Chiến sự Nga - Ukraine 25-10: UAV Ukraine tấn công Moscow, 5 người bị thương; Tướng Pháp nói sẵn sàng đưa quân tới Ukraine vào năm sau 25/10/2025 07:37

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine nóng với 82 trận giao tranh trong ngày; Chỉ huy Ukraine nói về chiến thuật của Nga trong mùa thu; Đặc phái viên Nga khẳng định Moscow tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine vẫn leo thang với các cuộc không kích từ hai bên.

Chỉ huy Ukraine nói về chiến thuật của Nga trong mùa thu

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 24-10 xảy ra 82 cuộc giao tranh giữa lực lượng Ukraine và Nga. Hoạt động mạnh nhất của Nga vẫn là ở khu vực TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine trên tiền tuyến khi chiến sự Nga - Ukraine tiếp diễn. Ảnh: X

. Ngày qua, Cục Quản lý Quân sự khu vực Kherson đưa tin rằng cuộc tấn công lớn của Nga vào quận Korabelnyi thuộc TP Kherson đã làm 3 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

. Người đứng đầu Hội đồng khu vực tỉnh Dnipropetrovsk - ông Mykola Lukashuk viết trên Facebook rằng Nga ngày 24-10 đã phát động các cuộc tấn công vào các quận Synelnykove, Pavlohrad và Nikopol ở tỉnh này, gây ra nhiều thiệt hại.

Tại quận Nikopol, lực lượng Nga đã thực hiện khoảng 35 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và pháo binh. Bốn ngôi nhà riêng và một nhà kho đã bị hư hại.

Tại quận Synelnykove, quân đội Nga tấn công bằng bom lượn (KAB) và UAV khiến nhiều cơ sở hạ tầng hư hại.

Tại quận Pavlohrad, một cuộc tấn công bằng UAV đã gây hư hại cho một cơ sở công nghiệp.

. Ngày 24-10, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ miền Nam - ông Vladyslav Voloshyn nói rằng mùa thu năm nay, Nga đã tăng cường các hoạt động tấn công vào trục phía nam, đặc biệt là ở TP Orikhiv (tỉnh Zaporizhzhia).

“Về cường độ của các cuộc tấn công, tôi có thể nói rằng hoạt động của đối phương đã tăng lên phần nào vào mùa thu” - ông Voloshyn nói.

Theo ông, lực lượng Nga gần đây đã cố gắng mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào Orikhiv, triển khai các đơn vị lên đến một trung đội. Tuy nhiên, tình báo Ukraine đã phát hiện và Lực lượng Phòng vệ đã tấn công vào thiết bị của đối phương khi vẫn còn ở vị trí tập kết.

Cũng theo người phát ngôn, lực lượng Nga đã tăng cường hoạt động tấn công ở những nơi khác trên mặt trận phía nam nhằm tìm cách phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine và đẩy các đơn vị của lực lượng Ukraine ra khỏi vị trí.

“Tình hình vẫn khá căng thẳng ở khu vực đường tiếp xúc, bao gồm các khu định cư Kamianske, Stepnohirsk, Plavni và Prymorske. Trong ngày qua, đối phương đã thực hiện nhiều cuộc tấn công tại đó, cố gắng tiếp cận Stepnohirsk. Ngoài ra, họ cũng đang tiến hành các hoạt động xâm nhập, tìm cách lẻn vào phía sau phòng tuyến của chúng tôi” - ông Voloshyn nói thêm.

Người phát ngôn cũng nói rằng Nga đang tăng cường sử dụng bom lượn và UAV hàng ngày ở mặt trận phía nam.

. Cùng ngày, Trung đoàn tấn công riêng biệt Skelia (Rock) của Ukraine tuyên bố đã giành quyền kiểm soát làng Torske (tỉnh Lyman) từ tay quân đội Nga.

“Quân Nga đã tiến vào làng với rất ít đạn dược. Họ ẩn náu trong các tầng hầm, không có nước uống hay thức ăn. Giờ đây, lá cờ Ukraine đang tung bay trên Torske” - theo tuyên bố của trung đoàn này.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

UAV Ukraine tấn công Moscow, 5 người bị thương

Ngày 24-10, Tỉnh trưởng Moscow - ông Andrey Vorobyov nói rằng một cuộc tấn công bằng UAV đã đánh trúng một tòa nhà dân cư ở TP Krasnogorsk thuộc tỉnh Moscow (Nga), khiến 5 người bị thương.

Viết trên Telegram, ông Vorobyov cho biết 1 UAV đã đâm vào căn hộ trên tầng 14 của tòa nhà vào khoảng 4 giờ sáng 24-10 (giờ địa phương).

Thị trưởng Moscow - ông Sergey Sobyanin nói rằng hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ ba UAV đang bay về phía thủ đô. Ông cho biết các nhân viên cứu hộ đang làm việc tại các địa điểm nơi mảnh vỡ rơi xuống.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố đã bắn hạ 111 UAV Ukraine trong đêm, bao gồm 34 chiếc bay qua tỉnh Rostov, giáp biên giới Ukraine. Bộ này chỉ báo cáo 1 UAV bị bắn hạ ở Moscow, khác với thông tin của thị trưởng.

Tướng Pháp: Paris sẵn sàng triển khai quân đội tới Ukraine, sớm nhất vào năm sau

Ngày 24-10, Tướng Pierre Schill - Tổng tham mưu trưởng Quân đội Pháp nói rằng Pháp sẽ sẵn sàng triển khai lực lượng để hỗ trợ đảm bảo an ninh cho Ukraine sớm nhất là vào năm 2026.

“Chúng tôi sẽ sẵn sàng triển khai quân đội như một phần của đảm bảo an ninh để hỗ trợ Ukraine nếu cần thiết” - ông Schill nói với đài BFMTV.

Theo Tướng Schill, năm 2026 “sẽ là năm của các liên minh”.

Ông lSchill nói thêm rằng lực lượng bộ binh Pháp đã sẵn sàng ứng phó đồng thời với “ba cảnh báo”, trong đó có khả năng triển khai tại Ukraine.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của Tướng Pháp. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đó đã tuyên bố rằng Nga sẽ không cho phép lực lượng NATO có mặt tại Ukraine.

Đặc phái viên Nga: Moscow tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Ukraine

Đặc phái viên của Tổng thống Nga - ông Kirill Dmitriev. Ảnh: TASS

Ngày 24-10, Đặc phái viên của Tổng thống Nga - ông Kirill Dmitriev nói rằng Nga mong muốn giải quyết xung đột tại Ukraine bằng con đường ngoại giao, theo hãng thông tấn TASS.

“Tôi cho rằng chúng ta đang tìm ra những thỏa hiệp có thể chấp nhận được với tất cả các bên” - ông Dmitriev nói với đài CNN.

Bình luận về sự thất vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với tiến trình đàm phán, ông Dmitriev lưu ý rằng “có khá nhiều thông tin sai lệch về những gì đang diễn ra”.

“Tôi nghĩ chúng ta đang ở khá gần một giải pháp ngoại giao có thể đạt được” - ông Dmitriev nói thêm.

Trên chiến trường, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24-10 đưa tin rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 10 cộng đồng ở các khu vực Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Donetsk trong tuần qua.

Theo bộ này, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay chiến đấu Su-27, 4 tên lửa hành trình và 1.441 UAV của Ukraine trong tuần qua.