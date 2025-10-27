Chiến sự Nga - Ukraine 27-10: Giao tranh mạnh, thương vong khắp các tỉnh; Ukraine giành đất ở Donetsk 27/10/2025 06:36

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine nóng với 71 trận giao tranh trong ngày; Ukraine tuyên bố giành lại 2 làng ở Donetsk; Ông Lavrov nói những người theo chủ nghĩa diều hâu ở châu Âu phá hoại đàm phán Nga - Mỹ.

Chiến sự Nga - Ukraine vẫn leo thang trên chiến trường và trong phát ngôn của các bên.

Nga phóng hơn 50 tên lửa, hàng ngàn UAV và bom dẫn đường vào Ukraine trong tuần

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 26-10 xảy ra 71 cuộc giao tranh giữa lực lượng Ukraine và Nga.

. Chính quyền khu vực ở Ukraine báo cáo rằng trong ngày 26-10, có 9 người đã thiệt mạng và 45 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine.

Lính cứu hỏa Ukraine làm việc tại hiện trường một vụ tấn công ở thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 26-10. Ảnh: CƠ QUAN KHẨN CẤP NHÀ NƯỚC UKRAINE

Không quân Ukraine đưa tin rằng trong số 101 máy bay không người lái (UAV) Shahed, Gerbera và các loại khác mà Nga phóng vào Ukraine qua đêm, 90 chiếc đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ,

Chính quyền địa phương cho biết một cuộc tấn công bằng UAV của Nga đã nhắm vào thủ đô Kiev trong đêm thứ hai liên tiếp, khiến 3 người thiệt mạng và 32 người bị thương.

Tỉnh trưởng Donetsk - ông Vadym Filashkin ngày qua nói rằng tại phía đông tỉnh Donetsk, các cuộc tấn công của Nga đã khiến 4 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Tại TP Kharkiv (tỉnh Kharkiv) và khu vực xung quanh, Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov báo cáo về 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Theo Tỉnh trưởng Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov, thị trấn Huliaipole thuộc tỉnh này ghi nhận 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương sau đợt pháo kích dữ dội.

Người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự Khu vực Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov nói rằng Nga ngày qua đã thực hiện ít nhất 5 cuộc tấn công bằng UAV vào tỉnh này, khiến hơn 1.700 ngôi nhà bị mất điện.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, Tỉnh trưởng Vladyslav Haivanenko đưa tin về một người bị thương sau cuộc tấn công của Nga.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngày 26-10 nói rằng Nga đã phóng hơn 50 tên lửa, gần 1.200 UAV tấn công và hơn 1.360 quả bom dẫn đường vào Ukraine trong tuần này.

Ukraine hiện đang phải vật lộn với tình trạng mất điện sau nhiều lần Nga tấn công vào lưới điện.

Ukraine tuyên bố giành lại 2 làng ở Donetsk

Ngày 26-10, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng Ukraine đã giành quyền kiểm soát hai ngôi làng ở miền đông tỉnh Donetsk, cách TP Pokrovsk - nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt - khoảng 30 km về phía bắc, theo tờ Kyiv Independent.

Bộ Tổng tham mưu cho biết trong 10 ngày qua, binh sĩ Ukraine hoạt động tại khu vực này đã đẩy lùi quân Nga khỏi các làng Kucheriv Yar và Sukhetske.

Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine được đưa ra gần ba tháng sau khi lực lượng Nga bất ngờ tiến sâu 10 km chỉ trong vài ngày về hướng tuyến đường cao tốc trọng yếu nối Kramatorsk và Dobropillia hồi đầu tháng 8.

Kể từ sau đợt tấn công nhanh của Nga, lực lượng Ukraine đã tuyên bố giành lại 9 ngôi làng, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Nhóm giám sát chiến trường nguồn mở DeepState của Ukraine cũng cho thấy hai ngôi làng Kucheriv Yar và Sukhetske hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine.

Tuy nhiên, theo DeepState, trên toàn tuyến, Nga vẫn tiếp tục mở các đợt tấn công ở nhiều hướng dù Ukraine tuyên bố rằng đã làm chậm đáng kể đà tiến của Moscow.

Quân Nga đã tiến vào Pokrovsk - nơi từng là trung tâm hậu cần trọng yếu của Ukraine - và hiện đang bao vây TP này, tìm cách siết chặt vòng vây để buộc quân Ukraine rút lui.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết rằng Nga đã tập trung khoảng 200 binh sĩ tại Pokrovsk, cài cắm các nhóm bộ binh nhỏ và giao tranh bằng súng cũng như UAV trong TP.

Ông Putin thăm sở chỉ huy Nga, nghe báo cáo về tình hình chiến trường

Ngày 26-10, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm một trong các sở chỉ huy của nhóm lực lượng liên hợp Nga, theo hãng thông tấn TASS.

“Tổng thống đã chủ trì một cuộc họp với sự tham dự của Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov và các chỉ huy của những nhóm tác chiến tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Tất cả họ đều báo cáo chi tiết với Tổng Tư lệnh Tối cao về tình hình hiện tại dọc theo tuyến giao tranh” - ông Peskov nói.

“Các quan chức quân sự đã cung cấp cho Tổng Tư lệnh Tối cao toàn bộ thông tin về tình hình tại mặt trận” - người phát ngôn bổ sung, không nêu rõ vị trí của sở chỉ huy.

Ông Lavrov: Những người theo chủ nghĩa diều hâu ở châu Âu phá hoại đàm phán Nga - Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ngày 26-10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng chính quyền Mỹ đang chịu sức ép “khó tin” từ những người theo chủ nghĩa “diều hâu” ở châu Âu và Ukraine - những bên muốn phá hoại các cuộc đàm phán Nga - Mỹ, theo đài RT.

Ông Lavrov nói rằng Moscow không có ý định tác động hay “can thiệp” vào “những vấn đề nội bộ” của chính quyền Mỹ. Theo ông, giới lãnh đạo Mỹ hiện đang phải chịu sức ép ngày càng lớn kể từ sau khi Tổng thống Donald Trump khởi xướng nỗ lực hòa giải với Moscow.

“Chúng tôi không muốn gây ra sự khó xử cho Mỹ, quốc gia đang chịu sức ép khổng lồ, khó tin từ các ‘diều hâu’ ở châu Âu, Ukraine và những người khác, những người không muốn có bất kỳ sự hợp tác nào giữa Mỹ và Nga” - ông Lavrov nói.

“Có không ít người thiếu lịch sự, tự áp đặt mình lên các chính trị gia ở Washington và sử dụng mọi cách để phá hoại tiến trình” - ngoại trưởng Nga nói thêm.

Theo ông Lavrov, những người tìm cách phá hoại các cuộc đàm phán Mỹ - Nga đang “cố gắng kéo Tổng thống Trump ra khỏi logic mà ông nhiều lần nêu rõ trước đây”.

Ông Lavrov nói rằng tổng thống Mỹ đã nhiều lần khẳng định rằng xung đột Ukraine cần được giải quyết dứt điểm.

Nhà ngoại giao hàng đầu Nga cho rằng sự thay đổi gần đây trong giọng điệu của Mỹ rằng “chỉ cần ngừng bắn ngay lập tức” là một sự thay đổi rất lớn.

Mỹ, châu Âu và Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Lavrov.