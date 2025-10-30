Chiến sự Nga - Ukraine 30-10: Nga bao vây Pokrovsk, phòng tuyến của Ukraine bị đe dọa 30/10/2025 07:22

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine nóng với loạt không kích, pháo kích từ hai bên; Nga nói về kế hoạch thượng đỉnh Trump-Putin tiếp theo.

Chiến sự Nga - Ukraine leo thang nghiêm trọng khi Nga được cho là đã bao vây TP quan trọng ở Donetsk.

Nga bao vây Pokrovsk, phòng tuyến của Ukraine sắp sụp đổ?

. Ngày 29-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã thảo luận về tình hình ở tiền tuyến và kế hoạch cho các chiến dịch tầm xa với Tổng tư lệnh và Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ông Zelensky cho biết tình hình ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) là “khốc liệt nhất”.

“Hôm nay, tôi cùng Tổng tư lệnh và Tổng tham mưu trưởng đã xem xét chi tiết tình hình ở tiền tuyến trên tất cả các hướng. Tình hình khốc liệt nhất hiện nay là ở hướng Pokrovsk. Cũng như những tuần trước, đây là nơi giao tranh ác liệt nhất và là khu vực quân Nga tập trung đông nhất.đang tìm mọi cách để củng cố vị trí” - ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng tình hình ở TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) vẫn rất căng thẳng.

“Tình hình ở Kupiansk vẫn khó khăn, nhưng trong những ngày gần đây, lực lượng của chúng ta đã giành được nhiều quyền kiểm soát hơn. Chúng ta tiếp tục bảo vệ các vị trí của mình”- ông Zelensky nói thêm.

Lữ đoàn Cơ giới số 45 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

Cùng ngày, tờ Kyiv Independent dẫn lời các nhà phân tích độc lập và chỉ huy quân đội Ukraine rằng Nga đã tiến sâu hơn vào Pokrovsk, đe dọa không chỉ TP mà còn hoàn tất một vòng vây lớn hơn quanh khu vực lân cận.

Theo Kyiv Independent, phòng tuyến của Ukraine bắt đầu sụp đổ khi hàng trăm binh sĩ Nga đã xâm nhập vào khu vực nội đô, tỏa ra nhiều hướng khác nhau.

Theo thông tin từ quân đội Ukraine, khoảng 11.000 binh sĩ Nga đã được tập trung quanh Pokrovsk nhằm bao vây TP.

Ngày 29-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng cả Pokrovsk và Kupiansk đều đã bị bao vây.

Nhóm lực lượng phía Đông của Ukraine sau đó bác tuyên bố của ông Putin rằng Kupiansk đã bị bao vây, cho rằng tuyên bố này “không dựa trên bất kỳ bằng chứng thực tế nào”.

. Ngày qua, Văn phòng Công tố tỉnh Kherson đưa tin rằng cuộc tấn công bằng pháo binh Nga vào một bệnh viện nhi ở tỉnh này đã làm 9 người bị thương.

Theo chính quyền địa phương, trong số những người bị thương có ba nhân viên y tế và một bé gái 9 tuổi bị thương do mảnh đạn găm vào cẳng chân.

Vụ tấn công đã gây thiệt hại đáng kể cho tòa nhà bệnh viện và các cơ sở gần đó. Chính quyền cho biết số nạn nhân vẫn đang được xác minh.

Ukraine pháo kích Donetsk, 2 người bị thương

Chính quyền địa phương do Nga quản lý ở Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng nói rằng quân đội Ukraine đã thực hiện 5 cuộc pháo kích vào các vị trí của Nga ở Donetsk trong ngày qua, khiến 2 dân thường bị thương, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29-10 đưa tin rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát cộng đồng Vishnyovoye ở tỉnh Dnipropetrovsk trong ngày 29-10.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã tổn thất khoảng 1.490 binh sĩ trong các trận giao tranh với lực lượng Nga trên mọi khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 238 máy bay không người lái (UAV) và hai quả bom thông minh của Ukraine trong ngày qua.

Nga nói về kế hoạch thượng đỉnh Trump-Putin tiếp theo

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

Ngày 29-10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng quyết định về cuộc gặp mới giữa hai Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được đưa ra khi nội dung chương trình nghị sự sẵn sàng, theo TASS.

“Một khi nội dung đã được chuẩn bị, tôi tin rằng các tổng thống sẽ quyết định về cuộc gặp của họ. Về thời gian và địa điểm, thủ đô Budapest (Hungary) chắc chắn đã được nhắc đến công khai. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhấn mạnh ngay từ đầu rằng điều quan trọng thực sự là nội dung” - ông Ryabkov nói.

“Chúng tôi tin rằng khuôn khổ được tạo ra từ cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo của chúng ta ở Anchorage (Alaska) cần được cụ thể hóa bằng những chi tiết, thỏa thuận và quyết định rõ ràng. Chính trên nền tảng đó, chúng ta phải tiếp tục tiến lên” - ông Ryabkov nhấn mạnh.

Ngày 15-8, ông Putin và ông Trump đã gặp nhau tại căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson ở Alaska.

Ngày 16-10, ông Trump, sau cuộc điện đàm với ông Putin, cho biết hai bên đã đồng ý sẽ sớm gặp nhau tại Budapest.

Ngày 20-10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm, trong đó thảo luận các bước đi tiềm năng nhằm thực hiện những hiểu biết đã đạt được trong cuộc gọi giữa ông Putin và ông Trump. Tuy nhiên, cuộc gặp này sau đó bị hoãn vô thời hạn.

Nga cảnh báo với Lithuania liên quan Belarus

Ngày 29-10, người phát ngôn Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng Lithuania không được thực hiện các “bước đi khiêu khích” liên quan đến hoạt động quá cảnh tới vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga, theo đài RT.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Lithuania - ông Gitanas Nauseda ngày 25-10 đề xuất áp đặt các biện pháp hạn chế dài hạn đối với hoạt động quá cảnh tới Kaliningrad, với lý do lo ngại các vụ buôn lậu bằng khinh khí cầu được phóng từ lãnh thổ Belarus.

Bà Zakharova nhắc lại rằng Lithuania có nghĩa vụ đảm bảo hoạt động quá cảnh thông suốt, theo thỏa thuận năm 2002 giữa Nga và Liên minh châu Âu.

Kaliningrad, vùng lãnh thổ tách rời của Nga nằm giữa Lithuania và Ba Lan, phụ thuộc vào các tuyến đường sắt và đường bộ đi qua lãnh thổ Lithuania để kết nối với phần còn lại của nước Nga.

Trong diễn biến liên quan, Lithuania sẽ đóng hai cửa khẩu Salcininkai và Medininkai giáp với Belarus trong vòng một tháng, hãng tin LRT của Lithuania đưa tin ngày 29-10.

Quyết định này được đưa ra sau khi Lithuania cáo buộc rằng hàng loạt khinh khí cầu được phóng từ lãnh thổ Belarus xâm phạm không phận Lithuania, buộc nhiều sân bay phải tạm thời đóng cửa. Các hạn chế này sẽ có hiệu lực đến ngày 30-11.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Lithuania - ông Vladislav Kondratovic, trạm kiểm soát Salcininkai sẽ bị đóng hoàn toàn, trong khi cửa khẩu Medininkai vẫn sẽ được mở một phần với các điều kiện hạn chế.

“Các nhà ngoại giao, hành khách quá cảnh từ Kaliningrad, công dân trở về Lithuania, công dân các nước EU và NATO cùng thân nhân của họ sẽ được phép đi qua” - ông Kondratovic cho biết.

“Những người có giấy phép cư trú tại Lithuania” cũng sẽ được miễn trừ khỏi các hạn chế này.

Biện pháp này được áp dụng sau khi Sân bay Quốc tế Vilnius phải tạm ngừng hoạt động trong vài giờ vào ngày 26 và 27-10 do khinh khí cầu bay về phía sân bay. Đây là đêm thứ ba liên tiếp và là lần thứ tư trong tuần việc xâm phạm không phận khiến hoạt động hàng không bị gián đoạn.

Belarus chưa bình luận về thông tin trên.