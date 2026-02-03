Chủ tịch Fed tương lai - nhân tố tác động giá USD, vàng, bạc 03/02/2026 15:00

(PLO)- Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tác động lớn đến thị trường.

Sau nhiều tháng đồn đoán, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30-1 đã đề cử ông Kevin Warsh làm chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nếu được quốc hội Mỹ phê chuẩn, ông Warsh sẽ tiếp quản vai trò lãnh đạo ngân hàng trung ương Mỹ trong một giai đoạn hết sức nhạy cảm. Suốt nhiều tháng qua, Chủ tịch Fed đương nhiệm là ông Jerome Powell liên tục bị chính quyền ông Trump công kích vì không làm theo lời kêu gọi của tổng thống về việc hạ lãi suất.

Nhiệm kỳ chủ tịch của ông Powell sẽ kết thúc vào giữa tháng 5, để lại cho người kế nhiệm nhiệm vụ chèo lái một nền kinh tế đã cải thiện ở một số mặt nhưng tiềm ẩn nhiều bất định.

Ông Kevin Warsh - người được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm chủ tịch Fed. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Một gương mặt quen thuộc

Ông Warsh có bề dày kinh nghiệm trong hoạch định chính sách tiền tệ.

Tốt nghiệp ĐH Stanford và Trường Luật Harvard, ông từng giữ chức trợ lý đặc biệt của tổng thống về chính sách kinh tế và thư ký điều hành Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George W. Bush, trước khi trở thành một trong những thành viên trẻ nhất của Hội đồng Thống đốc Fed.

Ông Warsh không phải cái tên xa lạ trong các cuộc thảo luận về vị trí lãnh đạo Fed. Năm 2017, ông là ứng viên vào vòng cuối cho chức vụ này, nhưng ông Trump khi đó đã chọn ông Powell. Sau này, Tổng thống Trump nói rằng ông đã sai lầm khi không chọn ông Warsh.

Năng lực chuyên môn của ông Warsh là điều khó phủ nhận. Trên cương vị thống đốc Hội đồng Thống đốc Fed giai đoạn 2006-2011, ông đã làm việc chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách khác và với Phố Wall trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Sau khi rời Fed, ông trở lại Stanford với vai trò nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Viện Hoover và giảng viên Trường Kinh doanh Sau đại học, đồng thời là thành viên Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Văn phòng Ngân sách Quốc hội.

Ông Warsh cũng có mối liên hệ với ngành tài chính. Ông khởi nghiệp trong lĩnh vực mua bán – sáp nhập tại ngân hàng Morgan Stanley. Kể từ khi rời Fed, ông đã làm đối tác tại Duquesne Family Office, một công ty đầu tư quản lý tài sản cá nhân của nhà quản lý quỹ phòng hộ Stanley Druckenmiller cùng các nhà đầu tư khác.

Năm 2016, ông Trump đã đưa ông Warsh vào nhóm cố vấn kinh tế được thành lập trong giai đoạn chuyển giao quyền lực.

Quan điểm tiền tệ

Câu hỏi lớn mà nhiều người đặt ra là: một Fed dưới thời ông Warsh sẽ mang ý nghĩa gì đối với chính sách tiền tệ - tức là liệu cơ quan này có xu hướng thắt chặt hay nới lỏng lãi suất.

Khi kinh tế tăng trưởng nhanh, như năm 2021, Fed thường thắt chặt chính sách bằng cách nâng lãi suất nhằm tránh đà tăng trưởng có thể không bền vững về dài hạn và dễ tạo ra bong bóng. Ngược lại, trong các giai đoạn suy thoái như năm 2008 hoặc 2020, chính sách kinh tế là nới lỏng. Trong những tình huống đó, Fed có xu hướng hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng.

Quan điểm của ông Warsh về chính sách tiền tệ từ lâu được xem là “diều hâu”, tức ông thiên về lập trường thắt chặt và duy trì mặt bằng lãi suất cao hơn nhằm kiềm chế lạm phát, ngay cả khi phải đánh đổi bằng tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Trong nhiệm kỳ trước tại Fed, ông từng bày tỏ lo ngại về các công cụ tiền tệ mở rộng như nới lỏng định lượng, theo đó ngân hàng trung ương mua trái phiếu kho bạc và các loại chứng khoán khác để kích thích kinh tế.

Tuy nhiên, trong các phát biểu công khai gần đây trước khi được đề cử, ông ngày càng thể hiện sự đồng thuận phần nào với thúc đẩy của Tổng thống Trump về việc hạ lãi suất.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thủ đô Washington D.C, (Mỹ). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tác động thị trường

Đồng USD tăng giá sau khi ông Warsh được đề cử khi giới đầu tư cảm thấy yên tâm trước lựa chọn của ông Trump.

Trước đó trong tuần, đồng USD đã rơi xuống mức thấp nhất trong 4 năm. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã trao đổi với các nhà giao dịch về tỉ giá của đồng yen, qua đó đẩy đồng tiền Nhật lên mức mạnh nhất so với USD kể từ tháng 11-2025.

Tuy nhiên, USD đã phục hồi sau một đợt bán tháo mạnh mà các nhà phân tích cho là bị đẩy đi quá xa trong ngắn hạn. “Trong ngắn hạn, đồng USD đã bị nhà đầu tư bán tháo quá đà” - ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng về thị trường tại Bannockburn Global Forex, nhận định.

Ông Kathleen Brooks, giám đốc nghiên cứu của tập đoàn giao dịch XTB, cho rằng “lựa chọn [ông Warsh] có thể mang lại cho thị trường chút hy vọng rằng tính độc lập của Fed sẽ được duy trì”.

“Phần lớn các chiến lược gia tiền tệ sẽ lập luận rằng việc ông Warsh được đề cử có thể là tin tích cực đối với USD, khi thị trường có thể loại bớt một số rủi ro liên quan khả năng xuất hiện một lựa chọn mang lập trường ‘bồ câu’ hơn” - theo ông Fawad Razaqzada của trang web tài chính Forex.com.

Giá vàng và bạc, vốn được xem là kênh trú ẩn an toàn, đã giảm mạnh sau thông báo bổ nhiệm của ông Trump. Trước đó, vàng và bạc tăng vọt do nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn trước các nghi ngại xoay quanh chính sách của ông Trump, mức độ bất ổn toàn cầu gia tăng, lo ngại về tính độc lập của Fed và làn sóng đầu cơ quá mức.

Giá vàng hiện giảm dưới 5.000 USD/ounce sau khi lập đỉnh kỷ lục gần 5.600 USD/ounce vào ngày 29-1.

Giá bạc, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại trên 120 USD/ounce vào ngày 29-1, đã mất khoảng 30%, xuống còn khoảng 82 USD/ounce.

Theo phân tích của chuyên gia Henry Maher thuộc Đại học Sydney (Úc), đợt bán tháo vàng và bạc, cùng với đà giảm của thị trường cổ phiếu, cho thấy nhà đầu tư đánh giá khả năng cắt giảm lãi suất dưới thời ông Warsh là thấp hơn so với các ứng viên khác.

Vàng và bạc thường hưởng lợi từ bất định, lo ngại lạm phát và kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng. Vì vậy, cú điều chỉnh mạnh lần này phản ánh việc thị trường đang đánh giá lại những rủi ro đó. Những tín hiệu ban đầu cho thấy thị trường hiện đang định giá theo kịch bản lạm phát thấp hơn và mức độ ổn định tài chính cao hơn.

Bitcoin và các loại tiền ảo khác lâu nay được xem là nhóm tài sản hưởng lợi từ bảng cân đối kế toán lớn của Fed, khi chúng thường tăng giá trong giai đoạn Fed bơm thanh khoản vào thị trường tiền tệ - yếu tố hỗ trợ các tài sản mang tính đầu cơ.

Một số nhà đầu tư và giao dịch viên lo ngại rằng ông Warsh có thể sẽ siết chặt dòng tiền trong hệ thống tài chính. Ông đã phát tín hiệu rằng trong số các ưu tiên của mình có việc thu hẹp bảng cân đối kế toán của Fed.

Trong phiên giao dịch ngày 30-1, bitcoin đã có lúc giảm xuống 81.104 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 11-2025.