Trung Quốc công bố Kế hoạch 5 năm, bổ nhiệm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương 23/10/2025 21:15

(PLO)- Hội nghị Trung ương 4 Trung Quốc thông qua các khuyến nghị cho Kế hoạch 5 năm về Phát triển Kinh tế và Xã hội (2026-2030), quyết định các vấn đề nhân sự quan trọng, bổ nhiệm tướng Trương Thăng Dân làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Ngày 23-10, Hội nghị toàn thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 đã bế mạc tại Bắc Kinh.

Hội nghị (diễn ra từ 20-10 đến 23-10) đã thông qua các khuyến nghị quan trọng cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 về Phát triển Kinh tế và Xã hội (2026-2030) và đưa ra các quyết định nhân sự cấp cao, theo tờ China Daily.

Trọng tâm của hội nghị là Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, được xác định là giai đoạn then chốt để củng cố nền tảng, hướng tới mục tiêu cơ bản hoàn thành hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào năm 2035.

Hội nghị toàn thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) khóa 20 diễn ra từ ngày 20-10 đến 23-10. Ảnh: CHINA DAILY

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã thiết lập các nguyên tắc chỉ đạo cho phát triển kinh tế và xã hội trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15. Các nguyên tắc bao gồm: duy trì sự lãnh đạo toàn diện của đảng; đặt người dân lên hàng đầu; theo đuổi phát triển chất lượng cao; đi sâu cải cách toàn diện; thúc đẩy sự tương tác giữa thị trường hiệu quả và chính phủ hoạt động tốt; và đảm bảo cả phát triển và an ninh.

Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đặt ra các mục tiêu chính cho giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15. Các mục tiêu bao gồm: tiến bộ đáng kể trong phát triển chất lượng cao; cải thiện đáng kể về tự chủ và sức mạnh khoa học công nghệ; đột phá mới trong việc đi sâu cải cách toàn diện hơn nữa; tiến bộ đáng chú ý về văn hóa và đạo đức trong toàn xã hội; cải thiện hơn nữa chất lượng cuộc sống; những bước tiến mới quan trọng trong việc thúc đẩy Sáng kiến Trung Quốc Tươi đẹp; và những tiến bộ hơn nữa trong việc củng cố lá chắn an ninh quốc gia.

Về nhân sự, một trong những quyết định đáng chú ý nhất là việc bổ nhiệm tướng Trương Thăng Dân làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Trương Thăng Dân hiện là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Quân ủy Trung ương.

Tướng Trương Thăng Dân - tân Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: mod.gov.cn

Quân ủy Trung ương Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình đứng đầu.

Hội nghị cũng ra quyết định bổ sung các ủy viên dự khuyết vào các ghế trống trong Ban Chấp hành Trung ương đảng.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng xác nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc khai trừ đảng đối với nhiều cá nhân, trong đó có nhiều tướng lĩnh cấp cao như Thượng tướng Hà Vệ Đông, Thượng tướng Miêu Hoa,… do "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước".