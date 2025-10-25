‘Liên minh thiện chí’ họp tại Anh, thúc đẩy tên lửa tầm xa và sử dụng tài sản Nga cho Ukraine 25/10/2025 05:40

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu nhóm họp tại London trong khuôn khổ thượng đỉnh “Liên minh thiện chí”, thảo luận cách các nước đồng minh “có thể tiếp tục củng cố vị thế của Ukraine và làm suy yếu khả năng tiến hành chiến tranh của Nga”.

Ngày 24-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhóm họp tại London trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh của “Liên minh thiện chí”, theo hãng tin AFP.

Cuộc họp do Thủ tướng Anh Keir Starmer chủ trì, với sự tham gia của Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự dưới hình thức trực tuyến.

Theo chính phủ Anh, hội nghị tại London nhằm tập trung thảo luận cách các nước đồng minh “có thể tiếp tục củng cố vị thế của Ukraine và làm suy yếu khả năng tiến hành chiến tranh của Nga”.

Cuộc họp của “Liên minh thiện chí” tại thủ đô London (Anh) ngày 24-10. Ảnh: NATO

Ông Starmer nói với ông Zelensky rằng các đồng minh phương Tây vẫn có thể làm nhiều hơn nữa để tăng cường năng lực tên lửa tầm xa của Kiev.

“Tôi cho rằng chúng ta vẫn có thể làm thêm về năng lực, đặc biệt là năng lực tầm xa, và dĩ nhiên, công việc trọng yếu của liên minh thiện chí là hướng tới những bảo đảm an ninh cần thiết” - nhà lãnh đạo Anh nói.

Ông Starmer dự kiến cũng sẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu “hoàn tất việc xử lý tài sản nhà nước Nga để giải phóng hàng tỉ bảng Anh phục vụ quốc phòng của Ukraine”.

Đồng quan điểm, thủ tướng Đan Mạch và thủ tướng Hà Lan cho rằng cần đạt được giải pháp liên quan tài sản Nga “trước đêm Giáng sinh” để đảm bảo nguồn tài chính dài hạn cho Ukraine.

Tại cuộc họp, Tổng thống Macron tái khẳng định rằng liên minh sẵn sàng triển khai một “lực lượng trấn an” tới Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc.

Ông Macron cho biết Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine “thêm tên lửa Aster, các chương trình huấn luyện mới và máy bay Mirage mới” trong những ngày tới, song không nêu chi tiết cụ thể.

“Chúng ta cần tiếp tục tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine bao gồm năng lực phòng không, vũ khí tầm xa, máy bay không người lái (UAV) và hệ thống chống UAV” - ông Macron nói.

Đáp lại, ông Zelensky kêu gọi EU đẩy nhanh cả hai vấn đề: cung cấp vũ khí tầm xa và sử dụng tài sản Nga.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng “cần thúc đẩy một cách tiếp cận mang tính thực chất hơn đối với ngoại giao”, đồng thời lưu ý rằng “ngoại giao chỉ có ý nghĩa khi nó mang lại kết quả cụ thể”.

Sau cuộc họp, Tổng thư ký NATO Rutte nói với báo giới rằng ông đã trực tiếp thảo luận với ông Trump về vấn đề tên lửa tầm xa Tomahawk.

“Về vấn đề Tomahawk, dĩ nhiên, tôi và Tổng thống Trump đã trao đổi. Vấn đề này vẫn đang được ông ấy xem xét, và một lần nữa, quyết định thuộc về Mỹ” - ông Rutte nói.

Ông Rutte cũng nhấn mạnh rằng mỗi đồng minh có quyền tự quyết định loại vũ khí mà họ sẽ cung cấp, đồng thời lưu ý rằng Mỹ “đã và sẽ tiếp tục cung cấp nhiều loại vũ khí khác nhau”.

Nga chưa bình luận về cuộc họp của “Liên minh thiện chí”.