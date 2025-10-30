Fed giảm lãi suất nhằm cứu thị trường việc làm 30/10/2025 08:10

(PLO)- Fed tiếp tục hạ lãi suất thêm 0,25%, nhưng Chủ tịch Jerome Powell cho rằng đây có thể là lần cắt giảm cuối cùng trong năm 2025 do thiếu dữ liệu kinh tế.

Ngày 29-10, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất thêm 0,25% như dự đoán, nhằm ngăn chặn đà suy yếu sâu hơn của thị trường lao động, theo hãng tin Reuters.

Một sự chia rẽ trong nội bộ cơ quan này cùng tình trạng thiếu dữ liệu từ chính phủ liên bang có thể khiến việc cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay trở nên khó khả thi, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho hay.

Ông thừa nhận các rủi ro mà cơ quan này nhận thấy đối với thị trường việc làm, song cũng cảnh báo việc điều chỉnh chính sách thêm nữa trong bối cảnh thiếu dữ liệu kinh tế đầy đủ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

“Tôi và các đồng nghiệp sẽ thu thập mọi dữ liệu có thể, phân tích và cân nhắc kỹ lưỡng" - ông Powell nói, cho biết cơ quan này sẽ dựa thêm vào dữ liệu tư nhân, khảo sát nội bộ và các cuộc trao đổi không chính thức với giới doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ.

Đài truyền hình phát sóng bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell ngày 29-10 sau khi Fed giảm lãi suất. Ảnh: Jonnelle Marte/BLOOMBERG

Ông Powell thừa nhận việc thiếu dữ liệu có thể ảnh hưởng đến quyết định trong cuộc họp tháng 12, dù chưa khẳng định điều đó sẽ xảy ra.

Những phát biểu của ông Powell phản ánh thế khó của Fed trong bối cảnh cuộc đối đầu ngân sách giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và phe Dân chủ tại Quốc hội kéo dài sang tháng thứ 2.

Việc này khiến chính phủ không thể tiến hành các khảo sát kinh tế, vốn là yếu tố then chốt cho các quyết định chính sách tiền tệ. Diễn biến này có thể làm chậm lại các đợt cắt giảm lãi suất mà chính ông Trump mong muốn.

Ngoài vấn đề dữ liệu, ông Powell cho biết có “sự khác biệt lớn trong quan điểm” giữa các thành viên Fed về định hướng chính sách sắp tới, với “một nhóm ngày càng đông cho rằng nên tạm dừng ít nhất một chu kỳ trước khi tiếp tục cắt giảm”.

Quyết định giảm lãi suất lần này vấp phải ý kiến phản đối từ hai thành viên: Thống đốc Fed Stephen Miran kêu gọi cắt giảm sâu hơn, trong khi Chủ tịch Fed khu vực Kansas City Jeffrey Schmid lại muốn giữ nguyên mức lãi suất do lo ngại lạm phát vẫn còn cao.

Phản ứng với phát biểu của ông Powell, thị trường tài chính giảm kỳ vọng về khả năng Fed hạ lãi suất thêm trong cuộc họp tháng 12, hiện chỉ còn khoảng 1/3 xác suất.

Chỉ số S&P 500 kết thúc ngày giao dịch gần như đi ngang, xóa bỏ mức tăng trước đó.

“Powell rõ ràng phát tín hiệu về việc tạm dừng sau chuỗi hai lần cắt giảm liên tiếp vào tháng 9 và tháng 10” - nhà kinh tế Michael Pearce của Oxford Economics nhận định, cho rằng nhiều thành viên Fed vẫn lo ngại lạm phát có thể tăng trở lại trong phần còn lại của năm 2025.

Ngay cả những người cảnh báo về sự suy yếu của thị trường lao động cũng đồng tình rằng Fed nên hành động thận trọng hơn ở giai đoạn này.