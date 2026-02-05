Diễn biến lạ lùng, hiếm thấy trên thị trường vàng 05/02/2026 14:36

(PLO)- Chỉ trong vài phiên, giá vàng trong nước liên tục giảm mạnh rồi bật tăng với biên độ cao hiếm thấy, đẩy nhà đầu tư nội đối mặt với rủi ro lớn.

Chỉ trong chưa đầy hai tuần, thị trường vàng trong nước liên tiếp trải qua những cú tăng giảm với biên độ chưa từng thấy, từ lập đỉnh lịch sử đến “bốc hơi” hàng chục triệu đồng mỗi lượng. Chuỗi biến động dồn dập này đang phát đi tín hiệu cảnh báo rõ rệt về mức độ rủi ro và sự nhạy cảm cao độ của thị trường vàng trong giai đoạn hiện nay.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn trượt sâu ngay phiên sáng

Ngay khi mở cửa phiên sáng 5-2, thị trường vàng trong nước đã phát đi tín hiệu điều chỉnh rõ rệt. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 175,8 triệu đồng/lượng mua vào và 178,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng nhanh chóng trong suốt phiên giao dịch. Đến cuối phiên sáng, mức giảm bị nới rộng lên tới 4,2 triệu đồng/lượng, gấp ba lần biên độ điều chỉnh lúc mở cửa, kéo giá vàng miếng SJC lùi sâu về vùng 173 - 176 triệu đồng/lượng.

Thậm chí, vàng nhẫn 9999 có mức giảm còn mạnh hơn. Ngay đầu phiên, Công ty SJC treo bảng giá mua bán quanh 175,3 - 178,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 1,4 triệu đồng so với sáng hôm trước. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ giao dịch, lực điều chỉnh tăng mạnh khiến giá vàng nhẫn rơi tới 5,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lùi về vùng 171,5 - 174,5 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong vòng một tuần trở lại đây, thị trường vàng trong nước liên tục chứng kiến những phiên đảo chiều với tốc độ hiếm thấy, cho thấy biến động khá mạnh của giá vàng.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 23 đến 29-1, giá vàng miếng SJC trải qua 6 phiên tăng liên tiếp với tổng mức tăng xấp xỉ 20 triệu đồng/lượng, đưa giá vượt mốc 191 triệu đồng/lượng, xác lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, trong nhiều phiên, giá vàng liên tục thiết lập các đỉnh mới ngay trong ngày.

Tuy nhiên, đà tăng nóng nhanh chóng đảo chiều. Chỉ sau 3 phiên giảm liên tiếp, toàn bộ mức tăng trước đó không những bị xóa sạch mà còn “âm” khi giá vàng miếng SJC bốc hơi tới 23,6 triệu đồng/lượng.

Diễn biến lạ chưa dừng lại ở đó. Ngay khi giá vàng miếng SJC lùi về vùng thấp nhất trong gần hai tuần, thị trường lại chứng kiến một cú bật tăng mạnh mẽ khác khi chỉ trong một phiên giao dịch, giá vàng miếng SJC được cộng thêm 10,5 triệu đồng/lượng, mức tăng theo phiên chưa từng được ghi nhận trong lịch sử giao dịch của thị trường vàng trong nước.

Chuỗi biến động dồn dập với biên độ lớn trong thời gian ngắn đang cho thấy thị trường vàng đang bước vào giai đoạn nhạy cảm cao độ, nơi yếu tố tâm lý và phản ứng trước biến động bên ngoài có thể nhanh chóng chi phối xu hướng giá.

Khoảng 300 khách hàng chen lấn để mua vàng loại 0,1 chỉ tại cửa hàng kinh doanh vàng Bảo Tín Mạnh Hải trên đường Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM). Ảnh: T.L

Đà tăng của giá vàng trong nước chủ yếu đến từ làn sóng chốt lời, bắt đáy của các nhà đầu tư trên thị trường quốc tế.

Sau khi vọt lên vùng đỉnh quanh 5.600 USD/ounce, giá vàng thế giới nhanh chóng đảo chiều, trượt về 4.400 USD/ounce trước khi hồi phục dần lên vùng 4.660 USD/ounce.

Tại thời điểm thấp nhất, giá vàng quốc tế đã bốc hơi tới 1.200 USD/ounce chỉ trong ba phiên, phản ánh làn sóng chốt lời trên toàn cầu sau giai đoạn tăng nóng.

Đến hiện tại, giá vàng giao ngay dao động quanh 4.888 USD/ounce, giảm 78 USD/ounce so với phiên liền trước. Quy đổi theo tỉ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 154 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan.

Dù diễn biến cùng chiều với thị trường quốc tế, nhịp điều chỉnh trong nước lại kém tương xứng khiến khoảng cách giữa giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 so với giá vàng thế giới bị nới rộng lên gần 24 – 25 triệu đồng/lượng, thiết lập mức chênh lệch cao kỷ lục.

Chuyên gia WGC: Đoán đỉnh vàng lúc này là canh bạc rủi ro

Dưới góc nhìn của ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), việc đưa ra một con số cụ thể cho giá vàng năm 2026 là điều không khả thi bởi thực tế không ai biết đâu là đỉnh.

Tuy nhiên, ông khẳng định kim loại quý này đang có một điểm tựa cực kỳ vững chãi từ sự cộng hưởng giữa bất ổn địa chính trị và lộ trình tiền tệ của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Năm 2025 đã khép lại với những cột mốc chưa từng có khi nhu cầu toàn cầu lần đầu vượt ngưỡng 5.000 tấn với giá trị kỷ lục 555 tỉ USD, tạo đà cho cú bứt tốc vượt qua mốc 5.600 USD/ounce vào đầu năm 2026.

Lý giải về hiện tượng này, ông Fan ví von vàng như một tấm gương phản chiếu trung thực một thế giới nơi sự chắc chắn đang dần bị thay thế bởi sự bất định. Cụ thể là những cú hích từ căng thẳng địa chính trị và nỗi lo về tính độc lập của Fed.

Thay vì mải mê lướt sóng theo những con số nhảy múa, chuyên gia WGC khuyến nghị nhà đầu tư nên bám sát ba biến số then chốt quyết định xu hướng năm nay.

Thứ nhất là chính sách lãi suất của Fed với kỳ vọng cắt giảm vào cuối năm. Thứ hai là sức mạnh đồng USD thông qua chỉ số DXY vốn luôn có mối quan hệ nghịch biến với vàng. Thứ ba là rủi ro chính sách đến từ những tuyên bố bất ngờ của các cường quốc hoặc sự thay đổi nhân sự kinh tế cấp cao.

Thực tế, dòng chảy chính của thị trường đang được dẫn dắt bởi sự bùng nổ của các quỹ ETF, đặc biệt tại Bắc Mỹ, cùng làn sóng thu mua miệt mài của các ngân hàng trung ương, dẫn đầu là Ba Lan và Kazakhstan.

“Sau cùng, chúng ta không nên nhìn nhận vàng như một công cụ làm giàu nhanh mà hãy coi nó là tài sản chiến lược giúp đảm bảo sự cân bằng và ổn định cho danh mục đầu tư trong một kỷ nguyên đầy biến động” - ông Fan nhấn mạnh.