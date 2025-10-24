Reuters: Nhiều tập đoàn dầu khí quốc doanh Trung Quốc ngừng mua dầu Nga 24/10/2025 06:44

(PLO)- Hãng Reuters dẫn nguồn tin cho biết nhiều tập đoàn dầu khí quốc doanh Trung Quốc đã tạm ngừng mua dầu thô Nga nhập từ đường biển, sau khi Moscow bị Mỹ trừng phạt.

Hãng Reuters ngày 23-10 dẫn nhiều nguồn tin thương mại cho biết rằng các tập đoàn dầu khí quốc doanh Trung Quốc đã tạm ngừng mua dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển, sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai “ông lớn” dầu mỏ của Moscow là Rosneft và Lukoil.

Nguồn tin cho biết các tập đoàn quốc doanh PetroChina, Sinopec, CNOOC và Zhenhua Oil của Trung Quốc sẽ tạm ngừng giao dịch dầu Nga trong ngắn hạn do lo ngại rủi ro từ lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Cả bốn công ty này chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Có tin các tập đoàn dầu khí Bắc Kinh tạm ngừng mua dầu Nga giữa lúc Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Moscow. Ảnh minh họa: Wikimedia Commons/Benlisquare/CC BY-SA 4.0

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu Ấn Độ - khách hàng mua dầu Nga bằng đường biển lớn nhất thế giới - cũng chuẩn bị cắt giảm mạnh lượng nhập khẩu từ Moscow để tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Washington, theo Reuters.

Việc nhu cầu sụt giảm mạnh từ hai khách hàng lớn nhất sẽ gây áp lực lên doanh thu dầu mỏ của Nga, đồng thời buộc các nhà nhập khẩu lớn phải tìm nguồn cung thay thế, có thể đẩy giá dầu toàn cầu tăng trở lại.

Trung Quốc hiện nhập khoảng 1,4 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày qua đường biển, chủ yếu do các nhà máy lọc dầu tư nhân quy mô nhỏ đảm nhận, dù số liệu về khối lượng nhập của các doanh nghiệp quốc doanh có sự chênh lệch lớn.

Theo hãng phân tích Vortexa, trong chín tháng đầu năm 2025, các tập đoàn quốc doanh Bắc Kinh mua dưới 250.000 thùng dầu nga/ngày, trong khi công ty tư vấn Energy Aspects ước tính khoảng 500.000 thùng/ngày.

Hai nguồn tin thương mại cho biết Unipec - nhánh kinh doanh của Sinopec - đã ngừng mua dầu Nga từ tuần trước, sau khi chính phủ Anh đưa Rosneft, Lukoil cùng nhiều tàu thuộc “đội tàu bóng tối” và một số doanh nghiệp của Trung Quốc vào danh sách trừng phạt.

Theo các nhà giao dịch, Rosneft và Lukoil chủ yếu bán dầu cho Bắc Kinh thông qua các trung gian, thay vì giao dịch trực tiếp với người mua.

Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu tư nhân nhiều khả năng sẽ tạm dừng mua từ Moscow để đánh giá tác động của lệnh trừng phạt, nhưng vẫn tìm cách để duy trì nguồn cung dầu Nga, một số thương nhân chia sẻ với Reuters.

Ngoài nhập từ đường biển, Trung Quốc còn nhập khoảng 900.000 thùng dầu Nga mỗi ngày qua đường ống (toàn bộ do PetroChina tiếp nhận). Theo các thương nhân, dòng chảy này nhiều khả năng sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể từ lệnh trừng phạt.

Giới giao dịch nhận định Ấn Độ và Trung Quốc sẽ phải chuyển sang các nguồn cung khác, khiến giá dầu từ Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh có thể tăng mạnh trong thời gian tới.