Tổng thống Putin thăm binh sĩ Nga bị thương, nói về tên lửa Burevestnik, siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon 30/10/2025 05:34

(PLO)- Tổng thống Putin cho biết tình hình tiền tuyến đang diễn biến "thuận lợi" cho Nga, đồng thời nhắc tới việc thử nghiệm các vũ khí hạt nhân tiên tiến mới.

Ngày 29-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm một bệnh viện quân y tại Moscow, gặp gỡ các quân nhân bị thương trong cuộc xung đột Ukraine, đài RT đưa tin.

Tại đây, Tổng thống Putin đã nói về tình hình tiền tuyến, cụ thể là việc quân đội Ukraine bị bao vây tại hai địa điểm trọng yếu, cũng như việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân tiên tiến mới, bao gồm tên lửa hành trình Burevestnik tầm bắn không giới hạn và tàu ngầm không người lái Poseidon khổng lồ.

Tình hình chiến trường

Tổng thống Putin cho biết tình hình tiền tuyến đang diễn biến "thuận lợi" cho Nga, với việc quân đội nước này đang tích cực tiến công. Ông Putin nói thêm rằng lực lượng Ukraine đã bị bao vây tại TP Kupyansk và Krasnoarmeysk (TP Pokrovsk).

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bệnh viện quân y ở Moscow ngày 29-10. Ảnh: Kristina Kormilitsyna/POOL/TASS

Ông Putin đã đề xuất ý tưởng tạm dừng giao tranh tại hai địa điểm này để cho phép các nhà báo phương Tây và Ukraine vào tác nghiệp. Ông Putin cho biết thêm rằng đề xuất này đã được thảo luận với các chỉ huy quân sự và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov.

Các nhà báo sẽ có thể "kiểm tra tình hình của quân đội Ukraine bị bao vây để giới lãnh đạo chính trị Ukraine có thể đưa ra quyết định phù hợp liên quan đến số phận của công dân và quân nhân", theo ông Putin.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết phần khó khăn nhất của đề xuất này là đảm bảo an toàn cho các nhà báo và ngăn chặn hành động khiêu khích tiềm tàng của Kiev.

Tên lửa hành trình tầm bắn không giới hạn

Ông Putin cũng đã đề cập tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân với tầm bắn không giới hạn. Vũ khí này đã được thử nghiệm thành công vào tuần trước, khi tên lửa được cho là đã bay được hơn 14.000 km.

Theo ông Putin, bộ phận động lực của tuabin chạy bằng năng lượng hạt nhân của tên lửa Burevestnik "có công suất tương đương với lò phản ứng của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhưng kích cỡ nhỏ hơn 1.000 lần".

"Điều quan trọng là trong khi một lò phản ứng hạt nhân thông thường khởi động trong vài giờ, vài ngày, hoặc thậm chí vài tuần, thì lò phản ứng hạt nhân này khởi động trong vài phút hoặc vài giây. Đó là một thành tựu to lớn" - Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Putin lưu ý rằng hệ thống đẩy chạy bằng năng lượng hạt nhân có tiềm năng được ứng dụng trong dân sự, bên cạnh mục đích quân sự. Ví dụ, nó có thể được áp dụng trong tương lai để giải quyết vấn đề an ninh năng lượng ở Bắc Cực và chương trình khám phá Mặt Trăng.

Siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon

Tổng thống Putin cho biết Nga đã thử nghiệm thành công tàu ngầm không người lái Poseidon sử dụng động cơ hạt nhân cỡ nhỏ vào ngày 28-10.

"Lần đầu tiên, chúng ta không chỉ thành công trong việc phóng nó từ tàu ngầm mang theo động cơ đẩy mà còn khởi động được bộ phận năng lượng hạt nhân, giúp đẩy vũ khí không người lái này trong một khoảng thời gian nhất định" - ông Putin tuyên bố.

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng thiết bị này "vô song" so với bất kỳ vũ khí nào khác "ở bất kỳ nơi nào trên thế giới về tốc độ và độ sâu". Sức mạnh của Poseidon vượt xa đặc tính của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat sắp ra mắt của Nga, dường như ám chỉ đến sức công phá của đầu đạn hạt nhân mà nó mang theo.

Ông Putin cũng nói rằng bản thân tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat dự kiến ​​sẽ sớm được đưa vào hoạt động. Tên lửa này lần đầu tiên được phê duyệt cho nhiệm vụ quân sự vào tháng 9-2023 và được thiết lập để thay thế dòng tên lửa đạn đạo hạt nhân R-36M đã lỗi thời.

Sarmat được cho là có tầm bắn ước tính khoảng 18.000 km, với tải trọng 10 tấn.