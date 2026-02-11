Thủ tướng phát lệnh ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, hút hàng tỉ USD 11/02/2026 12:06

(PLO)- Sáng ngày 11-2, UBND TP.HCM tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC). Sự kiện đánh dấu thời điểm Trung tâm chính thức đi vào vận hành, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong tiến trình hội nhập tài chính quốc tế của Việt Nam.

Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Thành phố, đại diện các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC). Ảnh: T.L

Xây dựng VIFC là bước đi chiến lược để Việt Nam bứt phá

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chúng ta đang chứng kiến một thế giới đổi thay rất nhanh, với cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, toàn cầu hóa bị phân mảnh, dòng vốn dịch chuyển mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, Việt Nam khó có thể đứng ngoài tình hình tiêu cực của thế giới. Tuy nhiên, chúng ta có cách đi riêng, "lách qua cơn gió ngược" để tìm thấy điểm sáng.

​Vì vậy, xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là bước đi hội nhập sâu rộng, toàn diện. Thủ tướng lưu ý 3 yếu tố cốt lõi: Phát triển hạ tầng chiến lược; Cung cấp dịch vụ tài chính hiện đại và Nâng cao vị thế Việt Nam.

​Đặc biệt, về việc thu hút nguồn lực, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm phải chấp nhận "trả học phí" để học hỏi kinh nghiệm quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh cồng ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC).

​"Muốn vậy phải có doanh nghiệp nước ngoài, vì chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm và phải chấp nhận hy sinh một điều gì đó để có được cái chúng ta mong muốn. Chúng ta cần có nhà đầu tư nước ngoài để được học hỏi và chấp nhận trả 'học phí'. Bởi nếu không có đầu tư nước ngoài lấy đâu ra vốn, công nghệ, công ăn việc làm, dẫn dắt hội nhập tham gia chuỗi giá trị toàn cầu", Thủ tướng nói.

​Người đứng đầu Chính phủ khẳng định Trung tâm Tài chính Quốc tế không chỉ là nơi tập trung dòng vốn mà còn là “hạ tầng mềm” của nền kinh tế, giúp Việt Nam từng bước chuyển từ vị thế “người tiếp nhận vốn” sang “người tham gia kiến tạo thị trường”.

​Hàng tỉ USD đổ vào VIFC-HCMC ngay tháng đầu vận hành

​Phát biểu ra mắt Trung tâm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định VIFC-HCMC không phải là một dự án đơn lẻ mà là nhiệm vụ trọng tâm mang tầm chiến lược dài hạn. Trung tâm được định hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái mở, gắn chặt với nền kinh tế thực.

​Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh thông điệp: "Nghĩ thật - làm thật - vận hành thật - ra kết quả thật". Việc thành lập Trung tâm không chỉ là ban hành nghị quyết hay lễ ra mắt trang trọng, mà cốt lõi là phải vận hành ngay.

​Thực tế, dù mới chính thức hoạt động hơn một tháng, VIFC-HCMC đã ghi nhận những kết quả mang tính nền tảng: Hình thành Trung tâm tài chính hàng không với 6,1 tỉ USD vốn cam kết; huy động 2 tỉ USD cho các chương trình hạ tầng dữ liệu đô thị thông minh; hình thành Quỹ đầu tư cho nền kinh tế on-chain (kinh tế chuỗi khối) của Thành phố với 1 tỉ USD vốn cam kết.