Với mức tăng trưởng 8% trong năm, Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng vững chắc.

"Chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 lên 7,5% từ 7% dự báo trước đó, phản ánh sức bền bỉ và đà tăng trưởng hiện tại", ông Suan Teck Kin nhận định.