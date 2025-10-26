Ông Trump: Sẽ chỉ gặp ông Putin nếu... 26/10/2025 05:33

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chỉ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin khi thực sự tin rằng có thể đạt được thỏa thuận hòa bình cho Ukraine.

Ngày 25-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không có kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin cho đến khi tin rằng 2 bên thực sự có thể đạt được một thỏa thuận nhằm bảo đảm hòa bình giữa Moscow và Kiev.

“Phải chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận, tôi không định lãng phí thời gian của mình” - ông Trump nói với các phóng viên khi dừng tiếp liệu tại Qatar trên đường tới Malaysia dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời bày tỏ sự thất vọng với tiến trình hòa bình hiện nay ở Ukraine, song khẳng định ông “luôn có mối quan hệ tốt đẹp với ông Putin".

Ông Putin chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, ông Trump hôm 22-10 đã hủy cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin dự kiến tổ chức tại thủ đô Budapest (Hungary).

Chủ nhân Nhà Trắng khi đó cho biết cuộc gặp “có vẻ sẽ không đạt được mục tiêu cần thiết cho một thỏa thuận”, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức dọc theo các tuyến giao tranh hiện nay.

Cả ông Trump và ông Putin đều để ngỏ khả năng tổ chức lại hội nghị thượng đỉnh vào thời điểm khác.