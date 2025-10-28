Chiến sự Nga - Ukraine 28-10: Khốc liệt Pokrovsk; Ukraine tấn công UAV quy mô lớn vào Moscow và Kursk 28/10/2025 07:06

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine nóng với 168 trận giao tranh trong ngày; Moscow tiếp tục không kích loạt tỉnh thành Ukraine; Nga nói lệnh trừng phạt của phương Tây không có mục tiêu mà là cơ chế gây sức ép.

Chiến sự Nga - Ukraine vẫn leo thang với các cuộc không kích dữ dội từ hai bên.

Giao tranh khốc liệt ở Pokrovsk

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 27-10 có 168 cuộc giao tranh trên mặt trận. Trong đó, lực lượng Nga đã thực hiện 57 nỗ lực đột phá qua phòng tuyến của Ukraine tại TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

“Tổng cộng đã có 168 cuộc giao tranh diễn ra kể từ đầu ngày. Quân Nga đã thực hiện 70 cuộc không kích, thả 148 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, lực lượng Nga đã triển khai 2.635 máy bay không người lái (UAV) kamikaze và thực hiện 3.065 cuộc pháo kích vào các vị trí của quân đội chúng tôi và các khu vực đông dân cư” - theo tuyên bố của bộ này.

Lữ đoàn tấn công đường không 82 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngày 27-10 nói rằng Nga đã tập trung năng lực tấn công chính vào mặt trận Pokrovsk.

“Các trận chiến vẫn tiếp diễn trong TP: Pokrovsk là mục tiêu chính của đối phương” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 26-10, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đưa tin rằng khoảng 200 binh sĩ Nga đã xâm nhập vào Pokrovsk.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết bằng cách xâm nhập vào các vị trí của Ukraine với các nhóm bộ binh nhỏ, Nga đã tích lũy được khoảng 200 quân tại Pokrovsk. Những binh sĩ này đang tham gia vào các cuộc giao tranh bằng vũ khí hạng nhẹ và UAV với quân đội Ukraine trong thành phố.

Bộ này nói rằng các biện pháp của Ukraine hiện đang ngăn chặn binh sĩ Nga tiến vào Pokrovsk, nhưng giao tranh trong TP “rất khốc liệt và dữ dội”.

. Ngày qua, chính quyền các địa phương Ukraine báo cáo về 6 người thiệt mạng và 66 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga.

Theo Không quân Ukraine, hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn 66/100 UAV Shahed do Nga phóng trong đêm. 26 cuộc tấn công bằng UAV đã được ghi nhận tại 9 địa điểm.

Tại tỉnh Kharkiv, Nga đã nhắm mục tiêu vào 32 khu định cư, khiến hai người thiệt mạng và 44 người bị thương, Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov thông tin.

Chính quyền quân sự tỉnh Sumy nói rằng lực lượng Nga đã thực hiện 99 cuộc tấn công vào tỉnh này, nhắm vào 35 khu định cư trong ngày qua.

Tỉnh Donetsk ghi nhận 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương tại thị trấn Druzhkivka, TP Kostiantynivka và Lyman, theo Tỉnh trưởng Vadym Filashkin.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, Nga đã tiến hành 701 cuộc không kích vào 24 khu định cư trong khu vực này trong ngày qua, chính quyền quân sự địa phương đưa tin.

Tỉnh Dnipropetrovsk báo cáo về một người bị thương trong một cuộc tấn công vào TP Kryvyi Rih.

Tỉnh trưởng Kherson - ông Oleksandr Prokudin cho biết các cuộc tấn công của Nga đã làm một người bị thương tại tỉnh này trong ngày qua.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

UAV Ukraine tấn công quy mô lớn vào Moscow và Kursk

Theo các quan chức Nga, một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn vào ngày 27-10 đã nhắm vào nhiều khu vực ở miền tây nước Nga, bao gồm cả khu vực đô thị Moscow.

Tại Moscow, người dân báo cáo có vụ nổ xảy ra ở một số quận, bao gồm cả thủ đô.

Những bức ảnh do kênh Telegram Astra của Nga đăng tải cho thấy khói bốc lên ở khu vực Kommunarka, một phần của Khu hành chính Novomoskovsky, Moscow.

Theo Thị trưởng Sergey Sobyanin, hàng chục UAV đã nhắm mục tiêu vào TP Moscow.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết tổng cộng 193 UAV đã bị chặn trong đêm, bao gồm 40 chiếc trên vùng trời Moscow. Bộ này cho biết 34 chiếc trong số đó đang trên đường đến thủ đô.

Tại tỉnh Kursk, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát gần một trạm biến áp điện ở TP Rylsk sau vụ việc mà chính quyền địa phương cho là một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Ngày 27-10, người phát ngôn của Cơ quan Tài nguyên nước Liên bang Nga nói với hãng thông tấn TASS rằng mực nước tại Hồ chứa Belgorod đã giảm 1 m do thiệt hại sau các cuộc không kích của Ukraine. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại cơ sở này.

“Các cuộc tấn công vào đập Belgorod ngày 24 và 25-10 đã làm hư hại cửa xả nước, vốn được sử dụng để thoát nước vệ sinh bên dưới hồ chứa, và cũng khiến cả hai cửa xả đều bị rò rỉ. Do thiệt hại này, mực nước trong hồ chứa đã giảm 1 m” - người phát ngôn cho biết.

Trước đó, đập hồ chứa đã bị hư hại trong một cuộc tấn công của Ukraine. Trong trường hợp bị tấn công lần nữa, đập có thể bị phá hủy, gây ngập lụt nhà cửa của khoảng 1.000 người.

Người dân địa phương trong khu vực có nguy cơ ngập lụt đã được khuyến khích di chuyển đến các trung tâm lưu trú tạm thời.

Nga: Lệnh trừng phạt của phương Tây là cơ chế gây sức ép

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Ngày 27-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow tin rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây không phải là những biện pháp tạm thời hay có mục tiêu cụ thể, mà là một cơ chế gây sức ép có hệ thống lên Nga, theo TASS.

Bà Zakharova cáo buộc rằng chiến dịch tấn công chống Nga hiện đang được các nước phương Tây đẩy mạnh hơn bao giờ hết.

“Họ công khai tuyên bố mục tiêu của mình: cô lập tài chính và công nghệ, phá hoại triển vọng phát triển kinh tế - xã hội lâu dài, và gây tổn hại tối đa cho người dân nhằm làm mất ổn định tình hình chính trị nội bộ. Chúng tôi cho rằng chính sách này không phải là những biện pháp tạm thời hay có mục tiêu cụ thể, mà là một cơ chế gây sức ép chiến lược có hệ thống đối với đất nước chúng tôi” - theo người phát ngôn.

Nhà ngoại giao Nga cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt đã trở thành một thực tế của giai đoạn phát triển mới của kinh tế toàn cầu.

“Việc các nước phương Tây không chịu thừa nhận rằng mô hình sản xuất và tài chính của họ đang thua trong cuộc cạnh tranh với phần còn lại của thế giới đang dẫn đến hỗn loạn và rối loạn trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế toàn cầu” - bà Zakharova bổ sung.