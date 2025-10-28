Ông Putin tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, nhấn mạnh quan hệ với Bình Nhưỡng 28/10/2025 08:03

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui tại Điện Kremlin, khẳng định quan hệ Nga - Triều đang phát triển đúng kế hoạch và “rất tích cực".

Ngày 27-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui tại Điện Kremlin, theo hãng tin RIA Novosti.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Putin nhờ bà chuyển lời chúc tốt đẹp của ông đến Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

“Rất vui được gặp bà. Xin hãy chuyển lời chúc tốt đẹp nhất của tôi đến ông Kim” - ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui tại Điện Kremlin ngày 27-10. Ảnh: TASS

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhắc lại cuộc tiếp xúc gần đây với ông Kim tại Bắc Kinh.

“Tại Bắc Kinh, chúng tôi đã trao đổi sâu về quan hệ song phương và triển vọng hợp tác. Mọi việc đang tiến triển đúng kế hoạch, theo hướng rất tích cực" - ông Putin nhấn mạnh.

Phần mình, bà Choe cũng chuyển lời “chúc mừng nồng nhiệt” từ ông Kim tới ông Trump, đồng thời hứa sẽ chuyển lời nhắn của Tổng thống Nga đến nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Choe, trong đó ông Lavrov khẳng định quan hệ giữa 2 nước đã nhận được “nguồn động lực mạnh mẽ” trong những tháng gần đây.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, kết quả cuộc hội đàm giữa ông Lavrov và bà Choe sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ song phương.

“Tuyên bố nhấn mạnh rằng kết quả của các cuộc đàm phán sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố và nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống Nga-Triều, vốn đã đạt tới một cấp độ liên minh mới về chất" - thông cáo cho biết.

Theo thông cáo, hai bên đã trao đổi toàn diện về những vấn đề hiện nay trong quan hệ song phương, bao gồm hợp tác thực tiễn.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, chuyến thăm làm việc của bà Choe tại Nga diễn ra từ ngày 26-10 đến 28-10.