Chiến sự Nga-Ukraine 26-10: Tên lửa đạn đạo ồ ạt nã vào Kiev; Nga nói tuyến phòng thủ Ukraine ở Donetsk sụp đổ, Moscow mở rộng tấn công 26/10/2025 08:08

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 25-10 ghi nhận những diễn biến nóng trên khắp các mặt trận.

Thủ đô Kiev bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo

Rạng sáng 25-10, giới chức Kiev cho biết thủ đô Ukraine đã bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Các tiếng nổ được ghi nhận ngay trước 4 giờ sáng (giờ địa phương), tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko ban đầu xác nhận có thương vong. Sau đó, người đứng đầu Cơ quan Quân sự Thành phố Kiev - ông Tymur Tkachenko cập nhật rằng vụ tấn công khiến ít nhất 2 người thiệt mạng (trong đó 1 nạn nhân tử vong tại bệnh viện) và 12 người bị thương.

Thủ đô Kiev rực lửa sau đòn không kích bằng tên lửa đạn đạo rạng sáng 25-10. Ảnh: TELEGRAM

Ông Tkachenko viết trên Telegram cáo buộc Nga nhắm mục tiêu vào "hạ tầng dân sự và khu dân cư". Ông khẳng định khu vực bị tấn công "không có kho đạn, không có cơ sở sản xuất quân sự".

Không quân Ukraine cho biết phía Nga đã phóng 9 tên lửa đạn đạo Iskander-M (từ các tỉnh Rostov và Kursk), 62 máy bay không người lái (UAV) Shahed và các thiết bị bay nghi binh. Theo Không quân Ukraine, lực lượng phòng không đã bắn hạ 50 UAV và 4 tên lửa, song một số vẫn trúng mục tiêu.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cáo buộc Nga đã phóng khoảng 770 tên lửa đạn đạo và hơn 50 tên lửa Kinzhal vào Ukraine kể từ đầu năm nay.

Vụ tấn công gây ra nhiều đám cháy tại các khu vực ở bờ trái sông Dnipro. Giới chức địa phương báo cáo các vụ cháy lớn xảy ra tại các tòa nhà được cho là phi dân cư ở quận Darnytskyi và Desnianskyi.

Tại quận Dniprovskyi, các vụ nổ làm vỡ cửa kính, hư hại xe cộ và tạo một hố lớn gần khu dân cư. Một trường mẫu giáo trong cùng khu vực cũng bị hư hại.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Ukraine cáo buộc Nga gia tăng các đợt không kích vào hạ tầng năng lượng trước mùa đông, dẫn đến việc cắt điện luân phiên trên toàn quốc.

Trước đó, một đợt tấn công vào hạ tầng năng lượng hôm 22-10 được báo cáo đã khiến 6 người thiệt mạng và 44 người bị thương. Thị trưởng Klitschko cảnh báo Kiev đang chuẩn bị cho “mùa đông khắc nghiệt nhất” kể từ khi xung đột bắt đầu.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố lực lượng Nga đã chịu khoảng 920 thương vong trên các mặt trận trong ngày qua.

Nga nói tuyến phòng thủ Ukraine ở Donetsk sụp đổ, Moscow mở rộng tấn công

. Ngày 25-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã phá hủy 1 hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) của Lữ đoàn pháo binh số 47 thuộc quân đội Ukraine bằng UAV Geran gần khu định cư Stepovoye (tỉnh Sumy), theo hãng thông tấn TASS.

Theo thông báo, trong quá trình trinh sát, quân đội Nga đã phát hiện vị trí hệ thống pháo phản lực được ngụy trang trong rừng và “quyết định tấn công bằng UAV cảm tử Geran”.

Bộ này cho biết “một loạt đợt tấn công đã phá hủy vị trí của hệ thống MLRS”.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho hay lực lượng nước này đã tiến hành các đợt tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác tầm xa và UAV nhằm vào “các cơ sở công nghiệp - quân sự và hạ tầng năng lượng của Ukraine” trong ngày qua.

Theo Bộ này, “mọi mục tiêu định sẵn đều đã bị đánh trúng”, và các cuộc tấn công được thực hiện “để đáp trả các vụ tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở dân sự trên lãnh thổ Nga”.

Một nguồn tin trong giới quốc phòng Nga nói với TASS rằng “tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía nam và đông nam thành phố Krasnoarmeysk (tỉnh Donetsk) đã sụp đổ” và quân đội Nga đang “mở rộng bàn đạp tiến công” tại khu vực này.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày qua, Ukraine thiệt hại khoảng 1.385 binh sĩ ở toàn tuyến giao tranh. Thông tin được phía Nga chia nhỏ theo các cụm tác chiến, trong đó nhiều nhất là 520 binh sĩ ở khu vực hoạt động của Nhóm tác chiến Trung Tâm.

Ngoài ra, Nga tuyên bố đã phá hủy một bệ phóng và xe nạp đạn thuộc hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Neptune của Ukraine, cùng nhiều cơ sở sản xuất UAV và vị trí tập kết của lực lượng Ukraine và “các tay súng nước ngoài”.

Trong cùng ngày, lực lượng phòng không Nga được cho là đã bắn hạ 281 UAV và hai bom thông minh của Ukraine.