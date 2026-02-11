Thủ tướng phát lệnh ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, hút hàng tỉ USD

Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Thành phố, đại diện các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước.
Xây dựng VIFC là bước đi chiến lược để Việt Nam bứt phá
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chúng ta đang chứng kiến một thế giới đổi thay rất nhanh, với cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, toàn cầu hóa bị phân mảnh, dòng vốn dịch chuyển mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, Việt Nam khó có thể đứng ngoài tình hình tiêu cực của thế giới. Tuy nhiên, chúng ta có cách đi riêng, "lách qua cơn gió ngược" để tìm thấy điểm sáng.
Vì vậy, xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là bước đi hội nhập sâu rộng, toàn diện. Thủ tướng lưu ý 3 yếu tố cốt lõi: Phát triển hạ tầng chiến lược; Cung cấp dịch vụ tài chính hiện đại và Nâng cao vị thế Việt Nam.
Đặc biệt, về việc thu hút nguồn lực, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm phải chấp nhận "trả học phí" để học hỏi kinh nghiệm quốc tế.
"Muốn vậy phải có doanh nghiệp nước ngoài, vì chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm và phải chấp nhận hy sinh một điều gì đó để có được cái chúng ta mong muốn. Chúng ta cần có nhà đầu tư nước ngoài để được học hỏi và chấp nhận trả 'học phí'. Bởi nếu không có đầu tư nước ngoài lấy đâu ra vốn, công nghệ, công ăn việc làm, dẫn dắt hội nhập tham gia chuỗi giá trị toàn cầu", Thủ tướng nói.
Người đứng đầu Chính phủ khẳng định Trung tâm Tài chính Quốc tế không chỉ là nơi tập trung dòng vốn mà còn là “hạ tầng mềm” của nền kinh tế, giúp Việt Nam từng bước chuyển từ vị thế “người tiếp nhận vốn” sang “người tham gia kiến tạo thị trường”.
Hàng tỉ USD đổ vào VIFC-HCMC ngay tháng đầu vận hành
Phát biểu ra mắt Trung tâm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định VIFC-HCMC không phải là một dự án đơn lẻ mà là nhiệm vụ trọng tâm mang tầm chiến lược dài hạn. Trung tâm được định hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái mở, gắn chặt với nền kinh tế thực.
Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh thông điệp: "Nghĩ thật - làm thật - vận hành thật - ra kết quả thật". Việc thành lập Trung tâm không chỉ là ban hành nghị quyết hay lễ ra mắt trang trọng, mà cốt lõi là phải vận hành ngay.
Thực tế, dù mới chính thức hoạt động hơn một tháng, VIFC-HCMC đã ghi nhận những kết quả mang tính nền tảng: Hình thành Trung tâm tài chính hàng không với 6,1 tỉ USD vốn cam kết; huy động 2 tỉ USD cho các chương trình hạ tầng dữ liệu đô thị thông minh; hình thành Quỹ đầu tư cho nền kinh tế on-chain (kinh tế chuỗi khối) của Thành phố với 1 tỉ USD vốn cam kết.
Tại lễ khai trương, TP.HCM đã trao chứng nhận cam kết Thành viên sáng lập và Thành viên chiến lược cho các tổ chức hàng đầu.
Các thành viên sáng lập gồm: Tập đoàn Sovico, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Công ty Cổ phần Sơn Kim Capital, VinaCapital và Nasdaq.
Các thành viên chiến lược gồm: Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC), Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), Liên minh kinh tế On-chain economy, Tập đoàn Gemadept và TikTok.
Các thành viên này không chỉ tham gia với tư cách pháp nhân độc lập mà còn mang theo toàn bộ hệ sinh thái của mình, giúp Trung tâm nhanh chóng hình thành thị trường có chiều sâu và sức cạnh tranh trong khu vực.