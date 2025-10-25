Từ Mỹ, đặc phái viên Nga có phát ngôn quan trọng về xung đột Ukraine 25/10/2025 19:41

(PLO)- Ông Kirill Dmitriev - trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin - đang có chuyến công du Mỹ nhằm tìm giải pháp cho xung đột Nga-Ukraine.

Hãng tin Axios dẫn nguồn tin cho biết rằng ông Dmitriev dự kiến sẽ gặp đặc phái viên Tổng thống Mỹ về các sứ mệnh hòa bình là ông Steve Witkoff tại bang Miami vào ngày 25-10 (giờ Mỹ).

Axios không nêu rõ liệu ông Dmitriev có gặp thêm các quan chức Mỹ khác hay không.

Trước đó, đài CNN đưa tin ông Dmitriev đã có mặt ở thủ đô Washington DC để gặp gỡ các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump nhằm thảo luận về tình hình quan hệ Mỹ-Nga.

Trao đổi với CNN ngày 24-10, ông Dmitriev nói rằng Nga, Mỹ và Ukraine “đang ở tương đối gần một giải pháp ngoại giao”, tin tưởng rằng xung đột giữa Moscow và Kiev “sẽ có một giải pháp ngoại giao”.

Ông Dmitriev lưu ý việc Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky gần đây đã thay đổi giọng điệu, chuyển sang nói về “đường giới tuyến” thay vì tiếp tục yêu cầu Nga rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền.

Ông Kirill Dmitriev - trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

“Nga không chỉ muốn một lệnh ngừng bắn, mà là giải pháp cuối cùng cho xung đột” - ông Dmitriev nói.

Ông Dmitriev dẫn lại lời ông Trump rằng “ngừng bắn luôn có thể bị phá vỡ” và cho rằng đó chỉ là “giải pháp tạm thời” vì “khoảng lặng này thường bị lợi dụng để tái vũ trang và chuẩn bị cho các vòng xung đột mới”.

Ông Dmitriev bày tỏ tin tưởng rằng nỗ lực hòa giải của ông Trump cuối cùng sẽ mang lại kết quả.

Cũng trong ngày 24-10, đài RT dẫn lời ông Dmitriev nói rằng chính quyền ông Trump đang bày tỏ mong muốn tìm hiểu rõ hơn lập trường của Nga liên quan xung đột Ukraine.

“Điều rất quan trọng và khác biệt ở Tổng thống Trump cùng đội ngũ của ông là mong muốn thực sự hiểu quan điểm của Nga, hiểu được logic của chúng tôi. Chỉ khi hiểu được logic đó, quý vị mới có thể đi theo, điều chỉnh hoặc đề xuất điều gì đó” - ông Dmitriev nói.

“Khi hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới không trò chuyện với nhau, đó là mối nguy lớn đối với toàn cầu” - ông Dmitriev nhấn mạnh.

Ông Dmitriev có các phát ngôn trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin dự kiến tổ chức tại thủ đô Budapest (Hungary). Ông Trump cho biết cuộc gặp “có vẻ sẽ không đạt được mục tiêu cần thiết cho một thỏa thuận”, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức dọc theo các tuyến giao tranh hiện nay.

Cả ông Trump và ông Putin đều để ngỏ khả năng tổ chức lại hội nghị thượng đỉnh vào thời điểm khác.

Từ khi ông Trump trở lại cầm quyền, nhiều vòng tham vấn Moscow-Washington đã diễn ra nhằm tìm giải pháp cho xung đột Ukraine, trong đó có chuyến thăm của các nhà ngoại giao cấp cao và cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Trump tại bang Alaska (Mỹ) hồi tháng 8.