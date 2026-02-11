Ngân hàng Việt đầu tiên 'mở cửa' Trung tâm Tài chính quốc tế bằng cái bắt tay với loạt ông lớn 11/02/2026 22:07

​(PLO)- Chỉ vài giờ sau khi Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) chính thức vận hành, Nam A Bank đã trở thành ngân hàng đầu tiên bắt tay loạt định chế lớn, mở hướng chuyển đổi kép cho doanh nghiệp: số hóa vận hành và đáp ứng chuẩn mực xanh toàn cầu.

Cụ thể, chiều ngày 11-2, Nam A Bank đã ký kết thỏa thuận với ba đối tác chiến lược gồm: Tổ chức tài chính quốc tế (IFC); FiinGroup Vietnam và Tổ chức sáng kiến tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI).

Đây là bước đi tiên phong nhằm hình thành cộng đồng tài chính xanh đầu tiên tại VIFC, trực tiếp khơi thông nguồn vốn bền vững và hiện thực hóa các cam kết phát triển bền vững của Việt Nam.

Ngân hàng thương mại đóng vai trò cầu nối, kết nối các định chế tài chính trong và ngoài nước với Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam. Ảnh: T.L

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng giám đốc Nam A Bank cho biết: “Với vai trò thành viên chiến lược của VIFC-HCMC, chúng tôi mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa vào sự hình thành cộng đồng tài chính xanh đầu tiên tại VIFC. Đây là nơi các ngân hàng, định chế tài chính, tổ chức tư vấn và nhà đầu tư cùng hợp lực thúc đẩy những mô hình tài chính tiên phong, lan tỏa chuẩn mực ESG và mở ra các sáng kiến mới cho phát triển bền vững”.

​Thành viên chiến lược của VIFC-HCMC gồm: Nam A Bank, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC), Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), Liên minh kinh tế On-chain economy, Tập đoàn Gemadept, TikTok.

​Sự kết nối giữa chuẩn mực quốc tế, hạ tầng số và kênh huy động vốn xanh thiết lập nền tảng vận hành đồng bộ cho tài trợ chuỗi cung ứng xanh (G-SCF) hướng tới xây dựng cộng đồng tài chính xanh. Đây là một sáng kiến của Nam A Bank nhằm thúc đẩy tài chính bền vững theo chuỗi giá trị.

​Tại Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, từ góc nhìn của quỹ đầu tư, ông Don Lam, Tổng Giám đốc VinaCapital cho rằng: "Chúng ta xây dựng mô hình Trung tâm tài chính quốc tế 2.0, dựa trên hai trụ cột nền tảng là thị trường tài chính và thị trường vốn truyền thống, cùng với các sàn giao dịch quốc tế hiện đại. Trong đó, trụ cột thứ nhất bao gồm các sản phẩm tài chính và đầu tư truyền thống, như dịch vụ ngân hàng, các quỹ đầu tư, tài trợ thương mại, cùng các giải pháp quản lý tài sản.

​Trụ cột thứ hai bao gồm các nền tảng và lĩnh vực mới nổi như sản phẩm tài chính được token hóa, chứng khoán hóa xanh, các sàn giao dịch hàng hóa, công nghệ blockchain, thanh toán số và tài sản số".

​“Mặc dù trụ cột truyền thống giữ vai trò quan trọng nhưng chính trụ cột thứ hai mới thực sự mang đến nhiều triển vọng hơn, bởi đây là bước tiến vượt bậc trong quá trình phát triển thị trường tài chính và thị trường vốn của Việt Nam”, ông Don Lam nhấn mạnh.